Утренний бухгалтер № 5860. Что сдают компании на УСН за 1 квартал 2025: виды отчетности и сроки

В апреле компании на УСН сдают отчетность за 1 квартал: проверьте себя по списку. Компании на ОСНО: что и когда сдавать по итогам 1 квартала 2025, найдете здесь.

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ФНС: работодатель должен платить НДФЛ, если сотрудник работает за границей.

Государства ЕАЭС упростят механизм подтверждения происхождения товаров.

Минфин: очки не облагаются НДС.

Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговую инструкцию для бухгалтера и примеры найдете в статье.

Минцифры: на Госуслугах заблокируют доступ к финансовой информации при подозрении на мошенничество.

ФНС: даже если КФХ – это юрлицо, глава КФХ должен платить фиксированные взносы.

Минфин: аренда идет в расходы на основании договора.