ИП на УСН с НДС в 2025 году: пять частых вопросов

1. ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%
Выбрав ставки НДС 5% и 7%в 2025 году, уже нельзя передумать и выбрать 20%. А вот после выбора 20% передумать можно.
ИП может принять решение не применять льготные ставки НДС 5% и 7%, а начислять НДС 20%.
Но в течение года при желании он может перейти на НДС 5% и 7%. Но при переходе с 20% на 5% надо будет восстановить НДС, ранее принятый к вычету, по товарам, работам, услугам.
Восстановление будет в том квартале, с которого началась ставка 5%.
Затем применять ставки 5% и 7% надо 12 кварталов. Но отсчет этого срока прекращается, когда доход превышает 450 млн рублей.
Разъяснение дал Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109614.
2. ИП на УСН один год может быть с НДС, другой год без НДС
Если у ИП доход за 2024 год превышает 60 млн рублей, в 2025 году он весь год будет платить НДС.
Но в 2026 году вновь надо ориентироваться на прошлогодние доходы.
Если в 2025 году доходы ИП будут меньше 60 млн рублей, от НДС в 2025 году это не спасет, но в 2026 году этот ИП будет работать без НДС.
Затем в 2027 году будет иметь значение доход за 2026 год.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-11/114489.
3. У ИП на УСН при доходах свыше 60 млн рублей со следующего месяца начнется НДС
Как только в 2025 году доход ИП превысит 60 млн рублей, освобождение от НДС прекращается.
Исчислять НДС надо будет с 1-го числам месяца, следующего за месяцем, в котором произошло такое превышение.
Об этом напоминает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/95981.
4. В четырех случаях при ставке 5% все-таки будет вычет по НДС на УСН
При покупке товаров ИП на УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.
Это такие случаи:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;
при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);
при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.
5. ИП без сотрудников не может применять льготу по НДС в общепите
Одно из условий освобождения от НДС в общепите – средняя зарплата за прошлый год не менее средней в регионе по отрасли. У ИП без работников это условие не выполняется в принципе.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-07/94438.
Напомним, условия применения в 2025 году освобождения от НДС в общепите такие:
доход за 2024 год — не более 2 млрд рублей;
доля дохода от общепита в 2024 году — не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за 2024 год — не ниже средней по отрасли в регионе.
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