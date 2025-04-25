Утренний бухгалтер № 5875. Майские выходные повлияют на даты выплат зарплаты и отпускных

Если срок выплаты аванса за май или зарплаты за вторую половину апреля выпадает на выходные и праздники, то выплатить надо накануне: смотрите таблицы с датами выплат.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Сегодня до конца дня ИП на упрощенке должны представить декларацию по УСН за 2024 год.
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— Должна ли компания заключать трудовой договор со стажером
Часто работодатели не спешат заключать договор со стажером: вдруг не потянет обязанности, не приработается, да и нужен всего на месяц-другой, зачем создавать себе лишние хлопоты? Разбираем, к каким последствиям может привести такая точка зрения и как правильно оформить стажировку.
— Сколько нужно хранить книги покупок и продаж. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, сколько должны храниться книги покупок и продаж и какие штрафы предусмотрены за нарушение срока хранения.
— Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: проводки и примеры
Для обобщения данных о финансовых операциях с поставщиками и подрядчиками используется счет 60, имеющий аналогичное название. На нем собираются все операции, связанные с оплатой полученных товаров или услуг, независимо от сроков их фактической оплаты.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
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Новости
1 Ульяновский завод завысил НДС — суд взыскал 22,85 млн руб. в доход государства
2 Минпромторг собирается увеличить срок действия статуса российской продукции
3 Минфин и ЦБ откроют криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов
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5 Уже сегодня: мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года
6 Налоговики собрали с банкротов рекордные 252 млрд рублей
7 🕒 Берите сейчас — учитесь потом! Скидки до 81% на онлайн-курсы «Клерка»
8 Центробанк впервые сделал рейтинг банков по числу жалоб клиентов
9 📅 В мае 2025 будет всего 18 рабочих дней и ни одного сокращенного
10 🙋 Спешите делать бронь на участие в VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия»!
11 Т-Инвестиции запустили в App Store новое приложение «Шах и Мат»
12 В Госдуму внесли законопроект «инвестиции вместо штрафов»
13 МФО хотят запретить направлять исполнительные документы работодателям должников
14 ❗ Самое важное для бухгалтера каждый день — в подписке Клерк.Премиум за 6 000 руб./год
15 Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы
16 💬 Глава Минцифры: запрещать работу мессенджеров не планируют
17 Минфину предложили повысить НПД и запретить самозанятым оказывать услуги юрлицам
18 Муж может уйти в оплачиваемый отпуск во время беременности супруги
19 ⏳ Завтра, 25 апреля, крайний срок сдачи декларации НДС за 1 квартал 2025. А упрощенцы делают это впервые
20 Глава ВТБ: пока нет перспективы возвращения в РФ Visa и Mastercard
21 Владельцы ПВЗ с персоналом должны сдавать РСВ и 6-НДФЛ
22 25.04.2025 — крайний срок сдачи ИП отчетности по УСН за 2024 год
23 Ozon запустил пилотный сервис по доставке личных посылок
24 У Росреестра появилось мобильное приложение для управления недвижимостью
25 Работодатели стали чаще предлагать соискателям бесплатные парковки
Мероприятия
Всероссийская акция для детей «День подорожника»
Дата проведения: 26 апреля, суббота
Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг
Дата проведения: 29 апреля, вторник
Новые штрафы за утечку персональных данных и другие нарушения при работе с ПД
Дата проведения: 30 апреля, среда
Статьи
— В России 46 удостоверяющих центров с правом выдавать электронную подпись
Рынок поделен между крупными банками, госкорпорациями и IT-компаниями, включая Т-Банк, Альфа-Банк, ВТБ, «ВымпелКом», «Сбер», «Газпром», «Гринатом», «Тензор» и «Атлас-Карт». С 2021 года число игроков сократилось в 10 раз из-за ужесточения гостребований, в том числе повышение капитала до 1 млрд руб. и обязательное страхование точек выдачи.
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Начнет действовать налоговый кешбэк для работающих родителей.
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— Облагаются ли НДС санаторно-курортные услуги
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Начинающий бухгалтер, помощник бухгалтера
— Главный бухгалтер, управляющий финансами
Трибуна
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/12705 от 16.07.2013
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС представила рекомендации по проведению камеральных налоговых проверок
Минздрав РФ: Письмо № 25-3/2469 от 14.03.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-4/297@ от 17.04.2025
ФСБ: Приказ № 163 от 11.04.2025
Главный государственный санитарный врач РФ: медицинская помощь № 6 от 27.03.2025
Минздрав РФ: Приказ № 146н от 24.03.2025
Ростехнадзор: Приказ № 88 от 18.03.2025
Минсельхоз России: Приказ № 158 от 18.03.2025
ФТС России: Приказ № 248 от 17.03.2025
Росархив: Приказ № 26 от 26.02.2025
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Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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