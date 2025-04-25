💢 Госдума хочет увеличить размер суточных, которые не облагаются НДФЛ

Сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный внесли в Госдуму законопроект об увеличении суточных выплат сотрудникам в командировках, которые не будут облагаться налогом. Для командировок по России границу хотят повысить с 700 до 1 500 рублей, а для зарубежных поездок по работе — с 2 500 до 4 500 рублей.
Работодатель, который отправляет сотрудника в командировку, должен возместить ему траты на проезд, проживание и дополнительные расходы. Сейчас налогом не облагаются суточные выплаты до 700 рублей, если командировка в России, и до 2 500 рублей, если поездка за границу.
«Предельные значения длительное время не претерпевали изменений, что негативно сказывается на обеспечении суточными средствами работников <…> Если работодатель изъявит желание выделить большую денежную сумму, на нее будет начислен налог, что приведет к фактическому уменьшению денежного содержания работника», — сказано в пояснительной записке.
Также авторы проекта обратили внимание, что в 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, а это при расчете на один день составляет больше 700 рублей. Поэтому для достойного проживания сотрудника в командировке нужно проиндексировать передельный размер выплат, свободных от НДФЛ.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
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