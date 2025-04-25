Утренний бухгалтер № 5875. Майские выходные повлияют на даты выплат зарплаты и отпускных

Если срок выплаты аванса за май или зарплаты за вторую половину апреля выпадает на выходные и праздники, то выплатить надо накануне: смотрите таблицы с датами выплат.

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