Утренний бухгалтер № 5844. Самозапрет хотят распространить на покупки с маркетплейсов

Чтобы пользователи маркетплейсов не тратили много денег на импульсивные покупки, власти хотят ввести самозапрет на онлайн-заказы.

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Тем временем, мошенники уже начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях.

Роструд: условие об испытании устанавливается только при заключении трудового договора.

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