Утренний бухгалтер № 5872. Утверждено новое положение о направлении работников в командировки

Разборы законов

— Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс

При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.

— Дата подписания документа в ЭДО: как определить

Когда документ составлен на бумаге, то все ясно: дата подписания — это число, месяц, год, которые проставлены рядом с росчерком подписанта. Как обстоят дела при подписании документов электронной подписью (ЭП) — простой (ПЭП) и квалифицированной (КЭП)?

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года

В апреле 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.04 надо сдать еще одно, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

— Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оплачиваются коммунальные платежи при договоре аренды.

— Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

Подготовили обзор алгоритма приема на работу в 2025 году, основных ограничений при приеме на работу, обязательных требований к трудовому договору, требований к учетным формам, записям в трудовой книжке и отчетности.