Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года

Больше всего работодатели будут заинтересованы в специалистах по оказанию персональных услуг. Меньше сотрудников понадобится в торговле и госуправлении.

К 2029 году больше всего сотрудников привлекут в сферу оказания персональных услуг. Минтруд прогнозирует, что самый большой спад по числу работников произойдет в торговле и госуправлении.

Сильнее всего работодатели будут нуждаться в специалистах по оказанию персональных услуг (348 тыс. человек), в сотрудниках из области обрабатывающих производств (203 тыс.), транспортировки и хранении (194 тыс.), гостиничного бизнеса и общепита (168 тыс.), а также в ученых (160 тыс.). Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанный Минтрудом.

Спад начнется в сфере торговли (-233 тыс. сотрудников), государственного управления (-66 тыс.), обеспечения газом, паром и электроэнергией (-57 тыс.), а также в области сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, в финансах и страховании.