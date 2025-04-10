Утренний бухгалтер № 5864. Долг по налогу вместо вычета: последствия ошибки в 3-НДФЛ

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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13191 от 13.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13458 от 14.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/16517 от 21.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-08-09/19043 от 27.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3637@ от 07.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34505 от 14.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/34438 от 14.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/34416 от 14.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/34412 от 14.05.2019
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