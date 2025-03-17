Утренний бухгалтер № 5846. Новый порядок даты получения действует на все документы от ФНС

УФНС уточнило, что новый порядок определения даты получения документа распространяется на все документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
В Госдуме предложили снизить фискальную нагрузку для многодетных ИП и самозанятых.
Обсуждают бухгалтеры: пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать.
Новая форма РСВ с отчетности за 1 квартал 2025 года и новые контрольные соотношения: читайте памятку для бухгалтера.
Для получения грантов и субсидий больше не нужно собирать справки из ФНС.
С 1 апреля 2025 года завершается переходный период для использования старых форматов счетов-фактур и УПД.
Обсуждения: ИП зарегистрировался на двух режимах без ведома бухгалтера, как решить проблему.
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Разборы законов
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Дата проведения: 19 марта, среда
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Статьи
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 44-11/1423 от 26.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Регулятор сформулировал требования к сайтам микрофинансовых организаций
Центральный банк РФ: Письмо № 35-4-1/235 от 24.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Для МФО определили алгоритм оценки долговой нагрузки при изменении платежей
Центральный банк РФ: Письмо № 44-10/765 от 05.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Лимиты микрозаймов для ИП и самозанятых остаются в силе
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/8406 от 09.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/131601 от 26.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Российские посредники стали налоговыми агентами по НДС для белорусских продавцов
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/1761 от 06.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости 💳 ЦБ разграничил действие самозапрета на кредиты: можно ограничить новые займы, сохранив доступ к старым картам
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 19АП-5964/2024 от 31.01.2025
ФАС Северо-Западного округа: Постановление N А05-36/2007 от 25.06.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Фирму не удалось оштрафовать за хранение немаркированного алкоголя
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/5496 от 23.01.2025
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