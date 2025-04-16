ЦОК КПП обновления УСН 15.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Кто и где в России больше всего зарабатывает. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1914

Сайт, который собирает отзывы о работодателях, провел исследование уровня зарплаты по России. Теперь знаем, где кроме Москвы хорошо платят и топ оплачиваемых профессий тоже.

Сегодня в выпуске:

  • Кому на Руси жить хорошо: самые оплачиваемые профессии.

  • Неполный час ночной работы оплачивается все равно вдвойне.

  • В трудовой стаж включат период ухода за инвалидами и престарелыми.

  • Другие новости 16 апреля для бухгалтера.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

💳 Самые доходные профессии и города в России

Кто в лидерах по зарплате в Москве:

  • Брокеры — 297 727 рублей

  • Product Owners — 296 664 рубля

  • Генеральные директоры 281 053 рубля

В целом по стране больше всего зарабатывают агенты по недвижимости — 178 204 рубля, frontend- разработчики — 153 864 и руководители проектов — 145 936.

Других лидеров смотрите тут.

Платим бонус за рекомендацию

Партнерская программа для бухгалтеров-фрилансеров «Учет со звездочкой»✨

  • анализ учета и отчетности

  • постановка бухгалтерского и налогового учета, ЭДО

  • банковские платежи

  • расчет зарплаты

  • кадровое делопроизводство 

  • консультации по налогам

  • воинский учет

  • 3-НДФЛ

Теряете клиентов из-за отсутствия ресурсов или опыта?

А можно на них зарабатывать!🤩

Передайте их контакты нам. 

Мы выплатим вам 10% от заключенного Договора.

🌟 «Бетерра» – компания из ТОП RAEX (бухгалтерский учет, аудит, финансовый консалтинг). Работаем с российским и иностранным бизнесом.

Сложные запросы – это наш профиль.

Мы на связи: +7 916 910 53 38 | E-mail | Написать в ТГ | Написать в WA 

Реклама: ООО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: 2W5zFHNDSZE

🕗 Неполный час работы ночью нужно оплачивается по общим правилам

Роструд разъяснил, как действовать, если сотрудник отработал в ночное время всего 20 минут, а не полный час.

По мнению Онлайнинспекции.рф, любое время, отработанное в ночью, должно оплачиваться в повышенном размере. А значит, и длительность ночной работы менее часа.

Кстати, у нас как раз вышел новый онлайн-курс Кадровый учет в 1С:ЗУП. Разбираем типичные кадровые операции, ведение документов, учет рабочего времени и формируем ЕФС-1 в программе. Курс доступен подписчикам Клерк.Премиум без дополнительной платы.

👩‍🦽 В трудовой стаж войдут периоды ухода за инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет

С 2025 года время ухода за инвалидами и пенсионерами старше 80 лет начнут учитывать в трудовом стаже. Минтруд опубликовал соответствующий проект постановления правительства.

Как включить в стаж эти периоды мы объяснили тут.

📢 Налоговый агент не учитывает доход от других агентов при расчете НДФЛ

Если работник получает в течение года доходы от разных работодателей, то каждый из них считает базу по НДФЛ только у себя. По итогам года ФНС проведет расчет и при необходимости доначислит налог.

УФНС по Москве приводит примеры расчета НДФЛ.

😎 Совет от редакции

Научим, как работать с финансовой моделью бизнеса для производства: от сбора данных до построения на вебинаре 17 апреля в 13.00.

💡 Какие РК и надбавки попадают под отдельную шкалу НДФЛ

Нужно считать отдельно налогооблагаемую базу по двухступенчатой шкале НДФЛ по РК и надбавки за работу в таких местностях:

  • на Крайнем Севере;

  • приравненных к Крайнему Северу;

  • с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

  • неблагоприятными экологическими условиями.

Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-04-06/127467 также пояснил, что такие надбавки и коэффициенты, установленные старыми законодательными актами времен СССР, если они не противоречат ТК и применяются работодателями, тоже облагаются НДФЛ по отдельной шкале.

💃 Главред рекомендует

Новые рекомендации на статьи дня. Не пропускайте полезные материалы на «Клерке».

📌 Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2024 год: подробная инструкция и образец

📌 Хочу открыть ООО: с чего начать, как зарегистрировать и что делать дальше

📌 Как подготовиться к переходу на транспортный ЭДО в «1С»

Продолжаем собирать вопросы эксперту по отчетности на тему, как исправить ошибки в отчетах. Задать вопрос Анне Тетерлевой, к.э.н., доценту, аттестованному аудитору, почетному члену АССА и руководителю аудиторской компании можно тут

Мы открыли предварительную продажу билетов на VIII всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия».

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1914 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.

Ваша пошла пересчитывать свою зарплату редакция

Начать дискуссию