Куда отчитываться и платить НДФЛ и взносы по сотрудникам ИП, если у него патент не по месту регистрации. 🤹‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1913

👷‍♀️ Куда отчитаться за сотрудников ИП, если место деятельности по патенту и место регистрации не совпадают

Сотрудники ИП работают в деятельности, на которую получен патент, сам ИП зарегистрирован в другом регионе. Куда сдавать отчеты и платить НДФЛ и взносы?

Согласно п. 7 статьи 226 НК налоговый агент — ИП на патенте перечисляет НДФЛ по месту осуществления деятельности по ПСН. 6-НДФЛ также сдается в регионе действия патента.

Взносы уплачиваются по месту регистрации ИП, сюда же сдаются и остальные отчеты: ЕФС-1, РСВ и т.д.

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