Утренний бухгалтер № 5854. Родителей многодетной семьи дольше будут защищать от увольнения

Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН.
Можете не ходить на работу, пока работодатель не погасит все зарплатные долги.
Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать электронно через сайт ФНС. Кроме НДС.
Чтобы работать на 1,5 ставки, надо оформить внутреннее совместительство.
При оплате госпошлины в суд ОКТМО не должен быть нулевым.
С 1 апреля начнет действовать новое освобождение от НДС.
🎓Учимся работать с УСН как профи
Думаете упрощенка — простой режим? А вот и нет, в этом году бизнес на УСН платит НДС, не может релоцироваться в другой регион, чтобы сразу начать платить налог по пониженной ставке, попадает на более жесткие проверки от ФНС.
Научим правильно вести учет и сдавать отчетность по УСН, а также рассчитывать и уплачивать единый налог на крсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи».
После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей. Обучение начнется 1 апреля!
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Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1063 от 28.02.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-839 от 24.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/18394 от 26.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18722 от 27.02.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 23-14/761 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/15283 от 18.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/18050 от 25.02.2025
Минфин РФ: Приказ № 85н от 10.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87837 от 07.10.2020
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