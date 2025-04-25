ФНС не принимает персонифицированные сведения за последний месяц квартала: бухгалтеры получают отказы. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1921

⛔ При отправке персонифицированных сведений за март бухгалтеры получают отказ

С 2025 года ФНС изменила настройки своей программы, теперь нельзя сдать ПСФЛ за последний месяц квартала. Но бухгалтеры делятся лайфхаком, как обойти ограничение — сначала сдать сведения, а потом РСВ.

Несмотря на то, что ФНС ранее поясняла, что сдавать перссведения за последний месяц квартала не надо, некоторые бухгалтеры все равно это делают. Ранее в наших соцсетях подписчики отмечали, что без сданных сведений зачастую данные в лицевой счет работника в СФР попадали с большой задержкой или вообще не попадали. Так что бухгалтеры так перестраховываются.

Кстати, вооот тут можно глянуть календарь бухгалтера на май и еще подписаться на наш эксклюзивный телеграм-канал.