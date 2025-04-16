Кто и где в России больше всего зарабатывает. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1914

Сегодня в выпуске:
Кому на Руси жить хорошо: самые оплачиваемые профессии.
Неполный час ночной работы оплачивается все равно вдвойне.
В трудовой стаж включат период ухода за инвалидами и престарелыми.
Другие новости 16 апреля для бухгалтера.
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Мем дня.
💳 Самые доходные профессии и города в России
Кто в лидерах по зарплате в Москве:
Брокеры — 297 727 рублей
Product Owners — 296 664 рубля
Генеральные директоры 281 053 рубля
В целом по стране больше всего зарабатывают агенты по недвижимости — 178 204 рубля, frontend- разработчики — 153 864 и руководители проектов — 145 936.
Других лидеров смотрите тут.
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🕗 Неполный час работы ночью нужно оплачивается по общим правилам
Роструд разъяснил, как действовать, если сотрудник отработал в ночное время всего 20 минут, а не полный час.
По мнению Онлайнинспекции.рф, любое время, отработанное в ночью, должно оплачиваться в повышенном размере. А значит, и длительность ночной работы менее часа.
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👩🦽 В трудовой стаж войдут периоды ухода за инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет
С 2025 года время ухода за инвалидами и пенсионерами старше 80 лет начнут учитывать в трудовом стаже. Минтруд опубликовал соответствующий проект постановления правительства.
Как включить в стаж эти периоды мы объяснили тут.
📢 Налоговый агент не учитывает доход от других агентов при расчете НДФЛ
Если работник получает в течение года доходы от разных работодателей, то каждый из них считает базу по НДФЛ только у себя. По итогам года ФНС проведет расчет и при необходимости доначислит налог.
УФНС по Москве приводит примеры расчета НДФЛ.
😎 Совет от редакции
Научим, как работать с финансовой моделью бизнеса для производства: от сбора данных до построения на вебинаре 17 апреля в 13.00.
💡 Какие РК и надбавки попадают под отдельную шкалу НДФЛ
Нужно считать отдельно налогооблагаемую базу по двухступенчатой шкале НДФЛ по РК и надбавки за работу в таких местностях:
на Крайнем Севере;
приравненных к Крайнему Северу;
с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;
неблагоприятными экологическими условиями.
Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-04-06/127467 также пояснил, что такие надбавки и коэффициенты, установленные старыми законодательными актами времен СССР, если они не противоречат ТК и применяются работодателями, тоже облагаются НДФЛ по отдельной шкале.
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Продолжаем собирать вопросы эксперту по отчетности на тему, как исправить ошибки в отчетах. Задать вопрос Анне Тетерлевой, к.э.н., доценту, аттестованному аудитору, почетному члену АССА и руководителю аудиторской компании можно тут
Мы открыли предварительную продажу билетов на VIII всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия».
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