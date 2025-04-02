Планирование производства на предприятии с помощью CPM/IBP-платформы

Как эффективно управлять производством? Связать между собой все процессы и уровни планирования. Тогда снизятся затраты на производство и дистрибуцию, уменьшится количество переналадок оборудования, сохранится полная загрузка производственной линии, на складах не будет избытка продукции, повысятся объемы продаж.

Методолог OptiTeam Consulting Алина Архипова рассказала, как современные CPM/IBP-платформы объединяют разные уровни планирования и процессы предприятия, увеличивая эффективность производства.

Как KPI смежных отделов влияют на выполнение целевых показателей друг друга

В структуре любой организации есть такие направления, которые хоть и работают на общий результат, но зачастую нацелены на достижение противоречащих друг другу ключевых показателей.

Например, маркетинг и продажи ориентированы на высокий уровень обслуживания клиентов. Им важно, чтобы на складе всегда сохранялся большой запас продукции и по первому требованию можно было отгрузить необходимый объем товаров.

Производство ориентировано на планомерный выпуск продукции. Однако рост производственной эффективности может негативно сказываться на уровне обслуживания клиентов, приводить к повышению затрат на оборудование и к излишним запасам сырья, необходимым для технологического процесса.

Финансовая служба предпочитает не инвестировать в запасы и старается снижать их объем, поскольку большое количество резервов — это замораживание оборотных средств. Выполняя свою работу, финансовая служба может скрыто конфликтовать с маркетингом и производством.

Задача руководства в данном случае — обеспечить баланс и добиться того, чтобы бизнес-функции «договорились» друг с другом и совместно достигали стратегического результата. Однако часто решение новых проблем опускается до уровня операционных задач, которые отнимают слишком много времени, трудно консолидируются и не устраивают собственников предприятия.

Этапы и особенности планирования производства

Планирование производства позволяет определить стратегию роста и ресурсы, необходимые для реализации планов, а также оценить возможные риски. Это сложный процесс, который требует тщательного анализа и учета всех особенностей.

В производственном плане учитываются:

виды производимой продукции;

объемы производства;

сроки выполнения заказов;

распределение задач между сотрудниками.

На любом производстве есть ряд обязательных процессов. Рассмотрим их подробнее.

Подготовка производства . На этом этапе выполняются пусконаладочные работы, а также готовится необходимое количество инструментов и материалов.

Распределение производственной загрузки оборудования согласно нормам выпуска продукции за период (смену, неделю, месяц). Определяются потребности в сырье и полуфабрикатах для выпуска готового продукта.

Производство готовой продукции или полуфабрикатов . Проводится контроль качества производства и выполнения стандартов, отслеживается «поведение» сырья. Во избежание простоев проверяется соблюдение графика производственного выпуска и полной загрузки оборудования.

Контроль за коммуникацией и согласованием деталей . Эти работы выполняют отделы контроля качества, маркетинга и закупок, чтобы удостовериться, что продукция гарантированно соответствует необходимым стандартам.

Упаковка и маркировка продукции. Готовые изделия упаковываются, оформляются ярлыками или этикетками и подготавливаются к перемещению на склад.

Для обеспечения этих процессов начальнику производства нужно выполнить множество действий: рассчитать и распределить человеко-смены, подобрать квалифицированный персонал, оценить производственную эффективность. Также ему необходимо владеть информацией по остаткам сырья, материалов и иногда полуфабрикатов для последующего планирования производства.

Все эти данные должны консолидироваться с прогнозируемым спросом, фактическими продажами, а также с поступающими объемами сырья и материалов, чтобы в итоге обеспечить постоянное и стабильное пополнение запасов готовой продукции и снижения затрат на переналадку оборудования.

Чтобы было проще учитывать риски и распределять ресурсы компании для дальнейшего контроля инвестиций и потока денежных средств, а также понимать слабые стороны производственного и прочих процессов, нужна единая платформа — такая, в которой можно было бы мгновенно сформировать необходимые отчеты и быстро проанализировать результаты.

Чем CPM/IBP-платформа полезна для производства

Сегодня все большую популярность набирает такой класс решений, который объединяет преимущества CPM (управление эффективностью деятельности предприятия) и IBP (интегрированное бизнес-планирование). CPM/IBP-платформа делает процесс планирования производства удобнее и прозрачнее как для руководства, так и для отделов логистики, маркетинга, финансовой службы.

У сотрудников появляется понимание, сколько нужно производственных мощностей и какой объем сырья необходимо закупить, чтобы обеспечить склад готовой продукцией в оптимальном для продаж количестве.

CPM/IBP-платформы дают необходимый уровень погружения в проблему. Благодаря богатым визуальным возможностям они наглядно показывают, как обстоят дела с остатками сырья или запасами продукции на складе.

Какие задачи производства решают CPM/IBP-платформы

Это все задачи, связанные с бюджетированием и финансовым планированием на предприятии:

производственно-оптимизационные;

логистические;

управление ассортиментом;

IPP-планирование;

управление себестоимостью;

аналитика;

версионный анализ;

сложные расчеты с локациями;

директ-костинг и другие.

CPM/IBP-платформа позволяет выстроить комплексное планирование производства на всех уровнях – от стратегического до оперативного.

Стратегическое планирование

Стратегическое планирование — это долгосрочный процесс, определяющий стратегию компании на 3–5 лет. Оно задает общие рамки для плана производства: регламентирует объем выпуска, типы продуктов, требования к ресурсам и технологиям, которые влияют на долгосрочные производственные планы и, следовательно, на текущие графики.

Стратегическое планирование может приводить к пересмотру производственных планов, если, например, меняется рыночная ситуация или политика компании.

CPM/IBP-платформы помогают минимизировать риски, связанные с появлением новых конкурентов, изменением законодательства, рыночных условий и другими факторами.

Среднесрочное планирование

Планирование производства — это среднесрочный процесс (от нескольких месяцев до года), который преобразует стратегические планы в производственные. Он четко определяет, когда и в каком количестве будут изготавливаться товары.

CPM/IBP-платформа позволяет автоматизировать рутинные задачи, такие как расчет потребностей в материалах, распределение ресурсов и оптимизация производственных процессов. Это ускоряет принятие решений и снижает вероятность ошибок.

Предприятие может снизить затраты на производство, увеличить эффективность и гибкость реагирования на изменения рынка. Компания становится более конкурентоспособной на рынке и привлекательной для клиентов и возможных партнеров.

Интеграция с другими корпоративными системами (например, для автоматизации управления запасами и производством) позволяет более эффективно выстроить работу всего предприятия и бизнеса в целом.

Оперативное планирование

Оперативное планирование или графикование производства — это краткосрочный план, детализированный до часа, дня или/и недели.

Производственный график составляют для того, чтобы реализовать цели, разработанные на этапе планирования. Чтобы детально сформировать такое расписание, используется информация о заказах, ресурсах и сроках.

Наличие этого графика может служить источником обратной связи для управления производством и позволять корректировать планы при возникновении сбоев или других изменениях.

CPM/IBP-система помогает проводить анализ данных, чтобы принимать обоснованные решения и корректировать производственную стратегию в реальном времени, выбирать порядок изготовления продукции для минимизации переналадок, что позитивно влияет на себестоимость готового продукта и несет выгоду.

Также на платформе можно настроить визуализацию данных для облегчения понимания процессов и принятия решений. Так, составление графиков и планирование должны соответствовать стратегическим целям компании — например, стратегии быстрого реагирования на изменения спроса или стратегии снижения затрат.

Стратегическое, производственное и оперативное планирование – это взаимосвязанные, но разные уровни управления производством. Они работают вместе, чтобы обеспечить эффективное функционирование предприятия и достижение его целей.

Использование CPM/IBP-платформы помогает минимизировать затраты и риски, повысить эффективность и качество производства, а также адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

3 причины, почему CPM/IBP-платформы удобны для автоматизации планирования

Логирование и защита информации. В CPM/IBP-системе все действия записываются, а благодаря ролевой модели распределения прав предотвращается несанкционированный доступ и потеря важных данных.

Не требуется верификация информации. Так как все изменения фиксируются в системе, это повышает удобство коллективной работы. У сотрудников не возникает вопросов, какая версия документа актуальная.

Прозрачность процессов. Задачи в CPM/IBP-системе четко разделены и требуют согласования, поэтому процесс упорядоченный и понятный для всех сотрудников. Пользователи работают по единым правилам и несут ответственность каждый за свой блок информации, при этом видна общая картина по предприятию.

Какую систему для планирования производства выбрать

Крупные предприятия уже много лет используют для планирования производства ERP-системы, инструменты BI-аналитики, специализированные программные комплексы, CPM/IBP-платформы.

ПО для планирования производства в 2025 году

Microsoft Dynamics 365* — комплексное облачное решение, объединяющее функции ERP и CRM.

Oracle NetSuite* — облачная ERP-система для управления бухгалтерией и финансами, складом, запасами, заказами и цепочками поставок.

Odoo — модульная ERP- и CRM-система с открытым исходным кодом на Python. Может настраиваться под конкретные задачи бизнеса.

Infor CloudSuite Industrial* — облачная ERP-система. Разработана для производственных предприятий и имеет такие инструменты, как управление производством, проектами, запасами, заказами.

1C: Управление предприятием — популярная в нашей стране система для комплексного управления бизнес-процессами.

Optimacros — российская универсальная CPM/IBP-платформа для управления предприятием. Решает задачи эффективного корпоративного планирования, бюджетирования, сценарного моделирования, анализа рисков, анализа и мониторинга данных.

Anaplan* — облачная платформа для планирования и управления бизнес-процессами. Система использует технологию, основанную на моделях с возможностью быстрой адаптации, чтобы пользователи создавали и изменяли планы в реальном времени.

Novo Forecast Enterprise — отечественная цифровая платформа, созданная для прогнозирования, планирования и оптимизации цепей поставок. Позволяет компаниям предсказывать спрос, оптимизировать запасы и улучшать принятие решений на основе аналитики.

Помимо программных продуктов из этого списка, есть и множество других мощных систем и инструментов планирования. Например, хочется выделить несколько импортных продуктов для крупного бизнеса (IBM, Oracle, SAP и SAS), которые обеспечивают прозрачный процесс контроля всех показателей.

Однако из-за нынешней политически непростой ситуации зарубежные вендоры прекратили поддержку российских клиентов. Кроме того, западное ПО не всегда покрывает потребности производственных предприятий в планировании.

Некоторые компании берут за основу базовые импортные технологии и разрабатывают собственные решения. Это выгоднее, чем покупать дорогостоящие лицензии у вендоров. Однако в погоне за своей идеальной системой компании часто недооценивают такую статью расходов, как сопровождение разработанного продукта — не столько денежные затраты, сколько человеческие ресурсы, необходимые для поддержания работоспособности системы.

К условно бесплатным можно отнести Excel, Access, Power File. К сожалению, эти программы не визуализируют данные в виде графиков и диаграмм, чтобы можно было быстро оценить ситуацию и принять решение.

Есть ERP-системы, в которых задачи производства можно решать наравне со складскими и финансовыми задачами. Но и здесь в первую очередь реализована работа с данными без аналитики. Чтобы вести анализ, нужна дополнительная доработка. И даже после этого вы не получите «живой» дашборд, где можно по определенным параметрам фильтровать, сортировать информацию, чтобы видеть картину целиком.

Какие ключевые преимущества отмечают предприятия после внедрения CPM/IBP-платформ

Компании стремятся к увеличению прибыли, четкому пониманию перспектив роста, прозрачности бизнес-процессов и быстрому принятию качественных управленческих решений. В условиях динамично меняющейся экономической среды — смены ассортимента, сокращения ресурсов и материалов, колебания курса валют — современные CPM/IBP-системы позволяют оперативно рассчитывать новый бюджет буквально за один день.

Однако каждое конкретное предприятие имеет свои особенности и проблемы, требующие индивидуального подхода. На российском рынке есть гибкие «не коробочные» решения, которые могут быть настроены под специфику различных отраслей.

Использование таких IT-инструментов обеспечивает консолидацию данных, оперативную аналитику и сокращает период технических процедур, что, в свою очередь, освобождает больше времени для увеличения эффективности производственного процесса и стратегического развития.

Как дальше будет развиваться автоматизация производственного планирования

В ближайшие 5–10 лет на российском рынке появятся новые и будут совершенствоваться уже имеющиеся решения по цифровизации планирования. На то есть две основные причины:

IT-отрасль активно развивается;

из России ушли иностранные компании, и это создало дополнительный импульс для отечественных разработчиков.

Россия активно движется в направлении автоматизации, поскольку этот процесс позволяет бизнесу работать слаженно и эффективно создавать бережливое производство, прозрачные логистические цепочки и оптимизировать бизнес в целом.

* компания-разработчик прекратила/приостановила поставки, продажу и поддержку ПО на территории РФ.