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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5870. В ТК закрепят девять признаков подмены трудовых отношений

Чтобы четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, Минтруд предложил внести поправки в ТК.

Минтруд определил девять признаков подмены трудовых отношений.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

СФР: работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника.

НК не запрещает повторно перейти на упрощенную систему налогообложения при закрытии/открытии ИП в течение года.

Минфин снова объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход.

ФНС: суммы в декларациях продавцов на маркетплейсах существенно расходятся с цифрами, которые инспекторы выявляют в ходе камеральной проверки.

Налоги, страховые взносы и отчетность по сотрудникам в 2025 году: забирайте в закладки шпаргалку для бухгалтера.

Минфин: на нежилой дачный дом вычет по НДФЛ в 2 млн рублей не дадут.

⚡Пошаговые уроки и инструкции по работе с НДС на УСН в 1С уже в онлайн-курсах «Клерка»

В программах онлайн-курсов «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» и «НДС на УСН-2025» мы дополнили уроки по учету в 1С. Вы узнаете, как настраивать налоговые ставки по НДС, проводить реализацию, формировать счета-фактуры, книги покупок и продаж, заполнять декларацию по НДС.

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Разборы законов

Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

Подготовили обзор алгоритма приема на работу в 2025 году, основных ограничений при приеме на работу, обязательных требований к трудовому договору, требований к учетным формам, записям в трудовой книжке и отчетности.

Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу. Мини-курс

Декларация по туристическому налогу — это новая форма отчетности, обязательная к применению с 2025 года. В мини-курсе расскажем, как заполнить раздел 2 такой декларации.

Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки

Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.

Когда вы не вернете деньги, выданные работнику под отчет

Меры к возврату подотчетных средств надо принимать своевременно, поскольку сроки обращения в суд по поводу возмещения ущерба отличаются от общих исковых (они короче). Но обо всем по порядку.

Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг. Мини-курс

За пару минут видео в мини-курсе расскажем, как при оказании услуг отразить в УПД один из его обязательных реквизитов — единицу измерения.

Новости

1 С 18 апреля 2025 СПБ Биржа добавит в утреннюю сессию и на торги по выходным 20 ценных бумаг

2 Брокеры не согласны с имущественными требованиями ЦБ для получения статуса квалифицированного инвестора

3 Производители радиоэлектроники больше не будут получать субсидии

4 Началось обсуждение законопроекта об увеличении лимита микрозаймов для бизнеса

5 🏡 На нежилой дачный дом вычет по НДФЛ в 2 млн рублей не дадут

6 На бесплатном вебинаре расскажем, как построить финансовую модель производства

7 🔥 Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!

8 Как настроить учет НДС при УСН в 1С

9 В 6-НДФЛ за первый квартал не нужны справки о доходах физлиц

10 Минпромторг планирует сократить список параллельного импорта

11 ФНС: большинство камеральных проверок деклараций НДС теперь завершается ранее одного или двух месяцев

12 Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации

13 🚫 Депутаты хотят ставить маркировку на лекарства, если они запрещены водителям

14 За год база Центробанка с мошенниками выросла на 46%

15 ❌ Работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника

16 Малый и средний бизнес выпустил облигации на 5 млрд рублей

17 В администрации Президента назвали маркетплейсы причиной снижения безработицы

18 Фармацевты не поддержали идею продавать лекарства на Почте России

19 Нет запрета на повторный переход на УСН при закрытии/открытии ИП в течение года

20 Некоммерческие организации могут получить грант до 3,5 млн рублей

21 Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход

22 Минцифры создаст систему проверки информации в резюме

23 ФНС: почти половина самозанятых официально трудоустроены, но только у 2% модель поведения похожа на трудовые отношения

24 ❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений

25 Если организация не получила сообщение о налогах на имущество за 2024 год: ФНС подсказала, что делать

26 Налоговики и судьи хотят, чтобы налогоплательщики раскрывали все доказательства сразу на проверке, а не в суде

27 Как работать с НДС на УСН в 1С: пошаговые уроки и инструкции

28 Блокировка счетов ФНС действует и на вклады

29 Решение суда: Татьяна Ким стала полным владельцем Wildberries

Мероприятия

Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП

Дата проведения: 22 апреля, вторник

DUE DILIGENCE ПРИ M&A СДЕЛКАХ

Дата проведения: 23 апреля, среда

Статьи

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Утренний бухгалтер № 5869. Налоговый вычет по расходам на предпродажный ремонт авто не дадут

Расходы на ремонт и страхование автомобиля не уменьшают доходы от его продажи.

Как взрослому быстро войти в IT и освоить новую профессию без лишних трат и разочарований

Как взрослому человеку сменить профессию и ворваться в IT без истерик, провалов и бессмысленных трат?

Как узнать систему налогообложения организации по ИНН

Узнать систему налогообложения компании или ИП по ИНН можно разными способами. Разбираемся, какие способы доступны в 2025 году и как быстро проверить налоговый режим контрагента через сайт ФНС или другие сервисы.

Организация на УСН «Доходы» с НДС 5%: как считать доходы от торговли на маркетплейсах

При торговле на маркетплейсах учитывать доходы можно одним из способов: при поступлении денег на счет или на дату возникновения права распоряжаться полученными доходами.

Как в 1С:Бухгалтерия начислить сотруднику компенсацию за авто

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Нужно ли отражать в пояснениях к балансу изменение ППА

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Если у организации есть внешний совместитель, который хочет получить вычет, то возникает много вопросов. Можно ли предоставить выплату по дополнительному месту работы? Рассказываем в статье.

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Как настроить учет НДС при УСН в 1С

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Перестала приходить рассылка на "Утренний бухгалтер"

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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