Утренний бухгалтер № 5866. Роструд: ночами в командировке придется работать бесплатно

Доплаты за ночные смены не будет, если ночью сотрудник трудился не на родном предприятии, а на чужом, куда его командировали.
Утренний бухгалтер
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Семьи с двумя и более детей смогут подать только одно электронное заявление, чтобы получить налоговую выплату.
Минфин: районные коэффициенты сотрудников-нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%.
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Чтобы повысить безопасность переводов, банки будут блокировать операции с виртуальными картами, которые выпустили меньше двух дней назад.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/10444@ от 07.06.2013
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/5611@ от 07.04.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3637@ от 07.04.2025
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Росстат: Приказ № 162 от 03.04.2025
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ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21499 от 08.12.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/83736 от 23.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/89780 от 10.12.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9071 от 15.05.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9002 от 15.05.2019
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