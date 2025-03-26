Через сайт ФНС можно с помощью КЭП сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность бесплатно. 📅⏰«Ночной бухгалтер» № 1899

Сейчас закон запрещает увольнять единственного кормильца многодетной семьи, если в семье три и более детей и если младшему меньше трех лет, а старшему — до 14 лет.

Законодатели хотят увеличить этот возраст до 18-ти лет.

В комментариях бухгалтеры отмечают, что эту новость стоит читать по-другому: «Работодатели будут всеми силами стараться не брать на работу данную категорию людей.», другие сетуют, что скоро при приеме на работу нужно будет заполнять подробнейшую анкету на кандидата и заранее просчитывать риски - сможешь ли ты в случае чего уволить такого сотрудника или нет.