Утренний бухгалтер № 5861. Выплаты на детей от работодателей могут освободить от НДФЛ

Минфин: предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка необлагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Законопроект: предпринимателям хотят предоставить скидку 50% при оплате штрафов в установленный срок.
Налоговая служба: благодаря ЕНС ошибок в платежах стало меньше в 28 раз, а должников — в два раза.
Как проводить расчеты по ВЭД в период санкций, узнаете из статьи.
Блогеров с аудиторией меньше 10 тысяч пользователей тоже хотят регистрировать в Роскомнадзоре.
ФНС предупредила о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят от имени налоговой и просят сдать декларацию 3-НДФЛ.
Минтруд: временному работнику рабочие выходные оплачивают, как и постоянному.
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Разбираем все тонкости подготовки отчетности для компаний и ИП за 1 квартал. Рассмотрим изменения в декларациях по налогу на прибыль и НДС, отчетность по работникам и об операциях с прослеживаемыми товарами. Собрали ответы на самые острые вопросы по будущей отчетности.
— Должен ли работодатель оплачивать повышение квалификации
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— Что происходит с работниками при реорганизации в форме присоединения. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие кадровые мероприятия происходят при реорганизации в форме присоединения.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/11270 от 10.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин объяснил, попадают ли резиденты ОЭЗ под ограничение на перенос убытков
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/43497 от 14.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-03/43452 от 14.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42678 от 11.06.2019
ФНС РФ: Письмо № КЕ-4-3/5530@ от 07.04.2011
Правительство РФ: Распоряжение № 1949-р от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какую поддержку может получить туристический бизнес в 2025 году
Правительство РФ: Постановление № 2309 от 16.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какую поддержку может получить туристический бизнес в 2025 году
Правительство РФ: Распоряжение № 2321-р от 19.08.2022
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Минфин РФ: Письмо № от 11.06.2019
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