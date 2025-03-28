Утренний бухгалтер № 5855. Серебро и золото идут по одной цене для ГТО-вычета

Значок ГТО может быть золотой, серебряный или бронзовый. Но стандартный вычет за любой из них одинаковый – 18 000 руб.

Для вычета за сдачу ГТО категория значка не учитывается.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Завтра – крайний срок уплаты ряда обязательных платежей, в т. ч. три годовых налога.

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👩‍💻 Совет от редакции: На что обратить внимание при выборе программного решения для хранения документов? Узнайте на вебинаре.

Мероприятия

Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор

Дата проведения: 1 апреля, вторник

Единый семинар 1С

Дата проведения: 2 апреля, среда

Преимущества и недостатки облачных и локальных электронных архивов

Дата проведения: 2 апреля, среда

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60923 от 13.08.2019

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6360/23 от 10.11.2023

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А69-829/2017 от 15.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/19019 от 27.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/19512 от 28.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 24-07-06/23581 от 11.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/25869 от 17.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/26635 от 18.03.2025

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3006@ от 21.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Как перейти с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления бизнеса

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/13816 от 19.03.2025

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