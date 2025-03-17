Утренний бухгалтер № 5846. Новый порядок даты получения действует на все документы от ФНС

УФНС уточнило, что новый порядок определения даты получения документа распространяется на все документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий.

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