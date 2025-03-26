Через сайт ФНС можно с помощью КЭП сдать бухгалтерскую и налоговую отчетность бесплатно. 📅⏰«Ночной бухгалтер» № 1899

Сегодня в выпуске:
Сдавайте отчетность бесплатно, пока можно.
Единственного кормильца многодетной семьи нельзя будет увольнять по инициативе работодателя.
ФНС объяснило, какие ошибки нельзя допускать в платежке по госпошлине.
Малый, средний бизнес, а также самозанятые получат отсрочку по кредитам, но чаще одного раза в пять лет.
С 1 апреля начнет действовать новый ФСБУ 28/2023.
Реклама в заблокированных соцсетях дорого обойдется бизнесу.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Сдавайте баланс и декларации через сайт ФНС
До 01.07.2025 действует эксперимент по бесплатной сдаче электронной отчетности через сайт ФНС. Нельзя сдавать через него декларацию по НДС, так как закон обязывает отчитываться по этому налогу только через ТКС, операторов ЭДО.
Отправить отчетность можно через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».
По шагам нужно сделать следующее:
Настроить работу с электронной подписью (понадобиться КЭП — квалифицированная ЭП): установить программу «КриптоПро CSP» и программный компонент
«КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», сертификат электронной подписи
в хранилище сертификатов на ПК.
Получить код (идентификатор) абонента ФНС России (это делается через сервис сдачи отчетности после регистрации в нем).
Сформировать отчетность — ФНС рекомендует делать это в «Налогоплательщик ЮЛ», а затем сформировать файл транспортного контейнера (ZIP.-файл).
Передать файл через интернет-сервис ФНС, подписав его КЭП.
Подробную памятку найдете здесь.
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Депутаты хотят запретить увольнять единственного кормильца многодетной семьи
Сейчас закон запрещает увольнять единственного кормильца многодетной семьи, если в семье три и более детей и если младшему меньше трех лет, а старшему — до 14 лет.
Законодатели хотят увеличить этот возраст до 18-ти лет.
В комментариях бухгалтеры отмечают, что эту новость стоит читать по-другому: «Работодатели будут всеми силами стараться не брать на работу данную категорию людей.», другие сетуют, что скоро при приеме на работу нужно будет заполнять подробнейшую анкету на кандидата и заранее просчитывать риски - сможешь ли ты в случае чего уволить такого сотрудника или нет.
Ошибки при заполнении платежки по госпошлине: разъяснения ФНС
ФНС сообщило об основных ошибках в платежных документах на государственную пошлину в суд.
В поле 101 «Статус плательщика» нужно указывать 01, а не 04 (04 — налоговый орган, кстати название этого статуса скоро изменится).
Значение ОКТМО стоит проверять на сайте суда, если платите госпошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ). КБК по таким делам должны быть КБК 18210803010011050110 и КБК 18210803010011060110.
Для корректного заполнения платежек можно пользоваться интернет-сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин».
💥Совет от редакции:
Разберитесь с главными изменениями для ОСНО в 2025 году: что нужно учесть при расчете налога на прибыль и НДС. Ждем вас на вебинаре 27 марта в 11:00.
МСП и самозанятые смогут получить выгодную отсрочку по кредитам
Законопроект по отсрочке принят 25 марта в первом чтении.
Максимальный размер кредита, по которому будет предоставляться право на отсрочку, составит:
для микропредприятий — 60 млн рублей;
для малых предприятий — 400 млн;
для средних предприятий — 1 млрд;
для самозанятых — 10 млн рублей.
Отсрочку дадут по одному договору кредита (займа) и не чаще чем раз в 5 лет по заявлению заемщика. В течение льготного периода заемщик будет платить только проценты в размере, предусмотренном договором.
С 1 апреля вступит в силу новый ФСБУ
С 1 апреля 2025 года вместо Методических указаний по инвентаризации нужно применять новый ФСБУ 28/2023. Этот стандарт должны использовать все коммерческие организации вне зависимости от системы налогообложения и размера бизнеса.
Не хотите нарваться на штрафы — не размещайте рекламу в заблокированных соцсетях
С 1 сентября 2025 года рекламодателям и распространителям рекламы нельзя использовать для продвижения заблокированные сайты, а также ресурсы экстремистских и нежелательных организаций.
Пока за нарушение этого запрета физлицам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, ИП и должностным лицам — от 4 до 20 тыс., а компаниями — от 100 до 500 тыс.
Но размеры штрафов хотят пересмотреть. Бизнесу грозит увеличение санкций в 40 раз.
Экспертные статьи для бухгалтера
Как бизнесу больше зарабатывать с помощью государства? Узнайте в нашем квизе! — Государство готово вам помочь разными способами — от предоставления налоговых льгот до грантов на развитие бизнеса и аренды помещений по льготным ставкам.
Пять распространенных ошибок при работе с 1С, которые могут дорого обойтись вашему бизнесу — будьте внимательны, чтоб не потерять деньги.
Кто может сдавать бухгалтерскую отчетность без пояснений — разъяснения эксперта «Клерка» для бухгалтеров.
Мем дня
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