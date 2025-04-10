Если вы не согласны со справкой по доходам, ФНС не поможет, придется судиться с работодателем. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1910

ФНС не поможет решить вопросы по справкам о доходах и предлагает судиться с налоговым агентом

У ФНС нет механизма, с помощью которого она могла бы заставить работодателя (другого налогового агента) изменить сведения в справках о доходах, которые он подает с годовым отчетом 6-НДФЛ.

Если агент допустил в справке ошибку, то физлицу нужно обращаться именно к нему, а если налоговый агент считает, что все данные подал правильно, но налогоплательщик с этим не согласен, то ему прямая дорога в суд.

Такие разъяснения дала ФНС в своем телеграм-чате.