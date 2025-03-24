Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года

К 2029 году больше всего сотрудников привлекут в сферу оказания персональных услуг. Минтруд прогнозирует, что самый большой спад по числу работников произойдет в торговле и госуправлении.
Сильнее всего работодатели будут нуждаться в специалистах по оказанию персональных услуг (348 тыс. человек), в сотрудниках из области обрабатывающих производств (203 тыс.), транспортировки и хранении (194 тыс.), гостиничного бизнеса и общепита (168 тыс.), а также в ученых (160 тыс.). Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанный Минтрудом.
Спад начнется в сфере торговли (-233 тыс. сотрудников), государственного управления (-66 тыс.), обеспечения газом, паром и электроэнергией (-57 тыс.), а также в области сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, в финансах и страховании.
Комментарии9
Это что ещё за услуги такие?😳
может... проститутки?
Скорее всего! Продажные девки!
Много чего.
Например
Не, астрологи и медиумы - всё... сдулись...
Куда ж без них!
Особенно, если газпром оплачивать будет
Насчёт госуправления - не знаю, а в торговлю точно всегда работники нужны. Хорошего продавца днём с огнём не найдёшь.
Не верю.