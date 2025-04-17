❗ Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений

В Трудовом кодексе хотят закрепить признаки подмены трудовых отношений договорами ГПХ. Это позволит наказывать работодателей, которые уклоняются от оформления сотрудников.

Чтобы четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, Минтруд предложил внести поправки в ТК.

Сейчас трудовыми считаются отношения, основанные на соглашении между работодателем и сотрудником о платном выполнении трудовой функции под контролем и управлением со стороны компании. Сотрудник должен соблюдать трудовой распорядок, а работодатель — обеспечить условия труда. Об этом пишет РБК.

Теперь Минтруд к фактическим признакам трудовых отношений хочет добавить еще девять:

устойчивый и стабильный характер отношений;

подчиненность и зависимость труда;

наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами;

выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;

интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск ;

оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

периодические выплаты работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;

предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.

Кроме того, Минтруд хочет наделить Роструд дополнительными полномочиями: инспекторы смогут подавать заявление в суд о признании отношений трудовыми.

В 2024 году Роструд нашел почти 830 тыс. россиян, которые находятся в неформальных трудовых отношениях. Они работают без трудового договора и получают зарплату в конвертах. С 2025 года начал действовать реестр недобросовестных работодателей. В него могут попасть те, кто допускает неформальную занятость.

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