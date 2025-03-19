Утренний бухгалтер № 5848. Как учитывать доходы при УСН + ПСН

Минфин: если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН. А если в период применения ПСН приходит оплата за УСН-услуги, ее тоже надо учитывать по УСН.

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