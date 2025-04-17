❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений

Чтобы четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, Минтруд предложил внести поправки в ТК.
Сейчас трудовыми считаются отношения, основанные на соглашении между работодателем и сотрудником о платном выполнении трудовой функции под контролем и управлением со стороны компании. Сотрудник должен соблюдать трудовой распорядок, а работодатель — обеспечить условия труда. Об этом пишет РБК.
Теперь Минтруд к фактическим признакам трудовых отношений хочет добавить еще девять:
устойчивый и стабильный характер отношений;
подчиненность и зависимость труда;
наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами;
выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;
интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
периодические выплаты работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.
Кроме того, Минтруд хочет наделить Роструд дополнительными полномочиями: инспекторы смогут подавать заявление в суд о признании отношений трудовыми.
В 2024 году Роструд нашел почти 830 тыс. россиян, которые находятся в неформальных трудовых отношениях. Они работают без трудового договора и получают зарплату в конвертах. С 2025 года начал действовать реестр недобросовестных работодателей. В него могут попасть те, кто допускает неформальную занятость.
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