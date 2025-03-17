Сколько НДФЛ платить за продажу авто в 2024 году и что изменилось с 2025 года: примеры

При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.

Вычет 250 тыс.

Человек должен сдать декларацию 3-НДФЛ, где будет указан доход от продажи авто. Срок сдачи 3-НДФЛ за 2024 год – 30 апреля 2025 года.

При этом доход можно уменьшить на имущественный налоговый вычет. Налог начисляется на разницу между продажной ценой и вычетом.

Вычет при продаже автомобилей составляет 250 тыс. рублей.

Это вычет на все проданные автомобили в течение года, а не на каждый из них. Об этом предупреждает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/88941.

Если вы продали два авто, то вычет будет 250 тыс. рублей, а не 500 тыс.

Пример

Андрей Иванов в январе 2024 года продал автомобиль № 1 за 550 тыс. рублей, а в декабре – автомобиль № 2 за 700 тыс. рублей.

Оба автомобиля были в его собственности недолго и документов на их покупку у него нет.

Андрей может применить вычет в размере 250 тыс. рублей.

База для НДФЛ = 550 000 + 700 000 – 250 000 = 1 000 000 руб.

Расходы

Вместо вычета в 250 тыс. рублей можно применить фактические расходы на покупку данного авто. Эти расходы должны быть документально подтверждены.

Пример

Сергей Петров в 2023 году купил автомобиль за 500 тыс. рублей, а в 2024 году продал его за 600 тыс. рублей.

База для НДФЛ = 600 000 – 500 000 = 100 000 руб.

Вычет + расходы

Вычеты (250 тыс. и фактические расходы) можно комбинировать.

Если в течение года продано два автомобиля, то по одному можно применять вычет 250 тыс. рублей, а по другому – расходы на покупку.

Такое разъяснение, в частности, есть в письмах Минфина от 27.04.2016 № 03-04-05/24433, от 15.03.2011 № 03-04-05/9-133.

Пример

Александр Серов в январе 2024 года продал автомобиль № 1 за 300 тыс. рублей, а в декабре – автомобиль № 2 за 700 тыс. рублей.

Оба автомобиля были в его собственности недолго. Автомобиль № 1 он покупал за 100 тыс. рублей, автомобиль № 2 – за 500 тыс. рублей.

По автомобилю № 1 Александр применил вычет в 250 тыс. рублей, по автомобилю № 2 ­– расходы.

База для НДФЛ = (300 000 + 700 000) – (250 000 + 500 000) = 250 000 руб.

Налог

При продаже авто в 2024 году ставка НДФЛ – 13% независимо от стоимости автомобиля.

НДФЛ = база по НДФЛ х 13%.

Срок уплаты налога, исчисленного по декларации 3-НДФЛ за 2024 год – 15.07.2025.

Что изменилось с 2025 года

С 2025 года меняется ставка НДФЛ при продаже имущества. Ввели прогрессивную шкалу. Теперь ставка налога зависит от суммы дохода.

Ставки такие:

13% – с дохода до 2,4 млн руб.;

15% – с дохода свыше 2,4 млн рублей.

Лимит в 2,4 млн руб. – это налоговая база, то есть доход за минусом вычета.

Пример

Алексей Белов в 2023 году купил два автомобиля по 1 млн рублей каждый. Оба он продал за 4 млн рублей. Автомобиль № 1 продан в декабре 2024 года, а автомобиль № 2 – в январе 2025 года.

База по НДФЛ для каждого автомобиля = 4 000 000 – 1 000 000 = 3 000 000.

Налог в 2024 год за автомобиль № 1 = 3 000 000 х 13% = 390 000 руб.

Налог в 2025 году за автомобиль № 2 = 2 400 000 х 13% + 600 000 х 15% = 402 000 руб.