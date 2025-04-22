Утренний бухгалтер № 5872. Утверждено новое положение о направлении работников в командировки

Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Налоговики планируют изменить структуру ИНН для физлиц и компаний.
Отправить декларацию по НДС через личный кабинет ИП нельзя.
Роструд: работник может отправить заявление об увольнении по почте.
Бухгалтер на фрилансе может привлекать платежеспособных клиентов без навязчивых продаж и уговоров. Узнайте на интенсиве.
ФНС напоминает: до 25 апреля 2025 нужно впервые сдать декларацию по туристическому налогу.
Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг, узнаете из статьи.
Минфин: сотруднику в разводе для стандартного вычета нужно заявление от бывшей жены.
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Разборы законов
— Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс
При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.
— Дата подписания документа в ЭДО: как определить
Когда документ составлен на бумаге, то все ясно: дата подписания — это число, месяц, год, которые проставлены рядом с росчерком подписанта. Как обстоят дела при подписании документов электронной подписью (ЭП) — простой (ПЭП) и квалифицированной (КЭП)?
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года
В апреле 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.04 надо сдать еще одно, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс
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— Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
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Мероприятия
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Дата проведения: 22 апреля, вторник
Дата проведения: 23 апреля, среда
Маркетплейсы: полный гид по налогам 2025
Дата проведения: 23 апреля, среда
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал
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Всероссийская акция для детей «День подорожника»
Дата проведения: 26 апреля, суббота
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-06/28065 от 21.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/28314 от 21.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/28286 от 21.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25506 от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24729 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/22992 от 10.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/17777 от 25.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-08-09/17140 от 21.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/11970 от 11.02.2025
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