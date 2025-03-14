Утренний бухгалтер № 5845. У упрощенцев в декларации НДС тоже будет раздел 8 с данными из книги покупок

Даже если при УСН компания применяет пониженный НДС 5% и 7% без права на вычет, это не значит, что в ее декларации по НДС не будет раздела с вычетами.

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У владельцев счетов за границей появились новые и более широкие обязанности в части отчетности по ним в России.

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От оператора ОФД налоговая узнает о сумме дохода. А от маркетплейса — о зачете встречных требований, если выручка поступает селлеру уже за вычетом комиссий и вознаграждений.

Эксперт: чтобы у предпринимателей было больше шансов выиграть судебный спор, стоит в договоре с контрагентами сделать налоговую оговорку.

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