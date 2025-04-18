Утренний бухгалтер № 5870. В ТК закрепят девять признаков подмены трудовых отношений

Минтруд определил девять признаков подмены трудовых отношений.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
СФР: работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника.
НК не запрещает повторно перейти на упрощенную систему налогообложения при закрытии/открытии ИП в течение года.
Минфин снова объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход.
ФНС: суммы в декларациях продавцов на маркетплейсах существенно расходятся с цифрами, которые инспекторы выявляют в ходе камеральной проверки.
Налоги, страховые взносы и отчетность по сотрудникам в 2025 году: забирайте в закладки шпаргалку для бухгалтера.
Минфин: на нежилой дачный дом вычет по НДФЛ в 2 млн рублей не дадут.
⚡Пошаговые уроки и инструкции по работе с НДС на УСН в 1С уже в онлайн-курсах «Клерка»
В программах онлайн-курсов «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» и «НДС на УСН-2025» мы дополнили уроки по учету в 1С. Вы узнаете, как настраивать налоговые ставки по НДС, проводить реализацию, формировать счета-фактуры, книги покупок и продаж, заполнять декларацию по НДС.
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Разборы законов
— Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
Подготовили обзор алгоритма приема на работу в 2025 году, основных ограничений при приеме на работу, обязательных требований к трудовому договору, требований к учетным формам, записям в трудовой книжке и отчетности.
— Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу. Мини-курс
Декларация по туристическому налогу — это новая форма отчетности, обязательная к применению с 2025 года. В мини-курсе расскажем, как заполнить раздел 2 такой декларации.
— Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки
Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), — это одна из форм налогового контроля (п.1 ст. 82 НК). Осмотры проводятся в строго определенных случаях, в основном при выездных проверках, при камеральной проверке налоговой декларации. Но инспекция может проводить осмотр и вне рамок налоговой проверки.
— Когда вы не вернете деньги, выданные работнику под отчет
Меры к возврату подотчетных средств надо принимать своевременно, поскольку сроки обращения в суд по поводу возмещения ущерба отличаются от общих исковых (они короче). Но обо всем по порядку.
— Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг. Мини-курс
За пару минут видео в мини-курсе расскажем, как при оказании услуг отразить в УПД один из его обязательных реквизитов — единицу измерения.
Новости
1 С 18 апреля 2025 СПБ Биржа добавит в утреннюю сессию и на торги по выходным 20 ценных бумаг
2 Брокеры не согласны с имущественными требованиями ЦБ для получения статуса квалифицированного инвестора
3 Производители радиоэлектроники больше не будут получать субсидии
4 Началось обсуждение законопроекта об увеличении лимита микрозаймов для бизнеса
5 🏡 На нежилой дачный дом вычет по НДФЛ в 2 млн рублей не дадут
6 На бесплатном вебинаре расскажем, как построить финансовую модель производства
7 🔥 Открыта бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия». Трехдневный марафон!
8 Как настроить учет НДС при УСН в 1С
9 В 6-НДФЛ за первый квартал не нужны справки о доходах физлиц
10 Минпромторг планирует сократить список параллельного импорта
11 ФНС: большинство камеральных проверок деклараций НДС теперь завершается ранее одного или двух месяцев
12 Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации
13 🚫 Депутаты хотят ставить маркировку на лекарства, если они запрещены водителям
14 За год база Центробанка с мошенниками выросла на 46%
15 ❌ Работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника
16 Малый и средний бизнес выпустил облигации на 5 млрд рублей
17 В администрации Президента назвали маркетплейсы причиной снижения безработицы
18 Фармацевты не поддержали идею продавать лекарства на Почте России
19 Нет запрета на повторный переход на УСН при закрытии/открытии ИП в течение года
20 Некоммерческие организации могут получить грант до 3,5 млн рублей
21 Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход
22 Минцифры создаст систему проверки информации в резюме
23 ФНС: почти половина самозанятых официально трудоустроены, но только у 2% модель поведения похожа на трудовые отношения
24 ❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений
25 Если организация не получила сообщение о налогах на имущество за 2024 год: ФНС подсказала, что делать
26 Налоговики и судьи хотят, чтобы налогоплательщики раскрывали все доказательства сразу на проверке, а не в суде
27 Как работать с НДС на УСН в 1С: пошаговые уроки и инструкции
28 Блокировка счетов ФНС действует и на вклады
29 Решение суда: Татьяна Ким стала полным владельцем Wildberries
Мероприятия
Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП
Дата проведения: 22 апреля, вторник
Дата проведения: 23 апреля, среда
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Если организация решила начислить сотруднику компенсацию за автомобиль, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, то придется ввести операцию вручную. Рассказываем, как это сделать в 1С.
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Организации, которые не имеют право на упрощенный бухгалтерский учет, обязаны сдавать пояснения к балансу. Разбираемся, нужно ли отражать там изменение прав пользования активами.
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Документы
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 25 от 23.06.2015
Верховный Суд РФ: Определение № 60-КГ23-3-К4 от 16.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/132135 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/132353 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/130581 от 24.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/128047 от 18.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/126273 от 13.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/125250 от 11.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-06/3614 от 20.01.2025
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