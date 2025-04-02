Бухгалтеры впервые сдают декларацию по НДС на УСН: что про это нужно знать. 💣«Ночной бухгалтер» № 1904

НДС на УСН: как подготовить и сдать декларацию

За 1 квартал 2025 года бухгалтерам компаний и ИП на упрощенке впервые придется сдавать декларацию по НДС. Конечно только тем, у кого доходы превысили в 2024 (или уже в 2025) году 60 млн рублей.

В помощь тем, кто раньше с НДС не работал и теперь разбирается с новым непростым налогом, «Клерк» создал много полезного контента.

Начать можно с мастер-класса по работе с НДС в 1С. Эксперт рассказала по шагам о том, как настроить работу с НДС в программе, отражать первичку, формировать книги продаж и покупок и декларацию. Мастер-класс бесплатно доступен подписчикам Клерк.Премиум!

Также мы выпустили тематические мини-курсы и разборы от экспертов «Клерка»:

Если у вас есть конкретные вопросы по заполнению декларации, книг покупок и продаж и т.д. вы также можете задать их экспертам в Клерк.Консультациях.

Вы также можете воспользоваться открытыми статьями, которые ежедневно пишут наши эксперты, вот несколько актуальных, которые вам помогут:

Много вопросов про работу с НДС у селлеров маркетплейсов, сейчас в телеграм-канале Клерк.Премиум мы как раз собираем вопросы эксперту по маркетплейсам — вы можете задать свой. Вопросы также можно задавать онлайн на вебинаре, который пройдет 10 апреля в 11.00.