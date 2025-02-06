НДС на УСН

ИП на УСН с НДС в 2025 году: пять частых вопросов

Сделали подборку для ИП с разъснениями по применению ставкок НДС, правилам освобождения от уплаты налога, льготам, применению вычетов на пониженных ставках.

1. ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%

Выбрав ставки НДС 5% и 7%в 2025 году, уже нельзя передумать и выбрать 20%. А вот после выбора 20% передумать можно.

ИП может принять решение не применять льготные ставки НДС 5% и 7%, а начислять НДС 20%.

Но в течение года при желании он может перейти на НДС 5% и 7%. Но при переходе с 20% на 5% надо будет восстановить НДС, ранее принятый к вычету, по товарам, работам, услугам.

Восстановление будет в том квартале, с которого началась ставка 5%.

Затем применять ставки 5% и 7% надо 12 кварталов. Но отсчет этого срока прекращается, когда доход превышает 450 млн рублей.

Разъяснение дал Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109614.

2. ИП на УСН один год может быть с НДС, другой год без НДС

Если у ИП доход за 2024 год превышает 60 млн рублей, в 2025 году он весь год будет платить НДС.

Но в 2026 году вновь надо ориентироваться на прошлогодние доходы.

Если в 2025 году доходы ИП будут меньше 60 млн рублей, от НДС в 2025 году это не спасет, но в 2026 году этот ИП будет работать без НДС.

Затем в 2027 году будет иметь значение доход за 2026 год.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-11/114489.

3. У ИП на УСН при доходах свыше 60 млн рублей со следующего месяца начнется НДС

Как только в 2025 году доход ИП превысит 60 млн рублей, освобождение от НДС прекращается.

Исчислять НДС надо будет с 1-го числам месяца, следующего за месяцем, в котором произошло такое превышение.

Об этом напоминает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/95981.

4. В четырех случаях при ставке 5% все-таки будет вычет по НДС на УСН

При покупке товаров ИП на УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.

Это такие случаи:

  • при отгрузке в счет авансов;

  • при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

  • при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

  • при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

5. ИП без сотрудников не может применять льготу по НДС в общепите

Одно из условий освобождения от НДС в общепите – средняя зарплата за прошлый год не менее средней в регионе по отрасли. У ИП без работников это условие не выполняется в принципе.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-07/94438.

Напомним, условия применения в 2025 году освобождения от НДС в общепите такие:

  • доход за 2024 год — не более 2 млрд рублей;

  • доля дохода от общепита ­в 2024 году — не менее 70%;

  • среднемесячный размер зарплаты за 2024 год — не ниже средней по отрасли в регионе.

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