ОСНО 2025: важные изменения в НДС, о которых должен знать бухгалтер

Место реализации товаров, работ, услуг для целей исчисления НДС: что изменилось в 2025 году

В отношении товаров долгое время был подход, что местом реализации является то место, откуда товар отгружается. Если товар отгружен на территории России, значит российская реализация, хотя право собственности может переходить и на какой-то зарубежной территории. Для НДС реализация признается и налог начисляется в день отгрузки, а не в день передачи права собственности на товар.

Однако на сегодняшний день ситуация с местом реализации товара стала еще сложнее, потому что появились два новых правила:

1. Интернет-продажа продавцом из ЕАЭС физлицу (не ИП), находящемуся на территории РФ. С 1 июля 2024 года в этой ситуации местом реализации считается место, где физлицо товар получает, а не там где товар отгружается.

Имеет место и обратная ситуация, когда товар продается через электронную торговую площадку (через собственный сайт или маркетплейс) физическим лицам, которые находятся на территории другого государства Евразийского союза. Местом реализации Россия для НДС не считается, значит НДС нужно начислять и платить в бюджет государства ЕАЭС по месту, где проживает покупатель. Нужно встать там на учет и платить налог.

Но о таких продажах все равно нужно сообщить. Для этого в декларации по НДС есть специальный 7 раздел.

Несмотря на то, что НДС не начисляется в России в такой ситуации, у вас, как у продавца, есть право на вычет входящего налога по таким приобретениям.

ФНС: письмо № СД-4-3/11667@ от 14.10.2024

2. Экспорт на территорию иностранного государства (не ЕАЭС) с реализацией в розницу физлицам. С 2025 года для целей НДС такая реализация считается российской. При подтверждении того, что продажа шла на территории иностранного государства можно воспользоваться ставкой НДС 0%.

Место реализации работ и услуг определить еще сложнее, чем место реализации товаров. Если вы оказываете услуги иностранным организациям, то на момент заключения договора необходимо определить место реализации.

Существуют разные правила определения места реализации работ (услуг) по Налоговому кодексу — эти правила касаются нас и наших отношений с контрагентами не из стран ЕАЭС. Если вы работаете с контрагентами из ЕАЭС, то в отношении определения места реализации работ (услуг) нужно смотреть не на Налоговый кодекс, а на договор о Евразийском союзе, в рамках которого есть 18 Приложение, определяющее правило расчета косвенных налогов в отношениях между контрагентами ЕАЭС.

К сожалению, полного совпадения между НК и договором о ЕАЭС нет.

Общее правило определения места реализации работ (услуг) — привязка к месту деятельности исполнителя. Но, как и в любом правиле, есть исключения. Как определить место реализации, смотрите в таблице.