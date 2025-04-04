Утренний бухгалтер № 5860. Что сдают компании на УСН за 1 квартал 2025: виды отчетности и сроки

В апреле компании на УСН сдают отчетность за 1 квартал: проверьте себя по списку. Компании на ОСНО: что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025, найдете здесь.
Утренний бухгалтер
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ФНС: работодатель должен платить НДФЛ, если сотрудник работает за границей.
Государства ЕАЭС упростят механизм подтверждения происхождения товаров.
Минфин: очки не облагаются НДС.
Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговую инструкцию для бухгалтера и примеры найдете в статье.
Минцифры: на Госуслугах заблокируют доступ к финансовой информации при подозрении на мошенничество.
ФНС: даже если КФХ – это юрлицо, глава КФХ должен платить фиксированные взносы.
Минфин: аренда идет в расходы на основании договора.
👉Включаем режим боевой готовности: 1 квартал 2025 года
Актуальная тема для бухгалтеров на УСН, отчитывающейся по НДС впервые, а также для бухгалтеров на ОСН для проверки своих знаний.
На вебинаре эксперт расскажет, на какие аспекты стоит обратить внимание при подготовке отчетности за 1 квартал 2025 года: проверка начисления НДС и вычета НДС, формирование декларации, камеральная проверка, ответы на требования по НДС.
Когда? 7 апреля в 13:00 по мск.
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Запись мероприятия не предоставляется! До встречи в прямом эфире.
Разборы законов
— Отчетность за I квартал компаний и ИП: сроки и новые формы. Конспект вебинара с видео
Разбираем все тонкости подготовки отчетности для компаний и ИП за 1 квартал. Рассмотрим изменения в декларациях по налогу на прибыль и НДС, отчетность по работникам и об операциях с прослеживаемыми товарами. Собрали ответы на самые острые вопросы по будущей отчетности.
— Что происходит с работниками при реорганизации в форме присоединения. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие кадровые мероприятия происходят при реорганизации в форме присоединения.
— Должен ли работодатель оплачивать повышение квалификации
Даже если повышение квалификации прописано в должностной инструкции, но не указано в законах или НПА, работодатель не обязан направлять и оплачивать никакие курсы. Ставить работодателя перед фактом — мол, я отучился, возмещайте расходы, — смысла не имеет.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за март 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1.
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7 47% россиян мечтают не работать и иметь пассивный доход
8 Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру
9 Аренда идет в расходы на основании договора
10 Как бухгалтеру маркетплейса правильно ответить на требование ФНС — смотрите видео!
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13 Для тарифа 7,6% основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ должен совпадать с кодом из перечня с точностью до подкласса
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16 Новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП» — теперь в подписке Клерк.Премиум!
17 ФНС: работодатель должен платить НДФЛ, если сотрудник работает за границей
18 ❓ Как работать с маркетплейсами в 2025 году, чтобы не нарушить новое законодательство
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21 В Госдуме предложили ввести налоговый вычет с расходов на свадьбу
22 Глава Центробанка: скоро мошенникам «перекроют кислород»
23 Отчетность компаний на УСН за 1 квартал 2025: виды и сроки
24 Какую отчетность за 1 квартал 2025 ИП должны сдать за работников: сроки
25 Что и когда сдавать на ЕСХН за 1 квартал 2025 года
26 Как заполнить новую декларацию по НДС и настроить учет НДС в новой версии 1С
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29 ❗ Даже если КФХ – это юрлицо, глава КФХ должен платить фиксированные взносы
30 Компании на ОСНО: что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025
31 Что и когда нужно сдать ИП на ОСНО без работников за 1 квартал 2025
32 СПБ Биржа будет торговать в выходные уже 70 ценными бумагами
33 Как бухгалтеру правильно отчитаться по НДС за первый квартал и не получить требования
34 У ИП на ЕСХН без работников за 1 квартал 2025 может быть три отчета
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37 Некоторые ИП на ПСН без работников за 1 квартал 2025 должны сдать два отчета
Мероприятия
НДС: отчитываемся за 1 квартал 2025
Дата проведения: 7 апреля, понедельник
Алгоритм приема на работу в 2025 году
Дата проведения: 8 апреля, вторник
Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве
Дата проведения: 9 апреля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/10911 от 07.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3204@ от 26.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1218 от 07.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 15-3/ООГ-447 от 04.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/14858 от 18.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/14800 от 18.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3338 от 17.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5791 от 24.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/9895 от 05.02.2025
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