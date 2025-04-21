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Обзоры для бухгалтера

Хотят изменить структуру ИНН для физлиц и организаций. 🤦‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 1917

Покой нам только снится. ФНС задумала изменить принцип формирования ИНН.

Сегодня в выпуске:

  • ИНН по-новому.

  • Утвердили новое положение о командировках.

  • Сдаем первый раз декларацию по туристическому налогу.

  • Другие новости 21 апреля для бухгалтера.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Новый ИНН: что опять придумала налоговая

Маловато будет изменений НК, решили налоговики, и подумали, что отличная идея — изменить ИНН.

Во-первых, первые цифры, которые обозначают код налогового органа, изменятся. Первые две цифры будут обозначать только код региона, а две следующие будут индексом, определяемым ФНС.

Также при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН. В комментариях бухгалтеры отмечают, что не понимают всей этой движухи — зачем менять то, что и так прекрасно работает, а кроме того есть уже ИНН, СНИЛС, зачем еще какой-то ЕРН внедрять. Но чиновникам виднее. Где искать ЕРН читайте тут.

Кстати, отметку ИНН в паспорте больше нельзя будет поставить.

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Новое положение о направлении работников в командировки

Новое положение о командировках утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Ничего в действующих правилах оно не меняет, просто старое положение утрачивает силу. Новое вступает в силу с 1 сентября 2025 и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Перестает действовать постановление от 13.10.2008 № 749.

Но учтите, если локальные акты компании ссылаются на действующее положение № 749 — их придется поменять.

Сдаем первый раз декларацию по туристическому налогу

Средства временного размещения, а попросту говоря гостиницы, хостелы, мотели и др. подобные заведения должны до 25 апреля 2025 года включительно сдать декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.

Форма, формат и порядок представления отчета есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

Ловите полезные ссылки для заполнения декларации.

Налоговики рассказали, какие новые схемы используют мошенники

Вам могут позвонить якобы представители оператора мобильной связи и предложить продлить договор, для чего, разумеется, придется продиктовать номер из СМС или набрать определенную комбинацию на телефоне, после чего вы потеряете доступ к Госуслугам.

Еще один распространенный способ обмана — звонок сотрудника МФЦ. «Сотрудник» сообщает, что вы ошиблись, устанавливая самозапрет на кредиты и нужно все исправить. Вам придет ссылка, по которой надо пройти. Ссылка вирусная и злоумышленники получат доступ к Госуслугам, банковским счетам и персональным данным.

Экс-супруг может получить вычет на ребенка только если принесет заявление от бывшей жены

Если мужчина развелся с женой, право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка у него все равно есть. Но его надо доказать.

Что нужно для получения вычета рассказал Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/30895.

Для вычета кроме копии свидетельства о рождении ребенка нужны документы:

  • подтверждающие факт перечисления денег на обеспечение ребенка;

  • письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.

Сегодня праздник у главбухов))

21 апреля — День главбуха. Отмечаем праздник по-клерковски — помогаем главным бухгалтерам стать еще профессиональнее.

Разбираем самый сложный налоговый режим — ОСНО на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь не только полноценно вести учет, сдавать отчетность, но и узнаете, как работать с кадрами, освоите управленку и финанализ. После обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

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Мем дня

Состояние бухгалтера к концу рабочего понедельника

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Ваша держимся, до майских осталось недолго редакция

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