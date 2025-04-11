Утренний бухгалтер № 5865. По авансовому платежу на УСН за 1 квартал надо сдать уведомление, но его может и не быть

Если сумма налога к уплате по УСН отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление представлять не нужно.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Уточнено, с какого периода сдавать единую упрощенную декларацию (ЕУД) по новой форме.

Налоговики на примерах показали, как считать турналог, если в гостинице есть почасовое размещение, а также дополнительная плата за поздний выезд или за раннее заселение.

Как правильно заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года без ошибок, узнаете здесь.

Автошколы хотят обязать бесплатно доучивать тех, кто не сдал в ГАИ на водительские права.

ФНС привела подробную формулу расчета сальдо ЕНС для начисления пеней.

Чеки от платежных систем или своя онлайн-касса: что выгоднее для вашего бизнеса в 2025 году, узнаете из статьи.

Егоров: любое нарушение повлечет возмещение денег в бюджет.

⭐ Совет от редакции: заполните декларацию ИП на УСН за 2024 год вместе с аудитором, чтобы не наделать ошибок. Узнаете, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе. Приходите на вебинар 15 апреля в 11:00 мск. Записаться.