Утренний бухгалтер № 5869. Налоговый вычет по расходам на предпродажный ремонт авто не дадут

УФНС: облагаемые НДФЛ доходы можно уменьшить на фактически понесенные расходы, связанные только с приобретением авто.
Утренний бухгалтер
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Документы
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС24-4388 от 02.08.2024
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС24-16889 от 26.12.2024
Росреестр: Письмо № 13-00479/25 от 03.04.2025
Центральный банк РФ: Информационное письмо № ИН-03-59/80 от 15.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/133053 от 28.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/133651 от 28.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/1996 от 15.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход
Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/108379 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/1015 от 13.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход
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Комментарии1
Странно. А какие доходы уменьшают расходы на ремонт и страхование автомобиля?