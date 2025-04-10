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Обзоры для бухгалтера

Если вы не согласны со справкой по доходам, ФНС не поможет, придется судиться с работодателем. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1910

Налоговики объяснили, что так как за формирование справок о доходах (бывшие 2-НДФЛ) отвечают налоговые агенты, то и спрашивать за ошибки в справках надо с них. Если работодатель считает, что в справке ошибок нет, тогда можно обратиться в суд.

Сегодня в выпуске:

  • Агент, ты не прав! Или как оспорить сведения в справке о доходах.

  • Даниил Егоров рассказал о работе ФНС по борьбе с «бумажным НДС».

  • Большинство российских бухгалтеров работают в состоянии постоянного стресса.

  • Когда сдавать уведомление по налогу на УСН не нужно.

  • Как ФНС считает пени: формула сальдо ЕНС для расчета санкций.

  • Экспертные статьи для бухгалтера.

  • Мем дня.

ФНС не поможет решить вопросы по справкам о доходах и предлагает судиться с налоговым агентом

У ФНС нет механизма, с помощью которого она могла бы заставить работодателя (другого налогового агента) изменить сведения в справках о доходах, которые он подает с годовым отчетом 6-НДФЛ.

Если агент допустил в справке ошибку, то физлицу нужно обращаться именно к нему, а если налоговый агент считает, что все данные подал правильно, но налогоплательщик с этим не согласен, то ему прямая дорога в суд.

Такие разъяснения дала ФНС в своем телеграм-чате.

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Даниил Егоров пояснил, как идет борьба с техническими компаниями

Глава ФНС рассказал, что вместе с МВД налоговики научились выявлять не отдельные, так называемые однодневки, а целые «площадки», продающие услуги по «бумажному НДС».

Егоров пояснил, что ФНС научилась выявлять такие площадки по определенным признакам и выявлять организаторов «площадок» — конкретных физических лиц.

В планах ФНС вместе с другими госорганами усовершенствовать систему предупреждения налоговых нарушений.

Более 81% бухгалтеров в России работают в состоянии стресса

Исследование провел канал «Бухгалтер в плюсе». Он раскрыл такой аспект профессии как психологическое благополучие специалистов. По данным исследования:

  • 69,7% бухгалтеров имеют средний уровень стресса, а 11,5% — высокий. Т.е. более 81% постоянно стрессуют. Только 18,8% демонстрируют низкий уровень стресса.

  • 42,3% бухгалтеров находятся на критической стадии выгорания, а у 23,1% этот показатель высокий.

Исследователи также поделили бухгалтеров по психотипам.

Кстати, на «Клерке» сегодня вышел пост Дятел, осьминог и сутулая собака в менеджменте, где в том числе обсудили, к какому типу относятся самые вредные и напрягающие начальники. Так что на стресс бухгалтера может влиять не только законодательство, которое меняется через день.

Когда не нужно подавать уведомление по налогу на УСН

В общем случае на аванс по УСН за 1 квартал 2025 года надо сдать уведомление до 25 апреля включительно, но есть и исключение.

Подавать уведомление не нужно, если нет налога к уплате, как из-за отсутствия доходов, так и и из-з того, что после уменьшения единого налога на страховые взносы он равен «0».

⭐Совет от редакции

Как правильно заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года без ошибок, узнаете здесь

Налоговая опубликовала формулу расчета сальдо ЕНС для начисления пеней

Сальдо ЕНС, на которое начисляется пеня, рассчитывается так:

Сальдо для расчета пени = Переплата - Недоимка + Поступления на ЕНП - Возвраты с ЕНП + Уменьшения по налогам, сборам, страховым взносам - Начисления по налогам, сборам, страховым взносам + Зачеты на ЕНП из пеней, штрафов, процентов, госпошлины и налогов, сборов, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на дополнительное соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности) - Зачеты с ЕНП в пени, штрафы, проценты, госпошлину и налоги, сборы, положительное сальдо по которым не включается в ЕНС (НПД, ОЖМ, ВБР, налог на сверхприбыль, утильсбор, с 01.01.2025 взносы на доп. соцобеспечение летных экипажей/угольной промышленности).

Примечание: ОЖМ и ВБР — это сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов.

Экспертные статьи для бухгалтера

Мем дня

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