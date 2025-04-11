Утренний бухгалтер № 5865. По авансовому платежу на УСН за 1 квартал надо сдать уведомление, но его может и не быть

Если сумма налога к уплате по УСН отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление представлять не нужно.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3373@ от 31.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72105 от 02.11.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера
Правительство РФ: Распоряжение № 3309-р от 23.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Цифровизация с господдержкой: какие меры доступны бизнесу
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/124 от 14.12.2011
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-1/3572@ от 04.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33776 от 08.05.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3704@ от 08.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/34952 от 15.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/34960 от 15.05.2019
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