Хотят изменить структуру ИНН для физлиц и организаций. 🤦‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 1917

Новый ИНН: что опять придумала налоговая

Маловато будет изменений НК, решили налоговики, и подумали, что отличная идея — изменить ИНН.

Во-первых, первые цифры, которые обозначают код налогового органа, изменятся. Первые две цифры будут обозначать только код региона, а две следующие будут индексом, определяемым ФНС.

Также при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН. В комментариях бухгалтеры отмечают, что не понимают всей этой движухи — зачем менять то, что и так прекрасно работает, а кроме того есть уже ИНН, СНИЛС, зачем еще какой-то ЕРН внедрять. Но чиновникам виднее. Где искать ЕРН читайте тут.

Кстати, отметку ИНН в паспорте больше нельзя будет поставить.