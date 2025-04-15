ОСНО 2025: важные изменения в НДС, о которых должен знать бухгалтер

Эксперт «Клерка» Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России провела почти двухчасовой вебинар, разбирая изменения для ОСНО в 2025 году. Редакция подготовила обзор изменений по НДС, которых коснулась спикер, а полную версию вебинара, вы можете посмотреть или прочитать в виде конспекта здесь.
Документы по НДС: что изменилось
Компаниям на ОСНО (ИП на общей системе не так много, но и к ним это тоже, конечно, относится) стоит внимательно отнестись к работе с налогоплательщиками на УСН. Они могут работать с НДС, а могут и не работать, могут находиться на льготных ставках — 5% или 7%, а могут применять полную ставку — 20% (10%).
Такие детали стоит уточнить еще на стадии заключения договора и соответственно включать правильные формулировки в него.
УСН-щики с НДС, как и те. кто находится на общей системе налогообложения, должны выставлять счета-фактуры и вести книги продаж и покупок. Компания на ОСНО имеет право на получение вычета по входящему НДС, независимо от указанной ставки налога (5%, 7%, 20% или 10% при продаже льготных категорий товаров).
Какие нововведения произошли в документах по НДС:
До 31 марта 2025 г. можно было использовать как формат счета-фактуры 5.01 (аналогичный прежнему, утвержденный приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@), приведенный в Приложении 2, так и новый формат 5.02, приведенный в Приложении 1.
С 1 апреля 2025 г. необходимо применять новые форматы счета-фактуры и УПД 5.03, которые приведены в Приложении 1 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
С 1 апреля 2025 года применяются форматы Книги покупок и Книги продаж, а также дополнительного листа книги покупок и книги продаж, утвержденные приказом ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@. Если вы начали вести книгу продаж по новому формату с начала года, то это не считается нарушением.
С 1 января 2025 года
В графах 18а и 18б книги продаж указывается сумма НДС, рассчитанная организациями/ИП на УСН по специальным ставкам 5% и 7%.
Кроме того, в декабре 2024 года ужесточилась ответственность за подложные счета-фактуры.
Важно тщательно проверять контрагентов перед началом работы с ними. Для этого можно использовать специальные сервисы, аккумулирующие различные сведения: от регистрационных данных до финансового состояния и судебных дел.
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Место реализации товаров, работ, услуг для целей исчисления НДС: что изменилось в 2025 году
В отношении товаров долгое время был подход, что местом реализации является то место, откуда товар отгружается. Если товар отгружен на территории России, значит российская реализация, хотя право собственности может переходить и на какой-то зарубежной территории. Для НДС реализация признается и налог начисляется в день отгрузки, а не в день передачи права собственности на товар.
Однако на сегодняшний день ситуация с местом реализации товара стала еще сложнее, потому что появились два новых правила:
1. Интернет-продажа продавцом из ЕАЭС физлицу (не ИП), находящемуся на территории РФ. С 1 июля 2024 года в этой ситуации местом реализации считается место, где физлицо товар получает, а не там где товар отгружается.
Имеет место и обратная ситуация, когда товар продается через электронную торговую площадку (через собственный сайт или маркетплейс) физическим лицам, которые находятся на территории другого государства Евразийского союза. Местом реализации Россия для НДС не считается, значит НДС нужно начислять и платить в бюджет государства ЕАЭС по месту, где проживает покупатель. Нужно встать там на учет и платить налог.
Но о таких продажах все равно нужно сообщить. Для этого в декларации по НДС есть специальный 7 раздел.
Несмотря на то, что НДС не начисляется в России в такой ситуации, у вас, как у продавца, есть право на вычет входящего налога по таким приобретениям.
ФНС: письмо № СД-4-3/11667@ от 14.10.2024
2. Экспорт на территорию иностранного государства (не ЕАЭС) с реализацией в розницу физлицам. С 2025 года для целей НДС такая реализация считается российской. При подтверждении того, что продажа шла на территории иностранного государства можно воспользоваться ставкой НДС 0%.
Место реализации работ и услуг определить еще сложнее, чем место реализации товаров. Если вы оказываете услуги иностранным организациям, то на момент заключения договора необходимо определить место реализации.
Существуют разные правила определения места реализации работ (услуг) по Налоговому кодексу — эти правила касаются нас и наших отношений с контрагентами не из стран ЕАЭС. Если вы работаете с контрагентами из ЕАЭС, то в отношении определения места реализации работ (услуг) нужно смотреть не на Налоговый кодекс, а на договор о Евразийском союзе, в рамках которого есть 18 Приложение, определяющее правило расчета косвенных налогов в отношениях между контрагентами ЕАЭС.
К сожалению, полного совпадения между НК и договором о ЕАЭС нет.
Общее правило определения места реализации работ (услуг) — привязка к месту деятельности исполнителя. Но, как и в любом правиле, есть исключения. Как определить место реализации, смотрите в таблице.
Отдельно эксперт рассмотрела особенности услуг перевозки, про них можно почитать в полной версии конспекта.
Льготы по НДС 2025: важные изменения
С 1 января 2025 г. от НДС освобождены ветеринарные услуги, оказываемые не только бюджетными организациями, но и коммерческими клиниками.
С 1 апреля 2025 года не подлежат налогообложению на территории РФ работы подрядчика, выполняемые на основании договора строительного подряда, заключенного с физическим лицом в соответствии с законом от 22.07.2024 №186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».
Возможность или невозможность применить льготу определяется на дату отгрузки товаров (работ, услуг).
Продолжает действовать очень распространенная льгота для услуг общепита, но обязательно нужно соблюдение ряда условий и возможность подтвердить право на льготу.
Минфин: письмо № 03-07-07/63241 от 05.07.2024
Все льготируемые операции отражаются в 7 разделе декларации, а налоговые органы зачастую просят предоставить пояснения, почему вы пользуетесь данной льготой.
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Ставки НДС: что нового. Применения ставки 0% и раздельный учет
Помимо появления специальных ставок для упрощенцев к ставке 10% добавились новые позиции: протравленные семена с/х культур и племенная продукция с соответствующими документами.
Если вы вправе использовать ставку 0% НДС, то у вас должен быть раздельный учет не только с точки зрения начисления налога, но и с точки зрения входящего НДС.
По правилам НК, если вы пользуетесь ставкой 0% НДС, то вычет входящего налога заявляете на дату формирования налоговой базы. Это необходимо закрепить в учетной политике.
Бесплатно сформировать политику для целей налогового учета на 2025 год можно здесь.
В целом для работы с НДС должна быть подробная учетная политика, для раздельного учета входящего налога и под будущую ставку 0%, и в случаях, когда у вас одновременно есть операции, которые облагаются и не облагаются НДС.
Обязательно проверяйте условия для вычета входящего налога.
Например, вы выполняете работы или услуги, их местом реализации Россия не признается, но при этом для оказания услуги вы приобретаете материалы на территории РФ, у вас большой входящий налог, который вы можете принять к вычету. Для того, чтобы принимать налог к вычету, должен быть корректно составленный счет-фактура от поставщика.
Когда в течение квартала у вас есть и облагаемые налогом операции и освобожденные, необходимо вести раздельный учет через субсчета, субконто и расчетные справки. Потому что если цель приобретения позволяет заявить вычет, то вы его сразу заявляете, если нет — включаете в стоимость. Если есть общецелевые приобретения, то можно проверить долю расходов на необлагаемые операции, она не должна превышать 5%, тогда сумму входящего НДС можно принимать к вычету. Сделать это можно с помощью бухгалтерской справки.
Восстановление покупателем НДС, принятого к вычету при перечислении аванса
Например, вы направили аванс за будущие товары и получили счет-фактуру на аванс и воспользовались вычетом. Затем вы приходуете эти предоплаченные товары и тоже можете воспользоваться вычетом по оприходованию, но одновременно вы должны восстановить налог, который вычитали при перечислении аванса.
Нормами НК не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить суммы НДС, принятые к вычету в отношении оплаты, перечисленной в счет предстоящих поставок товаров, от налогового периода, в котором продавцом произведена отгрузка соответствующих товаров и в котором у продавца возникает право на вычет сумм НДС, исчисленного им с сумм оплаты, полученных в счет предстоящих поставок.
Вы прочитали выдержку из конспекта вебинара: ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам.
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