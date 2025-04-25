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Обзоры для бухгалтера

ФНС не принимает персонифицированные сведения за последний месяц квартала: бухгалтеры получают отказы. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1921

Бухгалтеры разделились в своих мнениях на два лагеря: первые считают, что перссведения не нужно сдавать за последний месяц квартала, так как в это же время сдается РСВ, а вторые сдают сведения за каждый месяц, как правило, мотивируют тем, что так данные быстрее и точнее встают в СФР. Налоговая прикрыла вариант номер два.

Сегодня в выпуске:

  • Сдаете перссведения за март? Получите отказ.

  • Новый законопроект об увеличении необлагаемых суточных.

  • Таблица от ФНС: соответствие старых и новых кодов доходов для декларации по налогу на прибыль.

  • Билеты в период отпусков должны оставаться доступными: ФАС будет следить.

  • Пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

⛔ При отправке персонифицированных сведений за март бухгалтеры получают отказ

С 2025 года ФНС изменила настройки своей программы, теперь нельзя сдать ПСФЛ за последний месяц квартала. Но бухгалтеры делятся лайфхаком, как обойти ограничение — сначала сдать сведения, а потом РСВ.

Несмотря на то, что ФНС ранее поясняла, что сдавать перссведения за последний месяц квартала не надо, некоторые бухгалтеры все равно это делают. Ранее в наших соцсетях подписчики отмечали, что без сданных сведений зачастую данные в лицевой счет работника в СФР попадали с большой задержкой или вообще не попадали. Так что бухгалтеры так перестраховываются.

Кстати, вооот тут можно глянуть календарь бухгалтера на май и еще подписаться на наш эксклюзивный телеграм-канал.

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🚗 Депутаты предлагают увеличить размер суточных, не облагаемых НДФЛ

Такой законопроект внесен в Госдуму. Лимит необлагаемых суточных предлагают увеличить с 700 до 1 500 рублей для командировок внутри страны, для зарубежных — с 2 500 до 4 500 рублей.

📃 ФНС опубликовала таблицу соответствия кодов доходов по налогу на прибыль

С 2025 года в декларациях указывается двузначный код по каждому виду дохода.

Коды нужно будет указать в Листе 04, он предназначен для отражения налога с отдельных видов доходов, а также в подразделе 1.3 Раздела 1.

Посмотреть таблицу соответствия можно тут.

🛫Мишустин потребовал от ФАС отслеживать цены на билеты

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты. Это в особенности важно делать в период отпускного сезона, когда люди отправляются отдыхать целыми семьями.

В 2025 году «Аэрофлот» и S7 добавили инициативные льготные программы на покупку билетов для отдельных категорий россиян. Сейчас ФАС рассматривает еще 12 коммерческих политик от других авиакомпаний.

😍 Пятничный «Клерк»

А вы знаете, что теперь на «Клерк» в свой аккаунт вы можете войти без пароля? Про обновление для подписчиков рассказал наш самый главный айтишник Василий Свиткин).

К какому типу личности вы себя относите? Эпилептоидному, параноидальному, шизоидному или эмотивному? Что за вопросы, скажете вы! А просто сегодня на «Клерке» вышло классное интервью с психологом на тему Как бухгалтеру оставаться востребованным, успешным и эмоционально стабильным. Почитайте обязательно, это интересно)

И пятница не была бы пятницей без любимого мозгонапрягателя — сегодня предстоит включить фантазию и найти на картинке 16 тигров.

Мем дня

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Ваша а кто уже в эти выходные на шашлыки? редакция

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