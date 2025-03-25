Утренний бухгалтер № 5852. За регистрацию чужого бизнеса на свое имя хотят сажать на 5 лет

Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП. Наказание за такое – от штрафа в 300 тыс. руб. до лишения свободы на 5 лет.

За незаконную регистрацию ИП начнут лишать свободы на пять лет. Но подставные лица, которые будут сотрудничать со следствием, смогут освободиться от наказания.

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Баня платит НДС, потому что мытье – это не физкультура. Помыться без НДС не получится.

Не забудьте до 25.03.2025 сдать ЕНП-уведомление и декларации.

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Бизнес, который ушел на налоговые каникулы, должен сдавать декларацию по УСН.

Минфин рассказал, как учитывать доход при реорганизации для НДС-лимита на УСН.

В Госдуме хотят, чтобы мигранты платили налоги по ставке 30%.

🚀 Цифровизация логистики набирает обороты В 2024 году объем электронных документов, переданных в государственную систему ЭПД, вырос в 5 раз. Часть документов — это электронные договоры фрахтования (ЭДФ). В статье рассказываем: ✅Что такое ЭДФ ✅Когда применяются ЭДФ ✅Как оформить ЭДФ в сервисе Айтиком.Логистика ✅Сколько можно сэкономить при переходе на электронные перевозочные документы 🎓 Ссылка на материал — здесь 🔗 Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: 2W5zFGdDTNQ

Разборы законов

— Можно ли вернуть госпошлину

Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года

В марте 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.03 надо сдать еще одно.

— Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.

— Что проверят в декларации по НДС упрощенцев

В обновленных контрольных соотношениях новой декларации по НДС учтут новые ставки 5% и 7%.

— Как открыть обособленное подразделение при УСН

Филиал — это всегда обособленное подразделение (ОП), но не каждое ОП — филиал. Между тем УСН нельзя применять лишь при наличии филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК). Разберем нюансы.

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18 НДС по импорту из ЕАЭС, средний заработок в командировке, учетная политика у ИП: экспертные разборы за неделю

19 За незаконную регистрацию ИП начнут лишать свободы на пять лет

20 ФНС объяснила, как платить налоги при переходе на АУСН

21 Из-за интернет-сбоя не работают приложения банков и мессенджеры

22 👶 Матпомощь сотруднику на рождение ребенка не облагается НДФЛ в пределах 50 тыс. рублей

23 Книгу доходов и расходов по УСН вместе с отчетностью сдавать не надо

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26 💻 Сотруднику надо платить компенсацию за то, что он использует в работе свое имущество. Вам платят? Опрос

⚡Совет от редакции: Готовьтесь к отчетам первого квартала заранее — запишитесь на вебинар «Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы», который пройдет 26 марта в 15.00.

Мероприятия

Контур.Экстерн с нуля: лайфхаки для легкого старта работы

Дата проведения: 25 марта, вторник

Налоговые льготы в фонде оплаты труда

Дата проведения: 26 марта, среда

ИБ - без фильтров

Дата проведения: 26 марта, среда

Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы

Дата проведения: 26 марта, среда

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Дата проведения: 27 марта, четверг

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— Утренний бухгалтер № 5851. Новый формат книги продаж можно применять досрочно

Из-за новых ставок НДС 5% и 7% Налоговая служба обновила формат книги продаж. Формально приказ вступит в силу с 1 июля, но можно не ждать.

— Что такое центробанк и чем он занимается

Зачем стране нужен центральный банк? В чем польза от его работы людям и компаниям? Может ли обратиться к нему за помощью обычный гражданин? Рассмотрим основные функции Банка России.

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Приобретение офисной техники — важный шаг для любого бизнеса или организации. От правильности выбора зависит эффективность работы сотрудников и в конечном итоге успех компании. Однако на рынке существует множество моделей с разными характеристиками, что может запутать даже опытного пользователя.

— Организация выявила переплату по зарплате: что делать

Если организация выявила переплату по авансу, то существует несколько вариантов выхода из ситуации: можно вычесть излишне выплаченную сумму из зарплаты за вторую половину месяца или оформить возврат по заявлению работника.

— Что нужно включать в отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств — это бухгалтерский отчет, в котором отражаются денежные потоки компании. Разбираемся, какие операции в него нужно включать.

— Как отражать прощенный заем от учредителя в учете

Если учредитель прощает организации заем, то это нужно отразить в бухгалтерском учете. Разбираемся, можно ли учитывать такую операцию для целей налогообложения.

— С 1 апреля заявление на освобождение от фиксированных взносов надо подавать по новой форме

Чтобы не платить фиксированные взносы, надо подать заявление. С 1 апреля 2025 года у него будет новая форма.

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Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

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Сейчас по сути фиктивно мигрировать бизнесу, который хочет сэкономить на налогах, вообще не имеет смысла. Поэтому инспекторы ФНС с особым рвением взялись за тех, кто успел переехать в прошлом году.

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Если организация обменивается с контрагентами бумажными и электронными документами, то не всегда понятно: на какой из форматов стоит ориентироваться в учете. Разбираемся, что делать, если поставщик прислал две накладных.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12655 от 12.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15215 от 19.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/16044 от 20.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/17870 от 25.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-08-13/19675 от 28.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/56041 от 14.06.2022

: Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.11.1994

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/51237 от 10.10.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18194 от 26.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12951 от 13.02.2025

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