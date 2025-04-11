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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5865. По авансовому платежу на УСН за 1 квартал надо сдать уведомление, но его может и не быть

25 апреля – очередной крайний срок сдачи ЕНП-уведомления, в котором у упрощенцев будет в том числе аванс по УСН.

Если сумма налога к уплате по УСН отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление представлять не нужно.

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Утренний бухгалтер

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3373@ от 31.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72105 от 02.11.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Как на УСН рассчитать НДС с аванса: инструкция для бухгалтера

Правительство РФ: Распоряжение № 3309-р от 23.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Цифровизация с господдержкой: какие меры доступны бизнесу

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/124 от 14.12.2011

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-1/3572@ от 04.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33776 от 08.05.2019

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3704@ от 08.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/34952 от 15.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/34960 от 15.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/34816 от 15.05.2019

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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