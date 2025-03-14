Утренний бухгалтер № 5845. У упрощенцев в декларации НДС тоже будет раздел 8 с данными из книги покупок

Даже если при УСН компания применяет пониженный НДС 5% и 7% без права на вычет, это не значит, что в ее декларации по НДС не будет раздела с вычетами.
Утренний бухгалтер
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От оператора ОФД налоговая узнает о сумме дохода. А от маркетплейса — о зачете встречных требований, если выручка поступает селлеру уже за вычетом комиссий и вознаграждений.
Эксперт: чтобы у предпринимателей было больше шансов выиграть судебный спор, стоит в договоре с контрагентами сделать налоговую оговорку.
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Разборы законов
— Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Конспект вебинара с видео
Разбираем специфику настройки учетной политики на УСН с НДС, обязанности организаций на УСН, как плательщиков НДС, особенности «входящего» и «исходящего» НДС, оформление счетов-фактур на продажу и аванс, заполнение КУДиР, книг покупок и продаж, а также декларации по НДС.
— Для чего нужны коды статистики и как их получить. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем о кодах статистики и способе их получения.
— Можно ли ламинировать документы по закону
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— Исполнительная надпись нотариуса: как взыскать долг без суда
Исполнительная надпись нотариуса — это готовый исполнительный документ, который выдает нотариус по бесспорному требованию. Инструмент удобный, позволяет сэкономить время и деньги — ведь можно сразу подать на взыскание, минуя судебную стадию. Но не всегда, о чем и расскажем.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/125030 от 11.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/7382 от 28.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/7475 от 29.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-13-11/387 от 09.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/131314 от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/130597 от 24.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/126015 от 13.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/119068 от 27.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/93704 от 27.09.2024
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