Уголовные риски в строительной сфере

Строительство зачастую сопряжено с большим количеством рисков, в том числе уголовного характера. Разберемся, за что может наступить уголовная ответственность застройщика и проанализируем судебную практику.

В 2016 году в Уголовном кодексе появилась статья 200.3, которая задумывалась в качестве самостоятельной, «профильной» статьи непосредственно для застройщиков.

Объективная сторона этого состава состоит в привлечении денежных средств граждан для строительства с нарушением требований законодательства об участии в долевом строительстве. Так же в объективную сторону входят действия по организации получения денежных средств, в том числе и создание юрлица и руководство им, принятие основных решений, дача работникам указаний о заключении договоров и принятии от граждан денежных средств в обход закона.

Предусмотрено и особое основание для освобождения от ответственности: полное возмещение суммы денежных средств и/или введение многоквартирного дома в эксплуатацию.

Какие нарушения влекут ответственность по ст. 200.3?

отсутствие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельные участки;

обход заключения ДДУ, заключение взамен : предварительных договоров, договоров инвестирования в строительство, предварительных договоров участия в долевом строительстве, договоров инвестиционного займа и залога, договоров подряда, двойная продажа квартир и проч.

отсутствие госрегистрации договоров ;

нецелевое расходование денежных средств.

Все описанное на первый взгляд напоминает мошенничество, однако с точки зрения доктрины уголовного права, есть существенные различия:

1. Для мошенничества имеет значение корыстная цель — обогатиться за счет граждан за счет безвозмездного изъятия у них имущества;

Для 200.3 цель значения не имеет, главное — не изъятие денег граждан, а существенное нарушение порядка их получения.

2. Мошенничество обладает признаком безвозмездности: никакого возмещения за полученное имущество нет и намерения в будущем его предоставить тоже нет.

Для 200.3 у застройщика должно быть намерение исполнить обязательства.

3. В 200.3 ответственность наступает за само по себе привлечение денежных средств в обход закона, осознание противоправности привлечения денежных средств — это обязательное условие привлечения к уголовной ответственности.

4. Если умысел направлен на безвозмездное изъятие имущества с корыстной целью, а гражданину причинен ущерб — это мошенничество.

В противном случае, если привлеченные денежные средства были направлены на строительство, были предприняты действия по получению разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, перед нами ст. 200.3 УК.

Как обстоят дела на практике

В 2018 году застройщик, входящий в топ-60 по Москве, был привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК за неисполнение обязательств перед гражданами. Дом не был введен в эксплуатацию, поскольку к нему не были подведены необходимые коммуникации, дольщики остались без квартир.

Уголовное дело против директора сочинского застройщика «БГ-Инвест» заведено по ч. 4 ст. 159 УК. ДДУ заключены более 10 лет назад. Полученные денежные средства (3,4 млрд рублей) директор не перечислил на счет организации, впоследствии требовал от дольщиков повторной оплаты.

Уголовное дело по статье о мошенничестве заведено в отношении главы питерского застройщика «Петрострой» и руководителя подрядчика «Альянс-строй-Нева». Они обвиняются в 241 эпизоде мошенничества и присвоении 430 млн рублей: с 2017 по 22 были заключены ДДУ, но исполнять принятые на себя обязательства обвиняемые не планировали.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Краснодарском крае в отношении генерального директора строительной компании, ущерб, причиненный его действиям региональному фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, оценивается в 17 млн рублей.

Дело по ст. 200.3 УК было заведено в отношении московского застройщика. В градостроительном плане земельного участка была изменена информация о разрешенном использовании земельного участка, удален пункт, разрешающий временное проживание. Это повлекло за собой изменение целевого назначения земельного участка и тем самым потребовало получение нового разрешения на строительство, которое у строительной компании отсутствовало.

Кроме того, в обход 214-ФЗ, с гражданами были заключены договоры соинвестирования.

Однако дело было возвращено прокурору, а виновными руководителей застройщика признали уже по статье 201 — злоупотребление полномочиями, несмотря на совпадение объективной стороны со ст. 200.3 УК.

Таким образом, статья 200.3 на практике используется редко, на данный момент правоприменитель намного чаще квалифицирует действия по статье 159.

Отметим, что по «мошеннической» статье санкция гораздо строже. Если в 200.3 УК максимальное наказание за преступление в особо крупном размере составляет 5 лет лишения свободы, за мошенничество в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Для квалификации по ст. 200.3 необходимо установить цель и намерения лица, определить способы получения денежных средств, и в целом погрузиться в тонкости закона о долевом строительстве.