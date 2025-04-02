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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры впервые сдают декларацию по НДС на УСН: что про это нужно знать. 💣«Ночной бухгалтер» № 1904

Помогаем бухгалтерам упрощенцев сформировать и сдать отчетность по НДС.

Сегодня в выпуске:

  • Что поможет сдать декларацию по НДС без ошибок: шпаргалки бухгалтеру.

  • ФНС объяснил, что делать, если при онлайн-проверке счетов-фактур нашлись ошибки.

  • Если недвижимость находится в разных городах, куда сдавать декларацию по имуществу?

  • Работать сверхурочно можно будет больше.

  • Экспертные статьи для бухгалтера.

  • Мем дня.

НДС на УСН: как подготовить и сдать декларацию

За 1 квартал 2025 года бухгалтерам компаний и ИП на упрощенке впервые придется сдавать декларацию по НДС. Конечно только тем, у кого доходы превысили в 2024 (или уже в 2025) году 60 млн рублей.

В помощь тем, кто раньше с НДС не работал и теперь разбирается с новым непростым налогом, «Клерк» создал много полезного контента.

Начать можно с мастер-класса по работе с НДС в 1С. Эксперт рассказала по шагам о том, как настроить работу с НДС в программе, отражать первичку, формировать книги продаж и покупок и декларацию. Мастер-класс бесплатно доступен подписчикам Клерк.Премиум!

Также мы выпустили тематические мини-курсы и разборы от экспертов «Клерка»:

Если у вас есть конкретные вопросы по заполнению декларации, книг покупок и продаж и т.д. вы также можете задать их экспертам в Клерк.Консультациях.

Вы также можете воспользоваться открытыми статьями, которые ежедневно пишут наши эксперты, вот несколько актуальных, которые вам помогут:

Много вопросов про работу с НДС у селлеров маркетплейсов, сейчас в телеграм-канале Клерк.Премиум мы как раз собираем вопросы эксперту по маркетплейсам — вы можете задать свой. Вопросы также можно задавать онлайн на вебинаре, который пройдет 10 апреля в 11.00.

📢 Совет от редакции:

Для бухгалтеров на ОСНО и не только — вебинар по декларации по НДС за 1 квартал, камералкам и требованиям. 7 апреля, от экспертов Школы бухгалтера TAXFREE.

Сервис проверки счетов-фактру от ФНС: что делать, если обнаружили ошибки

Налоговики предлагают проверить правильность заполнения идентификационных реквизитов контрагентов — юрлиц и ИП через онлайн-сервис «Проверка корректности заполнения счетов-фактур».

Что делать, если сервис показал ошибку?

Например, если данные по контрагенту указаны в счет-фактуре в соответствии с данными, которые он предоставил, но сообщает об ошибке, нужно обратиться к контрагенту. чтобы он уточнил сведения.

Также, если вы уверены в указанных данных можно направить обращение в ФНС, прикрепив копии правоустанавливающие документы, такие обращения рассмотрят в первоочередном порядке.

Куда подавать декларацию по налогу на имущество, если у компании несколько объектов в разных городах?

Разъяснения дал Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-05-04-01/15664. Организация сдает декларацию в одну выбранную налоговую на территории региона, где находятся объекты недвижимости.

Исключение — крупнейшие налогоплательщики, они отчитываются не в региональную ИФНС, а в налоговый орган по крупнейшим налогоплательщикам.

Часы сверхурочной работы увеличат

Работников можно будет привлекать к большему числу часов сверхурочной работы, чем сейчас. В настоящее время сверхурочная работа не может быть более 120 часов в год, будет — до 240 часов в год.

Новый лимит нужно будет прописать в коллективном или отраслевом договоре.

Ожидается, что проект с поправками в ТК вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Экспертные статьи для бухгалтера

Депозит: отличия от вклада, виды, условия, как открыть — в условиях высоких ставок бизнесу может быть выгодно вложение свободных средств во вклады и депозиты. Чем они отличаются рассказали эксперты Ак Барс Банка.

Машиночитаемая доверенность для уполномоченного бухгалтера: вопросы и ответы — эксперты по электронной отчетности компании Астрал ответили на вопросы бухгалтеров по работе с МЧД.

Календарь бухгалтера на апрель — когда и что сдавать в апреле рассказала Первая экспертная бухгалтерия, а кроме того в статье можно скачать образцы деклараций и других отчетов.

Полный календарь бухгалтера на 2025 год найдете здесь.

Мем дня

Бухгалтер, которому приходится разбираться с НДС на УСН, туристическим налогом и сбором на рекламу в интернете

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