Утренний бухгалтер № 5861. Выплаты на детей от работодателей могут освободить от НДФЛ

Минфин: предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка необлагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат.

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Законопроект: предпринимателям хотят предоставить скидку 50% при оплате штрафов в установленный срок.

Налоговая служба: благодаря ЕНС ошибок в платежах стало меньше в 28 раз, а должников — в два раза.

Как проводить расчеты по ВЭД в период санкций, узнаете из статьи.

Блогеров с аудиторией меньше 10 тысяч пользователей тоже хотят регистрировать в Роскомнадзоре.

ФНС предупредила о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят от имени налоговой и просят сдать декларацию 3-НДФЛ.

Минтруд: временному работнику рабочие выходные оплачивают, как и постоянному.

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