ЦОК КПК ВЭД (2) 10.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5864. Долг по налогу вместо вычета: последствия ошибки в 3-НДФЛ

Важно правильно заполнять уточненные декларации по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета.

Ошибки в 3-НДФЛ вместо возврата денежных средств могут привести к задолженности по налогу.

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

25 апреля 2025 года истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов и сведений в СФР.

Чтобы украсть учетные данные физлиц из деклараций, мошенники создают сайты, как у ФНС.

Ужесточат контроль в сфере ККТ: если контрольная закупка выявит нарушения, сразу последует выездная проверка.

Роструд: на заявлении об увольнении сотрудника подпись работодателя необязательна.

Как перейти с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления, узнаете из статьи.

Предприниматели просят отменить нижнюю границу туристического налога в размере 100 рублей.

УФНС: ускоренная амортизация — это право, а не обязанность. И касается только собственных ОС.

🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше

Не упустите шанс подняться по карьерной лестнице и стать незаменимым сотрудником для своего руководства. Пройдите курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.

Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь управленческому учету и автомазации расчетов, основам бюджетирования и построения финансовых моделей и внедрите их в работу в своей компании.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 52% за 12 899 рублей.

Купить курс

Разборы законов

Как пробивать туристический налог в кассовом чеке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как пробить туристический налог в кассовом чеке и что в этом случае происходит с базой по налогу на прибыль.

Покупатель отказался от товара или услуги: как провести в учете

Разберем, какие записи должен сделать бухгалтер в различных случаях отказа покупателя от переданных ему товаров.

Какими документами подтверждать осмотрительность при выборе контрагентов

В НК нет конкретного перечня для подтверждения проявления должной осмотрительности. Приходится ориентироваться на здравый смысл и судебную практику.

Отчетность за I квартал компаний и ИП: сроки и новые формы. Конспект вебинара с видео

Разбираем все тонкости подготовки отчетности для компаний и ИП за 1 квартал. Рассмотрим изменения в декларациях по налогу на прибыль и НДС, отчетность по работникам и об операциях с прослеживаемыми товарами. Собрали ответы на самые острые вопросы по будущей отчетности.

Единую упрощенную декларацию надо будет сдавать по новой форме: обзор изменений

Действующая форма единой упрощенной декларации (ЕУД) морально устарела. Поэтому будет новая форма.

Новости

1 Россия и Беларусь создадут общий маркетплейс

2 ТПП просит освободить от НДС операции с рудами и продуктами, где есть драгметаллы

3 Почти четверть россиян будут подрабатывать на майских праздниках

4 Инновационный упрощенец не платит НДС, даже если вышел из лимита 60 млн рублей

5 Центробанк впервые выпустит рекомендации по рекламе вкладов

6 Для получения пенсионных надбавок не обязательно регистрироваться на Госуслугах

7 📃 На заявлении об увольнении сотрудника подпись работодателя необязательна

8 Мошенники создают сайты-двойники ФНС. Так они перехватывают налоговые декларации

9 На бесплатном вебинаре эксперт объяснит, как учесть операции с маркетплейсами в 1С

10 ИП уже могут сдать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет предпринимателя

11 По новым сотрудникам СФР может находить ошибку в части СНИЛС

12 Минфин ужесточит контроль в сфере ККТ: после любого визита могут начать выездную проверку

13 АУСН стала доступной в 62 регионах России

14 📄 Сведения о застрахованных лицах для оплаты больничных надо будет сдавать по новой форме

15 Депутаты хотят освободить женщин с детьми от НДФЛ

16 🔥 Как заполнить декларацию по НДС на УСН и сдать расчет 6-НДФЛ за 1 квартал — расскажем на онлайн-курсах. Выбирайте любой до 10 апреля по акции!

17 Аудиторы стали на 15% чаще находить нарушения в бухучете компаний

18 Намерение заниматься майнингом не помешает применять УСН

19 Ускоренная амортизация — это право, а не обязанность. И касается только собственных ОС

20 Главное по НДС в апреле: как заполнить новую декларацию за 1 квартал и настроить учет в 1С

21 Туристический бизнес хочет пересмотреть размер турналога

22 Налоговики назвали основные запреты и ограничения при выборе названия компании

23 Минтруд: 400 тысяч многодетных матерей могут рассчитывать на повышение пенсии

24 ⏳ 25 апреля 2025 истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов

25 😲 УФНС: ошибка в 3-НДФЛ на вычет вместо возврата денег может привести к налоговой задолженности

26 Родитель может сдать декларацию за ребенка в своем личном кабинете

27 С 2025 года есть особенности камеральной проверки единой упрощенной декларации

Мероприятия

Статьи

3-НДФЛ в 2025 году

Начало 2025 года — старт декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц за 2024 год. В этой статье рассказываем кто, как и в какие сроки обязан отчитаться о доходах в 2024 году, а также как получить налоговый вычет по НДФЛ.

Утренний бухгалтер № 5863. Работник должен сообщить о жизненной ситуации, влияющей на стандартный вычет

Для стандартного налогового вычета по НДФЛ нужны документы. А заявление теперь не нужно.

Супруги покупают квартиру: как получить вычет по НДФЛ

Получить вычет по НДФЛ при покупке квартиры в браке может как жена, так и муж. Разбираемся, как его получить.

Недостойный наследник и другие причины, лишающие наследства после смерти супруга

Когда можно лишиться наследства — пять ситуаций.

Нужно ли вести номенклатурный учет товаров при торговле с НДС

В соответствии с законом ИП не обязан вести бухгалтерский учет. Но в некоторых случаях это может понадобиться: например, при выставлении счетов-фактур.

Как исправить ошибки прошлых лет в бухучете

Если организация выявила ошибки в учете прошлых лет, то их необходимо исправить. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ПБУ 22/2010.

ИП на УСН торгует на маркетплейсе: как учитывать НДС 7% и сдавать отчетность

Если с 2025 года ИП на УСН стал плательщиком НДС, то нужно научиться исчислять, уплачивать и заполнять отчетность по этому налогу. Разбираемся в нюансах учета при торговле на маркетплейсах.

Сколько пенсионных баллов вам начислили за 2024 год. Проверьте свой ИЛС

Чтобы выйти на пенсию, мало достичь пенсионного возраста и иметь минимальный стаж (15 лет), нужно еще иметь минимальное количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов). Они зависят от вашей зарплаты.

Организация осуществляет обучение: нужно ли применять ККТ

Образовательные организации вправе не применять ККТ при получении безналичной оплаты. Но относится ли это правило к компаниям, осуществляющим обучение в качестве дополнительной деятельности?

Блоги компаний

🚀 Взлетаем с новой акцией на онлайн-курсы «Клерка»!

Как успешно внедрить 1С: пошаговое руководство

Изменились ставки НДФЛ — как это отразится на формате 6-НДФЛ?

Что делать, если налоговая уже на пороге

Как правильно принять квартиру в новостройке в 2025

Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом

Как обосновать расходы на ОСНО и УСН, чтобы не нарваться на претензии налоговиков

Как перейти с УСН на ОСНО при добровольном отказе от дробления: три способа

Почему в ГОЗ может быть больше одной точки зрения

Модульбанк улучшил условия для вывода выручки на личные счета

Репутационные риски: как оценить и снизить имиджевые потери

Наш бестселлер — онлайн-курс «Зарплата в 1С:ЗУП» теперь в подписке Клерк.Премиум!

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Офис-менеджер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 70000 до 70000 ₽, Анапа, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Трибуна

💻Выручка Группы Астра увеличилась на 80% по итогам 2024 года

Где дивиденды, Башнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Башнефти

💥Обзор новостей: от уплаты НДФЛ освободят женщин с детьми, в ГД прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом, гадалкам и экстрасенсам штраф — до 1 млн рублей

Самозанятые слили сырную схему: ликвидация отменяется

Новый НДС для «упрощенцев»: главные ошибки, из-за которых уже теряют деньги

ЦБ предлагает избавиться от «лишнего» 2025

Как считать 3 года для вычета по НДС

⚡ Российский IT: был патриотизм, осталась одна бюрократия. Как в 2025 выжить между санкциями, мечтами о Западе и ставкой в 21%?

Пора развеять распространенные мифы — что нужно знать ИП, торгующим на маркетплейсах

Об отдельной налоговой базе по НДФЛ при начислении районных коэффициентов и процентных надбавок

Чем отличается программист-консультант от программиста-разработчика в 1С

Про «клюшку». В «Проверке контрагентов» уже появляется отчетность за 2024 год

Антирекорд по новым инвесторам. Народный портфель марта 2025 года

🔔Уведомления от «Клерка». Какую информацию должны получать пользователи?

Обзор: выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации

В 2024 году в бюджет России поступило более 56 трлн рублей

Более 800 мер поддержки для МСП

Новая прогрессивная шкала по НДФЛ: что нужно знать

Как ИП сдать декларацию по УСН за 2024 год: сроки, заполнение новой формы, порядок сдачи

Электронная подпись или рукописная: какая надежнее

Документы

Последние темы форума

Какой КБК указать в уведомлении по НДФЛ?

Увеличение УК за счет добавочного капитала

Районный коэфициент ИП УСН 6%

Дивиденды за 2024г

Можно ли распределить вычет НДФЛ по уплаченным процентам за год не на всю сумму

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Начать дискуссию