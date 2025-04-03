Что ИП сдают за 1 квартал 2025 года.📅 «Ночной бухгалтер» № 1905

Сегодня в выпуске:
Отчетность ИП за 1 квартал: что сдавать.
Сотрудник-удаленщик работает из-за границы — НДФЛ платить надо.
Как для налога на прибыль учитывать арендные платежи.
С декабря 2025 года должна начаться маркировка импортных ноутбуков и смартфонов. Бизнес не в восторге.
Экспертные статьи для бухгалтера.
Мем дня.
Что сдавать ИП на разных режимах налогообложения
ИП с работниками, независимо от режима налогообложения, обязательно сдают «зарплатные отчеты». Исключение — ИП на НПД, они работников нанимать не могут и вообще отчетов не сдают.
Итак, если у ИП есть сотрудники, то он сдает за 1 квартал:
Персонифицированные сведения о физлицах КНД 1151162. Сдаются 25 апреля (за март).
Уведомления по ЕНП об исчисленных налогах и взносах КНД 1110355. Сдаются 3 апреля (по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025), 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 01.04 по 22.04.2025 и по страховым взносам за март).
Сведения о трудовой (иной) деятельности ЕФС-1, подраздел 1.1. Сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 апреля при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК (указываются такие кадровые события за март).
Бывший расчет 4-ФСС — ЕФС-1 с разделом 2. Срок сдачи — 25 апреля за 1 квартал.
Расчет по страховым взносам КНД-1151111 — срок сдачи 25 апреля за 1 квартал.
6-НДФЛ — 25 апреля за 1 квартал.
Также ИП отчитывается в налоговую в зависимости от того, какую систему налогообложения он использует.
ИП на ОСНО
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость – срок сдачи 25 апреля за 1 квартал. ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают!
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2025 г — срок сдачи 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Срок сдачи 30 апреля.
Уведомление об исчисленном НДФЛ за 1 квартал 2025 — срок сдачи не позднее 25 апреля. Если налога к уплате нет, нулевое уведомление не сдается!
ИП на ЕСХН
Подают те же отчеты, что и ИП на ОСНО, кроме уведомления — его подавать не надо (в т.ч. и по налогу ЕСХН, для него другие сроки).
ИП на УСН
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости и Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках подает на тех же условиях, что и ИП на ОСНО или ЕСХН.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость – срок сдачи 25 апреля.
ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают (такое освобождение автоматом есть у ИП, получивших в 2024 году выручку менее 60 млн). Подробнее о работе с НДС на УСН, настройке 1С и декларации можно почитать тут.
Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 квартал — срок сдачи не позднее 25 апреля.
НДФЛ нужно платить по прогрессивной шкале, если сотрудник работает за границей
Работодатель должен платить НДФЛ за удаленных сотрудников независимо от их статуса резидентов. Прогрессивная шкала НДФЛ тоже будет действовать для таких работников.
Такие разъяснения дает налоговая в своем чате.
Аренду учитывают в расходах, ориентируясь на одну из трех дат
При отнесении арендных платежей на расходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль нужно учесть одну из дат осуществления таких расходов:
дата расчетов в соответствии с условиями договоров;
дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов;
последнее число отчетного (налогового) периода.
Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/8125.
Например, если в договоре сказано, что ежемесячно арендодатель выставляет акт и счет, на основании которых осуществляется платеж, то признавать расход нужно на основании такого акта. Если такого условия в договоре нет, а оплата осуществляется ежемесячно на основании договора аренды, то расходы можно учесть последним числом месяца.
Минпромторг хочет маркировать все импортные ноутбуки и смартфоны
В декабре 2025 года должна начаться обязательная маркировка ноутбуков, смартфонов и планшетов. Маркироваться должны товары, которые в том числе продаются и через интернет-площадки. Иностранные продавцы могут в таких условиях отказаться поставлять товар на российский рынок.
Экспертные статьи для бухгалтера
Мем дня
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