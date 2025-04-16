Кто и где в России больше всего зарабатывает. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1914

🕗 Неполный час работы ночью нужно оплачивается по общим правилам

Роструд разъяснил, как действовать, если сотрудник отработал в ночное время всего 20 минут, а не полный час.

По мнению Онлайнинспекции.рф, любое время, отработанное в ночью, должно оплачиваться в повышенном размере. А значит, и длительность ночной работы менее часа.

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