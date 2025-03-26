Утренний бухгалтер № 5853. Есть три способа заявить о переходе с УСН на ОСНО при отказе от дробления

Если успеть до 15.01, то можно перейти с УСН на ОСНО по уведомлению. Но можно просто сдать декларацию по налогу на прибыль, из которой налоговики поймут, что переход идет из-за отказа от дробления.

Перейти на ОСНО с УСН при добровольном отказе от дробления бизнеса можно тремя способами, два из которых – с помощью декларации по налогу на прибыль.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9051 от 03.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8358 от 31.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8072 от 30.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7801 от 30.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/132450 от 27.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/131357 от 25.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/127097 от 17.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/127046 от 16.12.2024

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