ЦОК КПП БСН 27.03 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5854. Родителей многодетной семьи дольше будут защищать от увольнения

Сейчас ТК запрещает увольнять сотрудников, которые – единственные кормильцы многодетной семьи с детьми до 14 лет. Депутаты хотят увеличить этот возраст до 18 лет.

Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН.

Можете не ходить на работу, пока работодатель не погасит все зарплатные долги.

Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС. Кроме НДС.

Чтобы работать на 1,5 ставки, надо оформить внутреннее совместительство.

При оплате госпошлины в суд ОКТМО не должен быть нулевым.

С 1 апреля начнет действовать новое освобождение от НДС.

🎓Учимся работать с УСН как профи

Думаете упрощенка — простой режим? А вот и нет, в этом году бизнес на УСН платит НДС, не может релоцироваться в другой регион, чтобы сразу начать платить налог по пониженной ставке, попадает на более жесткие проверки от ФНС.

Научим правильно вести учет и сдавать отчетность по УСН, а также рассчитывать и уплачивать единый налог на крсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи».

После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей. Обучение начнется 1 апреля!

Разборы законов

В каких случаях работодатель должен компенсировать расходы работника на такси. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель компенсирует работнику расходы на такси.

Как оформить решение о назначении директора

После того, как руководитель будет избран на собрании или назначен собственником (-ами) организации, составляется или протокол, или решение — в зависимости от количества собственников общества.

Документы, необходимые для управления служебным автомобилем

Условия использования автомобиля работодателя прописываются или в ЛНА, или в трудовом договоре с работником. Если парк машин велик, то предпочтительнее первый вариант. Если конкретная машина закреплена за сотрудником в трудовом договоре, то при смене ее придется изменять документ (с предупреждением за два месяца и указанием причин, ст. 74 ТК). Есть и другие нюансы.

Как ИП на ПСН + УСН уменьшить налог за взносы на себя. Мини-курс

ИП, который работает один и совмещает патент и упрощенку, вправе уменьшить как единый налог, так и стоимость патента. Подробнее в мини-курсе.

Можно ли вернуть госпошлину

Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.

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5 ❌ Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН

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14 Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС

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Утренний бухгалтер № 5853. Есть три способа заявить о переходе с УСН на ОСНО при отказе от дробления

Если успеть до 15.01, то можно перейти с УСН на ОСНО по уведомлению. Но можно просто сдать декларацию по налогу на прибыль, из которой налоговики поймут, что переход идет из-за отказа от дробления.

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Автоматизация финансовой деятельности в государственных учреждениях становится все более актуальной задачей, но из-за сложного управления и отсутствия универсальных систем, найти для нее решение достаточно сложно. Однако специалисты из Башкирии подошли к задаче с большим энтузиазмом и достигли значительных успехов.

Основы двойной записи: что это такое и зачем она нужна

Двойная запись в бухгалтерии представляет собой метод учета, при котором каждая финансовая операция отражается на двух счетах. Эта система позволяет обеспечить баланс между активами и пассивами, что является основой точного учета.

Как учитывать курсовые разницы по списанной задолженности

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Чем занимается бухгалтер-калькулятор в ресторане

Бухгалтер-калькулятор в ресторане — это специалист, который играет ключевую роль в финансовом управлении заведением. Его главная задача — контролировать все операции, связанные с затратами и себестоимостью блюд. Это важный элемент для поддержания стабильности и прибыльности ресторана, т.к. фудкост съедает минимум 25% всей выручки заведения. Рассмотрим основные обязанности бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе.

Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» учесть затраты прошлого периода

У организаций на доходно-расходной упрощенке налоговой базой служат доходы, уменьшенные на затраты. Разбираемся, можно ли для целей налогообложения учесть расходы прошлых периодов.

Налог на прибыль в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

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Почему в еженедельном отчете указано отрицательное вознаграждение

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Кто может сдавать бухгалтерскую отчетность без пояснений

Бухгалтерскую отчетность не всегда исчерпывающе отражает финансовое состояние организации, поэтому к ней составляются пояснения. Разбираемся, кто может сдавать данные без уточнений.

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РАССЫЛКА 641 085 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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