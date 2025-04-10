Утренний бухгалтер № 5864. Долг по налогу вместо вычета: последствия ошибки в 3-НДФЛ

Статьи

— 3-НДФЛ в 2025 году

Начало 2025 года — старт декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц за 2024 год. В этой статье рассказываем кто, как и в какие сроки обязан отчитаться о доходах в 2024 году, а также как получить налоговый вычет по НДФЛ.

— Утренний бухгалтер № 5863. Работник должен сообщить о жизненной ситуации, влияющей на стандартный вычет

Для стандартного налогового вычета по НДФЛ нужны документы. А заявление теперь не нужно.

— Супруги покупают квартиру: как получить вычет по НДФЛ

Получить вычет по НДФЛ при покупке квартиры в браке может как жена, так и муж. Разбираемся, как его получить.

— Недостойный наследник и другие причины, лишающие наследства после смерти супруга

Когда можно лишиться наследства — пять ситуаций.

— Нужно ли вести номенклатурный учет товаров при торговле с НДС

В соответствии с законом ИП не обязан вести бухгалтерский учет. Но в некоторых случаях это может понадобиться: например, при выставлении счетов-фактур.

— Как исправить ошибки прошлых лет в бухучете

Если организация выявила ошибки в учете прошлых лет, то их необходимо исправить. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ПБУ 22/2010.

— ИП на УСН торгует на маркетплейсе: как учитывать НДС 7% и сдавать отчетность

Если с 2025 года ИП на УСН стал плательщиком НДС, то нужно научиться исчислять, уплачивать и заполнять отчетность по этому налогу. Разбираемся в нюансах учета при торговле на маркетплейсах.

— Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС

Чтобы выйти на пенсию, мало достичь пенсионного возраста и иметь минимальный стаж (15 лет), нужно еще иметь минимальное количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов). Они зависят от вашей зарплаты.

— Организация осуществляет обучение: нужно ли применять ККТ

Образовательные организации вправе не применять ККТ при получении безналичной оплаты. Но относится ли это правило к компаниям, осуществляющим обучение в качестве дополнительной деятельности?