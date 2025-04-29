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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5877. Введен мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС

Бизнес-сообщество давно просило власти не штрафовать на первое время компании и ИП на УСН, которые в 2025 году впервые столкнулись с необходимостью исчисления, уплаты НДС и сдачи декларации по этому налогу.

Кабмин: за несвоевременно представленную декларацию по НДС на первый раз не будут наказывать штрафом.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

ФНС: за вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?», можно получить штраф.

В 2025 году налоговики пересчитают НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернут людям деньги.

Новый закон: с 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ.

С 1 сентября 2025 года нужно будет по-другому рассчитывать выходные пособия.

Тех, кто отдает свои карты мошенникам, хотят штрафовать на сумму до 1 млн рублей и лишать свободы на срок до 6 лет.

Роструд: изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя.

🤧Замучила аллергия? Главное, чтобы не налоговая!

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Разборы законов

Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику

Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.

Как оформить работу наставника. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем все тонкости оформления работы наставника.

Когда ФНС может снять с учета ККТ в одностороннем порядке. Мини-курс

Пользователи ККТ вправе снять технику с учета в налоговой. Но иногда инспекция делает это в одностороннем порядке. В мини-курсе разберем, в каких случаях это происходит.

Бухгалтерский учет по взносам в уставной капитал: проводки

Операции по формированию уставного капитала (УК), неизбежно возникают для любой коммерческой компании. Рассмотрим учет этих операций как со стороны самой организации, так и ее компаний-учредителей.

Что такое публичная оферта. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое публичная оферта и в каком случае предложение не является офертой.

⚡ Разберитесь с НДС и налогом на прибыль на курсе профпереподготовки

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Новости

1 Корпорация МСП запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

2 За нарушение таможенных правил чаще всего возбуждают дела

3 💸 С 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ

4 В 2025 году ФНС пересчитает НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернет людям деньги

5 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!

6 ❗❗❗ Кабмин ввел мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС

7 📄 Как заплатить НДС на УСН за 1 квартал 2025 года: образец платежки

8 👁 При покупке контактных линз социальный вычет по НДФЛ не дадут

9 Для тарифа взносов 7,6% учитывают доход только по основному коду ОКВЭД

10 ❗ Порядок расчета среднего заработка поменяют

11 ИП на ОСНО платит НДФЛ с депозитных процентов как простое физлицо

12 ⏳ До 5 мая 2025 нужно и отчитаться по НДФЛ за период с 23 по 30 апреля, и оплатить его: таблицы с КБК

13 💳 Власти введут уголовную ответственность для дропперов

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16 🍗 ФАС запретила необоснованно повышать цены на мясо перед майскими праздниками 2025

17 Росстат назвал самые дефицитные профессии для среднего и крупного бизнеса

18 Изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя — Роструд

19 Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2025

20 Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов

21 Для больничного можно сделать замену лет, даже если в отпуске по уходу за ребенком женщина работала

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🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

  • маркетплейсы и Ecom;

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

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Утренний бухгалтер № 5876. Штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов хотят увеличить в 10 раз

Госдума предлагает увеличить размеры штрафов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.

Когда нужно проводить тест на обесценение вклада и как правильно это сделать

Если участник общества сделал вклад в имущество организации без увеличения уставного капитала, то в некоторых случаях нужно провести тест на обесценение. Рассказываем, когда и как это делают.

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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