Утренний бухгалтер № 5844. Самозапрет хотят распространить на покупки с маркетплейсов

Чтобы пользователи маркетплейсов не тратили много денег на импульсивные покупки, власти хотят ввести самозапрет на онлайн-заказы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Тем временем, мошенники уже начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях.
Роструд: условие об испытании устанавливается только при заключении трудового договора.
Как компенсировать расходы на использование собственного имущества дистанционным работникам в 2025, узнаете из статьи.
Минфин: люди хотят получить вычет на покупку второй квартиры после покупки первой до 2014 года. Но вычета не будет.
Как вести бухучет, управлять торговлей и услугами через облачную 1С, узнаете здесь.
Обсуждения: ЕФС-1 и сведения о застрахованном — это разное.
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Разборы законов
— Какой баланс должны сдавать малые предприятия за 2024 год. Мини-курс
По каким критериям субъекты МСП относят к малым предприятиям, кому разрешено сдавать упрощенный баланс и какую форму отчетности за 2024 год использовать, разбираем в мини-курсе.
— Что такое исполнительная надпись нотариуса
Исполнительная надпись нотариуса — это готовый исполнительный документ, который выдает нотариус по бесспорному требованию. Инструмент удобный, позволяет сэкономить время и деньги — ведь можно сразу подать на взыскание, минуя судебную стадию. Но не всегда, о чем и расскажем.
— ИП может не платить фиксированные взносы: за какие периоды и по каким документам
Чтобы не платить фиксированные взносы за периоды, на которое по НК предусмотрено освобождение, ИП должен подать заявление и приложить к нему документы.
— Нулевая декларация по НДС в 2025 году. Мини-курс
Если вы являетесь плательщиком НДС, налоговым агентом, то даже при отсутствии облагаемых доходов или деятельности должны отчитаться в установленный срок со всеми остальными налогоплательщиками. Как в 2025 году сдать нулевую декларацию по НДС, рассказываем в мини-курсе.
— Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать
Операторы персональных данных, прежде всего фирмы, которые собирают и обрабатывают персональные данные частных лиц, должны уведомлять об этом Роскомнадзор. Причем до того, как начнут обработку ПД. Рассказываем детали.
Новости
1 Электронные документы стран ЕАЭС получат такую же юридическую силу, как бумажные
2 Перевозки по ВСМ будут с НДС 0%. И это до 2065 года
3 Минфин: нормы НК РФ о туристическом налоге требуют уточнения
4 Роструд: при переводе нельзя устанавливать испытательный срок
5 🏠🏡 Люди хотят получить вычет на покупку второй квартиры после покупки первой до 2014 года. Но вычета не будет
6 Глава Совфеда: правила семейной ипотеки нужно пересмотреть
7 Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях
8 Средняя пенсия достигла рекордного разрыва с зарплатой
9 ЕФС-1 и сведения о застрахованном — это разное: нюансы отчетности в СФР
10 В Ассоциации менеджеров расскажут о новых правилах в закупках
11 😵 ФНС: 3-НДФЛ в статусе «Ожидает отправки» повторно направлять не надо. А техподдержка ЛК ответила ровно наоборот
12 Российские комитенты обязаны исчислять НДС при закупке иностранного инжиниринга через посредника
13 📍 Конференция «БухВесна-2025» уже завтра, 13 марта! Как добраться до места встречи
14 Туроператорам могут установить оборотные штрафы
15 📦 Минэкономразвития: на покупки с маркетплейсов нужно распространить самозапрет
16 Компания на УСН из Сколково не платит НДС даже при доходе свыше 60 млн рублей
17 Узнайте, что следует проверить бухгалтеру перед годовой отчетностью. Смотрите видео!
18 🔮 Госдума собирается полностью запретить рекламу эзотерических услуг
19 Консолидированные бюджеты новых регионов получили в два раза больше налогов
20 Банки начнут наказывать своих сотрудников за оформление мошеннических кредитов
21 📻 С 1 сентября запустят поэтапную маркировку радиоэлектроники
22 Срок подачи уведомлений для расчета базы по земельному налогу не установлен
23 Минфин объяснил, можно ли учесть расходы за период простоя
24 В бухотчетности за 2024 год изменился порядок работы с нематериальными активами
25 Упростите работу с документами — освойте главные инструменты ЭДО на новом курсе «Клерка»
26 Минфин: нет НДФЛ и страховых взносов с выплат белорусским предпринимателям
27 У ИП с сотрудниками на УСН+ПСН изначально есть три варианта уменьшения отчислений
28 Суд обязал включать материальную помощь в базу по взносам на травматизм
29 Можно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после декрета: позиция Минтруда
Мероприятия
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Дата проведения: 13 марта, четверг
Судебная практика по вопросам оплаты труда. Реестр недобросовестных работодателей
Дата проведения: 13 марта, четверг
Новая налоговая жизнь в 2025 г. Риски, тенденции и возможности
Дата проведения: 13 марта, четверг
Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности
Дата проведения: 18 марта, вторник
Статьи
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Сейчас участились проверки ИФНС по работе с самозанятыми. Разобрались, на какие факторы чаще всего обращают внимание проверяющие.
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С дефицитом персонала на рынке сталкиваются все отрасли бизнеса, особенно остро эта проблема стоит в IT-сфере, которая испытала отток персонала в 2022–2023 году. Сегодня на рынке труда в этой отрасли никого не удивишь наличием соцпакета и медицинской страховки, хотя зарплаты в 2024 году снизились.
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Обязательному аудиту подлежат не все акционерные общества. Разбираемся, какие основания нужны для его проведения.
— Организация на УСН освобождена от НДС: можно ли добровольно уплачивать налог
Организации на УСН, выручка которых за 2024 год составила менее 60 млн руб., освобождаются от НДС. Разбираемся, можно ли добровольно перейти на уплату налога с возможностью вычета.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/82453 от 12.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/103163 от 26.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/107044 от 08.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/125030 от 11.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/132480 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-03-09/20370 от 03.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132171 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/109805 от 14.12.2020
: Федеральный закон № 227-ФЗ от 18.07.2011
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