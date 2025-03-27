Утренний бухгалтер № 5854. Родителей многодетной семьи дольше будут защищать от увольнения

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Тяжелые и нестабильные времена позволяют проверить свою силу, стойкость и возможности. Не надо противостоять, упорно защищая накопленное и существующее, ожидая, что вот-вот все вернется к «норме».

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Автоматизация финансовой деятельности в государственных учреждениях становится все более актуальной задачей, но из-за сложного управления и отсутствия универсальных систем, найти для нее решение достаточно сложно. Однако специалисты из Башкирии подошли к задаче с большим энтузиазмом и достигли значительных успехов.

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Двойная запись в бухгалтерии представляет собой метод учета, при котором каждая финансовая операция отражается на двух счетах. Эта система позволяет обеспечить баланс между активами и пассивами, что является основой точного учета.

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Если организация списала задолженность в валюте, то необходимо отразить курсовые разницы в учете. Рассказываем, как это сделать.

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Бухгалтер-калькулятор в ресторане — это специалист, который играет ключевую роль в финансовом управлении заведением. Его главная задача — контролировать все операции, связанные с затратами и себестоимостью блюд. Это важный элемент для поддержания стабильности и прибыльности ресторана, т.к. фудкост съедает минимум 25% всей выручки заведения. Рассмотрим основные обязанности бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе.

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У организаций на доходно-расходной упрощенке налоговой базой служат доходы, уменьшенные на затраты. Разбираемся, можно ли для целей налогообложения учесть расходы прошлых периодов.

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Бухгалтерскую отчетность не всегда исчерпывающе отражает финансовое состояние организации, поэтому к ней составляются пояснения. Разбираемся, кто может сдавать данные без уточнений.