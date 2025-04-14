Утренний бухгалтер № 5866. Роструд: ночами в командировке придется работать бесплатно

Доплаты за ночные смены не будет, если ночью сотрудник трудился не на родном предприятии, а на чужом, куда его командировали.

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ФНС: если авансовый платеж по УСН не меняется в течение года, достаточно одного уведомления.

Эксперт: на декретницу надо сдать ЕФС-1.

Семьи с двумя и более детей смогут подать только одно электронное заявление, чтобы получить налоговую выплату.

Минфин: районные коэффициенты сотрудников-нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%.

УФНС: уведомление на ЕНП по налогу на имущество нужно подать даже при наличии переплаты по нему.

Чтобы повысить безопасность переводов, банки будут блокировать операции с виртуальными картами, которые выпустили меньше двух дней назад.