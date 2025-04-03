Что ИП сдают за 1 квартал 2025 года.📅 «Ночной бухгалтер» № 1905

Что сдавать ИП на разных режимах налогообложения

ИП с работниками, независимо от режима налогообложения, обязательно сдают «зарплатные отчеты». Исключение — ИП на НПД, они работников нанимать не могут и вообще отчетов не сдают.

Итак, если у ИП есть сотрудники, то он сдает за 1 квартал:

Персонифицированные сведения о физлицах КНД 1151162. Сдаются 25 апреля (за март).

Уведомления по ЕНП об исчисленных налогах и взносах КНД 1110355. Сдаются 3 апреля (по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025), 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 01.04 по 22.04.2025 и по страховым взносам за март).

Сведения о трудовой (иной) деятельности ЕФС-1 , подраздел 1.1 . Сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 апреля при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК (указываются такие кадровые события за март).

Бывший расчет 4-ФСС — ЕФС-1 с разделом 2 . Срок сдачи — 25 апреля за 1 квартал.

Расчет по страховым взносам КНД-1151111 — срок сдачи 25 апреля за 1 квартал.

6-НДФЛ — 25 апреля за 1 квартал.

Также ИП отчитывается в налоговую в зависимости от того, какую систему налогообложения он использует.