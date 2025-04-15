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Обзоры для бухгалтера

Куда отчитываться и платить НДФЛ и взносы по сотрудникам ИП, если у него патент не по месту регистрации. 🤹‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1913

ИП зарегистрирован в одном регионе, а патент получил и ведет деятельность в другом. Куда ему сдавать отчеты по работникам и как платить взносы и НДФЛ? Разложили для вас все по полочкам.

Сегодня в выпуске:

  • Отчетность за работников ИП на патенте.

  • ФНС детализировала НДФЛ по разным видам ставок и доходов.

  • Минфин против давать ИП-субъектам МСП скидку 50% на фиксированные взносы и взносы за работников.

  • Какие периоды можно включить в стаж для пенсии, даже если это не нравится СФР.

  • Другие новости за 15 апреля для бухгалтера.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

👷‍♀️ Куда отчитаться за сотрудников ИП, если место деятельности по патенту и место регистрации не совпадают

Сотрудники ИП работают в деятельности, на которую получен патент, сам ИП зарегистрирован в другом регионе. Куда сдавать отчеты и платить НДФЛ и взносы?

  • Согласно п. 7 статьи 226 НК налоговый агент — ИП на патенте перечисляет НДФЛ по месту осуществления деятельности по ПСН. 6-НДФЛ также сдается в регионе действия патента.

  • Взносы уплачиваются по месту регистрации ИП, сюда же сдаются и остальные отчеты: ЕФС-1, РСВ и т.д.

Вопрос на эту тему был задан в Красном уголке бухгалтера. Каждый день в этом телеграм-канале бухгалтеры задают десятки вопросов и общаются на профессиональные темы. Присоединяйтесь!

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👩‍🏫 Расписали все шкалы по НДФЛ

Налоговики выложили презентацию, в которой расписали в таблицах разные шкалы по НДФЛ с 2025 года. Большинство доходов подпадает под пятиступенчатую шкалу. Посмотреть табличку по ней и скачать презентацию полностью можно тут.

💰🛑 ИП хотят скидку 50% на взносы, но Минфину идея не понравилась

Минфин не поддержал идею предоставить ИП из числа МСП скидку 50% на взносы «за себя» и за сотрудников (письмо от 04.02.2025 № 03-15-08/9477).

Почему Минфин против? Потому что снижение суммы взносов повлияет на будущую пенсию самого ИП, а также на выплаты текущим пенсионерам, кроме того часть взносов идет на финансирование бесплатного предоставления медицинских услуг в системе ОМС.

Поругать Минфин можно в комментариях здесь.

📅 Какой стаж войдет в пенсионный, даже если СФР против

Кстати, о пенсиях. Минфин все еще думает, что ИП рассчитывают на нее в старости😎

На самом деле предприниматели как раз таки стараются заработать на нормальную старость уже сейчас и сами. А вот другим гражданам еще приходится побороться за включение некоторых спорных периодов в стаж для пенсии. На их сторону встают суды.

📢 Совет от редакции

Где взять источники для увеличения рентабельности бизнеса? На вебинаре узнаете про налоговые льготы в фонде оплаты труда. 

💊 Получить социальный вычет при покупке лекарств можно с рецептом или сведениями из медкарты

Вычет можно получить при покупке любых лекарств, если они были выписаны врачом. Для подтверждения понадобится рецепт, оформленный врачом, и чек из аптеки.

Если рецепта нет, то подойдут сведения из медицинской документации пациента. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-04-05/404.

🌍 Для самозанятого важно не резидентство, а гражданство

Самозанятыми могут быть граждане РФ, а также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины. Их резидентство не имеет значения. Налоговая не будет требовать от гражданина, например, из Киргизии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, чтобы он мог стать самозанятым.

😮 Как исправить ошибки в годовой отчетности?

Отчеты все сдали? Радуемся и празднуем? А тут бац и требование с ФНС о том, что вы не все доходы показали или бухгалтер внезапно обнаруживает ошибку в годовом балансе. Паниковать не надо. Эксперт поможет разобраться, как все исправить — у вас есть возможность задать вопрос Анне Тетерлевой, к.э.н., доценту, аттестованному аудитору, почетному члену АССА и руководителю аудиторской компании.

Спрашивать тут

Главред рекомендует

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Кстати, мы открыли предварительную продажу билетов по специальной цене и с особыми возможностями на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия». Это будет трехдневный онлайн-марафон!

Мем дня

А вам работа снится по ночам?)))

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Ваша читаем на ночь НК, чтобы засыпать быстрее редакция

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