Как отразить расходы будущих периодов на лицензии при переходе на ФСБУ 14/2022

Если организация имеет право на применение упрощенного бухучета и при этом она перешла на ФСБУ 14/2022, то она может не менять классификацию по новым активам. Разбираемся, как правильно отражать расходы будущих периодов.

Ситуация: организация перспективно перешла на ФСБУ 14/2022 (утв. приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н). У нее есть лицензии на бухгалтерские системы, а также клиентская лицензия на 1С: Бухгалтерия. Как отразить их в учете?

Все лицензии, учтенные на счете 97, можно отражать по тем же правилам. В балансе указываются:

в разделе I по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» «Внеоборотные активы» — РБП, срок списания которых превышает 12 месяцев

в разделе II «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы» или 1260 «Прочие оборотные активы» — РБП, срок списания которых до 12 месяцев включительно.

Срок списания определяется на отчетную дату. Поэтому на дату перехода на ФСБУ 14/2022 (утв. утв. приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н) все приведенные расходы будущих периодов должны отражаться в разделе I.

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