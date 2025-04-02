Бухгалтеры впервые сдают декларацию по НДС на УСН: что про это нужно знать. 💣«Ночной бухгалтер» № 1904

Сегодня в выпуске:
Что поможет сдать декларацию по НДС без ошибок: шпаргалки бухгалтеру.
ФНС объяснил, что делать, если при онлайн-проверке счетов-фактур нашлись ошибки.
Если недвижимость находится в разных городах, куда сдавать декларацию по имуществу?
Работать сверхурочно можно будет больше.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
НДС на УСН: как подготовить и сдать декларацию
За 1 квартал 2025 года бухгалтерам компаний и ИП на упрощенке впервые придется сдавать декларацию по НДС. Конечно только тем, у кого доходы превысили в 2024 (или уже в 2025) году 60 млн рублей.
В помощь тем, кто раньше с НДС не работал и теперь разбирается с новым непростым налогом, «Клерк» создал много полезного контента.
Начать можно с мастер-класса по работе с НДС в 1С. Эксперт рассказала по шагам о том, как настроить работу с НДС в программе, отражать первичку, формировать книги продаж и покупок и декларацию. Мастер-класс бесплатно доступен подписчикам Клерк.Премиум!
Также мы выпустили тематические мини-курсы и разборы от экспертов «Клерка»:
Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс
Как упрощенцу получить НДС с покупателя по договору без налога
Если у вас есть конкретные вопросы по заполнению декларации, книг покупок и продаж и т.д. вы также можете задать их экспертам в Клерк.Консультациях.
Вы также можете воспользоваться открытыми статьями, которые ежедневно пишут наши эксперты, вот несколько актуальных, которые вам помогут:
Как ООО на УСН заполнять декларацию по НДС при розничной торговле
Лимит доходов по УСН для НДС в 2025: особые ситуации. Шпаргалка для бухгалтера
Оплата-2025 за отгрузки-2024 на УСН будет без НДС, даже при доходе свыше 60 млн рублей
Много вопросов про работу с НДС у селлеров маркетплейсов, сейчас в телеграм-канале Клерк.Премиум мы как раз собираем вопросы эксперту по маркетплейсам — вы можете задать свой. Вопросы также можно задавать онлайн на вебинаре, который пройдет 10 апреля в 11.00.
📢 Совет от редакции:
Для бухгалтеров на ОСНО и не только — вебинар по декларации по НДС за 1 квартал, камералкам и требованиям. 7 апреля, от экспертов Школы бухгалтера TAXFREE.
Сервис проверки счетов-фактру от ФНС: что делать, если обнаружили ошибки
Налоговики предлагают проверить правильность заполнения идентификационных реквизитов контрагентов — юрлиц и ИП через онлайн-сервис «Проверка корректности заполнения счетов-фактур».
Что делать, если сервис показал ошибку?
Например, если данные по контрагенту указаны в счет-фактуре в соответствии с данными, которые он предоставил, но сообщает об ошибке, нужно обратиться к контрагенту. чтобы он уточнил сведения.
Также, если вы уверены в указанных данных можно направить обращение в ФНС, прикрепив копии правоустанавливающие документы, такие обращения рассмотрят в первоочередном порядке.
Куда подавать декларацию по налогу на имущество, если у компании несколько объектов в разных городах?
Разъяснения дал Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-05-04-01/15664. Организация сдает декларацию в одну выбранную налоговую на территории региона, где находятся объекты недвижимости.
Исключение — крупнейшие налогоплательщики, они отчитываются не в региональную ИФНС, а в налоговый орган по крупнейшим налогоплательщикам.
Часы сверхурочной работы увеличат
Работников можно будет привлекать к большему числу часов сверхурочной работы, чем сейчас. В настоящее время сверхурочная работа не может быть более 120 часов в год, будет — до 240 часов в год.
Новый лимит нужно будет прописать в коллективном или отраслевом договоре.
Ожидается, что проект с поправками в ТК вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Экспертные статьи для бухгалтера
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