Куда отчитываться и платить НДФЛ и взносы по сотрудникам ИП, если у него патент не по месту регистрации. 🤹‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1913

Сегодня в выпуске:
Отчетность за работников ИП на патенте.
ФНС детализировала НДФЛ по разным видам ставок и доходов.
Минфин против давать ИП-субъектам МСП скидку 50% на фиксированные взносы и взносы за работников.
Какие периоды можно включить в стаж для пенсии, даже если это не нравится СФР.
Другие новости за 15 апреля для бухгалтера.
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Мем дня.
👷♀️ Куда отчитаться за сотрудников ИП, если место деятельности по патенту и место регистрации не совпадают
Сотрудники ИП работают в деятельности, на которую получен патент, сам ИП зарегистрирован в другом регионе. Куда сдавать отчеты и платить НДФЛ и взносы?
Согласно п. 7 статьи 226 НК налоговый агент — ИП на патенте перечисляет НДФЛ по месту осуществления деятельности по ПСН. 6-НДФЛ также сдается в регионе действия патента.
Взносы уплачиваются по месту регистрации ИП, сюда же сдаются и остальные отчеты: ЕФС-1, РСВ и т.д.
Вопрос на эту тему был задан в Красном уголке бухгалтера. Каждый день в этом телеграм-канале бухгалтеры задают десятки вопросов и общаются на профессиональные темы. Присоединяйтесь!
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👩🏫 Расписали все шкалы по НДФЛ
Налоговики выложили презентацию, в которой расписали в таблицах разные шкалы по НДФЛ с 2025 года. Большинство доходов подпадает под пятиступенчатую шкалу. Посмотреть табличку по ней и скачать презентацию полностью можно тут.
💰🛑 ИП хотят скидку 50% на взносы, но Минфину идея не понравилась
Минфин не поддержал идею предоставить ИП из числа МСП скидку 50% на взносы «за себя» и за сотрудников (письмо от 04.02.2025 № 03-15-08/9477).
Почему Минфин против? Потому что снижение суммы взносов повлияет на будущую пенсию самого ИП, а также на выплаты текущим пенсионерам, кроме того часть взносов идет на финансирование бесплатного предоставления медицинских услуг в системе ОМС.
Поругать Минфин можно в комментариях здесь.
📅 Какой стаж войдет в пенсионный, даже если СФР против
Кстати, о пенсиях. Минфин все еще думает, что ИП рассчитывают на нее в старости😎
На самом деле предприниматели как раз таки стараются заработать на нормальную старость уже сейчас и сами. А вот другим гражданам еще приходится побороться за включение некоторых спорных периодов в стаж для пенсии. На их сторону встают суды.
📢 Совет от редакции
Где взять источники для увеличения рентабельности бизнеса? На вебинаре узнаете про налоговые льготы в фонде оплаты труда.
Вычет можно получить при покупке любых лекарств, если они были выписаны врачом. Для подтверждения понадобится рецепт, оформленный врачом, и чек из аптеки.
Если рецепта нет, то подойдут сведения из медицинской документации пациента. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-04-05/404.
🌍 Для самозанятого важно не резидентство, а гражданство
Самозанятыми могут быть граждане РФ, а также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины. Их резидентство не имеет значения. Налоговая не будет требовать от гражданина, например, из Киргизии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, чтобы он мог стать самозанятым.
😮 Как исправить ошибки в годовой отчетности?
Отчеты все сдали? Радуемся и празднуем? А тут бац и требование с ФНС о том, что вы не все доходы показали или бухгалтер внезапно обнаруживает ошибку в годовом балансе. Паниковать не надо. Эксперт поможет разобраться, как все исправить — у вас есть возможность задать вопрос Анне Тетерлевой, к.э.н., доценту, аттестованному аудитору, почетному члену АССА и руководителю аудиторской компании.
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Кстати, мы открыли предварительную продажу билетов по специальной цене и с особыми возможностями на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия». Это будет трехдневный онлайн-марафон!
Мем дня
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