Хотят изменить структуру ИНН для физлиц и организаций. 🤦‍♂️ «Ночной бухгалтер» № 1917

Сегодня в выпуске:
ИНН по-новому.
Утвердили новое положение о командировках.
Сдаем первый раз декларацию по туристическому налогу.
Другие новости 21 апреля для бухгалтера.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Новый ИНН: что опять придумала налоговая
Маловато будет изменений НК, решили налоговики, и подумали, что отличная идея — изменить ИНН.
Во-первых, первые цифры, которые обозначают код налогового органа, изменятся. Первые две цифры будут обозначать только код региона, а две следующие будут индексом, определяемым ФНС.
Также при использовании номера ЕРН физлицо сможет не указывать ИНН. В комментариях бухгалтеры отмечают, что не понимают всей этой движухи — зачем менять то, что и так прекрасно работает, а кроме того есть уже ИНН, СНИЛС, зачем еще какой-то ЕРН внедрять. Но чиновникам виднее. Где искать ЕРН читайте тут.
Кстати, отметку ИНН в паспорте больше нельзя будет поставить.
🔥 Переход на 1С:ЗУП – 1 шаг на большом пути
Приглашаем на онлайн-вебинар «С 1С:УПП на 1С:ЗУП. Совместное восхождение на вершину возможностей».
24 апреля, 10:00-11:30 (мск)
Поделимся опытом перехода с УПП или зарубежных ERP и расскажем, почему лучше начать с 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 КОРП, а после внедрять 1С:ERP.
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Новое положение о направлении работников в командировки
Новое положение о командировках утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501. Ничего в действующих правилах оно не меняет, просто старое положение утрачивает силу. Новое вступает в силу с 1 сентября 2025 и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Перестает действовать постановление от 13.10.2008 № 749.
Но учтите, если локальные акты компании ссылаются на действующее положение № 749 — их придется поменять.
Сдаем первый раз декларацию по туристическому налогу
Средства временного размещения, а попросту говоря гостиницы, хостелы, мотели и др. подобные заведения должны до 25 апреля 2025 года включительно сдать декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.
Форма, формат и порядок представления отчета есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.
Ловите полезные ссылки для заполнения декларации.
Налоговики рассказали, какие новые схемы используют мошенники
Вам могут позвонить якобы представители оператора мобильной связи и предложить продлить договор, для чего, разумеется, придется продиктовать номер из СМС или набрать определенную комбинацию на телефоне, после чего вы потеряете доступ к Госуслугам.
Еще один распространенный способ обмана — звонок сотрудника МФЦ. «Сотрудник» сообщает, что вы ошиблись, устанавливая самозапрет на кредиты и нужно все исправить. Вам придет ссылка, по которой надо пройти. Ссылка вирусная и злоумышленники получат доступ к Госуслугам, банковским счетам и персональным данным.
Экс-супруг может получить вычет на ребенка только если принесет заявление от бывшей жены
Если мужчина развелся с женой, право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка у него все равно есть. Но его надо доказать.
Что нужно для получения вычета рассказал Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/30895.
Для вычета кроме копии свидетельства о рождении ребенка нужны документы:
подтверждающие факт перечисления денег на обеспечение ребенка;
письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.
Сегодня праздник у главбухов))
21 апреля — День главбуха. Отмечаем праздник по-клерковски — помогаем главным бухгалтерам стать еще профессиональнее.
Разбираем самый сложный налоговый режим — ОСНО на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь не только полноценно вести учет, сдавать отчетность, но и узнаете, как работать с кадрами, освоите управленку и финанализ. После обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
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Маркировка товаров для маркетплейсов в 2025 году: подробное руководство для селлеров
💻 Внедрение интеграции с маркетплейсами в программах 1С — от обзора возможностей до пошаговой настройки. Вебинар уже завтра 22 апреля в 11:00.
Нет выручки, но есть расходы: декларация по налогу на прибыль
Мем дня
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Ваша держимся, до майских осталось недолго редакция
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