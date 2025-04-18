Утренний бухгалтер № 5870. В ТК закрепят девять признаков подмены трудовых отношений

Разборы законов

— Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

Подготовили обзор алгоритма приема на работу в 2025 году, основных ограничений при приеме на работу, обязательных требований к трудовому договору, требований к учетным формам, записям в трудовой книжке и отчетности.

— Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу. Мини-курс

Декларация по туристическому налогу — это новая форма отчетности, обязательная к применению с 2025 года. В мини-курсе расскажем, как заполнить раздел 2 такой декларации.

— Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки

Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.

— Когда вы не вернете деньги, выданные работнику под отчет

Меры к возврату подотчетных средств надо принимать своевременно, поскольку сроки обращения в суд по поводу возмещения ущерба отличаются от общих исковых (они короче). Но обо всем по порядку.

— Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг. Мини-курс

За пару минут видео в мини-курсе расскажем, как при оказании услуг отразить в УПД один из его обязательных реквизитов — единицу измерения.