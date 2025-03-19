Утренний бухгалтер № 5848. Как учитывать доходы при УСН + ПСН

Минфин: если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН. А если в период применения ПСН приходит оплата за УСН-услуги, ее тоже надо учитывать по УСН.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года
В марте 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.03 надо сдать еще одно.
— Какие предприниматели могут не платить страховые взносы. Мини-курс
Индивидуальные предприниматели не должны оставаться без пенсии. Поэтому вместе с налогами за предпринимательскую деятельность обязаны ежегодно платить страховые взносы на будущую пенсию.
— Как установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
С 1 марта можно будет установить запрет на заключение от своего имени договоров потребзайма (кредита) — бесплатно и сколько угодно раз. Снять запрет также можно лишь по личному заявлению.
— Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео
Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.
— Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году
С 1 января 2025 года федеральный МРОТ повысили до 22 440 руб. (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ). МРОТ используют для расчета различных выплат. Наиболее популярные — больничный лист, страховые взносы.
Новости
1 Темпы роста оборотов крупных маркетплейсов замедляются
2 Роспатент: число заявок на регистрацию IT-разработок неуклонно растет
3 Компании начали активно погашать долги перед банками
4 Ошибка в ОКТМО — не основание отклонить декларацию по налогу на имущество
5 ЦБ сформулировал требования к сайтам микрофинансовых организаций
6 🙅 ФНС: в НДФЛ с больничного не нужно выделять районный коэффициент
7 Госдума отказалась перераспределять НДФЛ с дивидендов в пользу регионов
8 ЦБ одобрил биометрию для онлайн-микрозаймов в рамках антимошеннического закона
9 Бюджетные субсидии для пунктов временного проживания на объектах ИП освобождены от НДС
10 Как сдать бухгалтерскую отчетность без ошибок: старые и новые правила
11 Сальдо ЕНС в личном кабинете может не сходиться с сальдо ЕНС в бухучете
12 Предоплата на ЕСХН тоже идет в лимит дохода для НДС-льготы: пример
13 Как учитывать доходы при УСН + ПСН: два нюанса от Минфина
14 Как работать на УСН: правила работы и изменения
15 Утвержден перечень приоритетных проектов цифровизации
16 ❌ Переставить инкассо на другой расчетный счет нельзя
17 👀 Налоговики буду проверять адреса юрлиц только при наличии обращений
18 Сегодня стартовало рассмотрение законопроекта о борьбе с кибермошенниками
19 Силуанов анонсировал планы по масштабной продаже госсобственности
20 ⏳ Штраф до полумиллиона: ФНС напомнила о сроках отчетности по иностранным активам
21 Роструд про работу на высоте: кому разрешено и что запрещено законом
22 😲 «Налоги собираем»: глава ФНС появился на съезде РСПП на костылях
23 Минфин: закрывать компаниям сведения о себе следует только по необходимости
24 В банковских приложениях появится функционал для блокировки переводов мошенникам
25 Путин: 28 595 санкций было введено против России
26 Президент поручил правительству подготовить правила возвращения иностранных компаний в РФ
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/6731 от 27.01.2025
Роструд: Письмо № ПГ/00849-6-1 от 05.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/16240 от 20.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/16692 от 20.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16927 от 21.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-08/17393 от 24.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/16845 от 21.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин рассказал почему повышение пошлин это полезно
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/17779 от 25.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/18074 от 25.02.2025
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