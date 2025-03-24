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Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года

Больше всего работодатели будут заинтересованы в специалистах по оказанию персональных услуг. Меньше сотрудников понадобится в торговле и госуправлении.

К 2029 году больше всего сотрудников привлекут в сферу оказания персональных услуг. Минтруд прогнозирует, что самый большой спад по числу работников произойдет в торговле и госуправлении.

Сильнее всего работодатели будут нуждаться в специалистах по оказанию персональных услуг (348 тыс. человек), в сотрудниках из области обрабатывающих производств (203 тыс.), транспортировки и хранении (194 тыс.), гостиничного бизнеса и общепита (168 тыс.), а также в ученых (160 тыс.). Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанный Минтрудом.

Спад начнется в сфере торговли (-233 тыс. сотрудников), государственного управления (-66 тыс.), обеспечения газом, паром и электроэнергией (-57 тыс.), а также в области сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, в финансах и страховании.

Комментарии

9
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    будут нуждаться в специалистах по оказанию персональных услуг (348 тыс. человек)

    Это что ещё за услуги такие?😳

    • Старый ворчун

      Много чего.

      Например

      - деятельность астрологов и медиумов;

      - социальные услуги, такие как услуги эскорта, бюро знакомств и брачных агентств;

      - услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание и дрессировка;

      - деятельность генеалогических организаций;

      - деятельность салонов татуажа и пирсинга;

      - услуги чистильщиков обуви, швейцаров, парковщиков автомобилей и т.д.;

  • Ирина Е
    Специалист

    самый большой спад по числу работников произойдет в торговле и госуправлении.

    Насчёт госуправления - не знаю, а в торговлю точно всегда работники нужны. Хорошего продавца днём с огнём не найдёшь.

  • Старый ворчун

    спад по числу работников произойдет в (.....) и госуправлении.

    Не верю.