Утренний бухгалтер № 5869. Налоговый вычет по расходам на предпродажный ремонт авто не дадут

УФНС: облагаемые НДФЛ доходы можно уменьшить на фактически понесенные расходы, связанные только с приобретением авто.

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По доходам от разных работодателей налогоплательщик будет доплачивать НДФЛ на основании налогового уведомления.

Роструд: даже неполный час работы ночью нужно оплатить в повышенном размере.

Законопроект: иностранцы из реестра контролируемых лиц не смогут стать самозанятыми.

Минфин: районные коэффициенты по нормативке времен СССР облагаются НДФЛ по ставкам 13% и 15%.

Теряете клиентов из-за отсутствия ресурсов или опыта? Как на них зарабатывать, узнаете здесь.

Как ввести объект в эксплуатацию в 2025 году: какие документы нужны и как их оформить, узнаете из статьи.

Налоговая служба: возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ можно подавать в свободной форме.