В какой срок можно принять к вычету счет-фактуру по договору лизинга

Если организация по договору лизинга получила счета-фактуры, то НДС по ним можно заявить к вычету. Разбираемся: относится ли трехлетний срок к таким документам или нет.

НДС по счетам-фактурам, которые лизингодатель выставляет на услуги, можно переносить на срок до трех лет и заявлять по частям. Согласно п. 1.1 ст. 172 НК в пределах трех лет заявляются вычеты по принятым на учет товарам, работам и услугам по п. 2 ст. 171 НК.

НДС по выкупному платежу, который предъявляет лизингодатель на дату перехода права собственности, это налог, связанный с приобретением основного средства. По мнению Минфина (из писем от 01.11.2023 № 03-07-11/104317 и от 26.01.2018 № 03-07-08/4269) налог нужно принимать к вычету полностью и не делить.

По мнению ФНС заявить вычет можно в любом налоговом периоде в течение трех лет после принятия объекта на учет (см. письмо ФНС от 25.03.2019 № СД-4-3/5268@).

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