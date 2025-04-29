Утренний бухгалтер № 5877. Введен мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС

Кабмин: за несвоевременно представленную декларацию по НДС на первый раз не будут наказывать штрафом.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: за вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?», можно получить штраф.
В 2025 году налоговики пересчитают НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернут людям деньги.
Новый закон: с 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ.
С 1 сентября 2025 года нужно будет по-другому рассчитывать выходные пособия.
Тех, кто отдает свои карты мошенникам, хотят штрафовать на сумму до 1 млн рублей и лишать свободы на срок до 6 лет.
Роструд: изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя.
🤧Замучила аллергия? Главное, чтобы не налоговая!
Компании, которые работают с самозанятыми, находятся под пристальным вниманием ФНС и Роструда. Автоматизируйте сотрудничество вашего бизнеса с исполнителями с помощью платформы WinWork. В сервисе есть все для безопасной работы с внештатниками:
Контроль рисков.
ЭДО (договоры, акты и сбор чеков).
Моментальные массовые выплаты.
Быстрый поиск и подключение исполнителей.
Записывайтесь на демонстрацию платформы и наш эксперт расскажет, как сделать сотрудничество удобным для обеих сторон.
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid 2W5zFH1mRMz
Разборы законов
— Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику
Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.
— Как оформить работу наставника. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем все тонкости оформления работы наставника.
— Когда ФНС может снять с учета ККТ в одностороннем порядке. Мини-курс
Пользователи ККТ вправе снять технику с учета в налоговой. Но иногда инспекция делает это в одностороннем порядке. В мини-курсе разберем, в каких случаях это происходит.
— Бухгалтерский учет по взносам в уставной капитал: проводки
Операции по формированию уставного капитала (УК), неизбежно возникают для любой коммерческой компании. Рассмотрим учет этих операций как со стороны самой организации, так и ее компаний-учредителей.
— Что такое публичная оферта. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое публичная оферта и в каком случае предложение не является офертой.
⚡ Разберитесь с НДС и налогом на прибыль на курсе профпереподготовки
Подробно все изменения 2025 года по налогам, учету и составлении отчетности — мы собрали в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета общей системы налогообложения. Научитесь: вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять отчетность, работать в 1С,
☑️ внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ;
☑️ защищать компанию от налоговых органов.
Сейчас вы можете записаться курс со скидкой за 14 900 вместо 33 000 рублей. Старт потока 1 мая.
Новости
1 Корпорация МСП запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса
2 За нарушение таможенных правил чаще всего возбуждают дела
3 💸 С 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ
4 В 2025 году ФНС пересчитает НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернет людям деньги
5 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!
6 ❗❗❗ Кабмин ввел мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС
7 📄 Как заплатить НДС на УСН за 1 квартал 2025 года: образец платежки
8 👁 При покупке контактных линз социальный вычет по НДФЛ не дадут
9 Для тарифа взносов 7,6% учитывают доход только по основному коду ОКВЭД
10 ❗ Порядок расчета среднего заработка поменяют
11 ИП на ОСНО платит НДФЛ с депозитных процентов как простое физлицо
12 ⏳ До 5 мая 2025 нужно и отчитаться по НДФЛ за период с 23 по 30 апреля, и оплатить его: таблицы с КБК
13 💳 Власти введут уголовную ответственность для дропперов
14 Дата подписания документа в ЭДО, проводки по хозоперациям, снятие с учета ККТ: экспертные разборы за неделю
15 Т-Банк открыл доступ к своей рекламной платформе малому и среднему бизнесу
16 🍗 ФАС запретила необоснованно повышать цены на мясо перед майскими праздниками 2025
17 Росстат назвал самые дефицитные профессии для среднего и крупного бизнеса
18 Изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя — Роструд
19 Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2025
20 Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов
21 Для больничного можно сделать замену лет, даже если в отпуске по уходу за ребенком женщина работала
22 Товары заказывают чаще, если их можно сначала посмотреть в ПВЗ, а потом оплатить
23 😲 За вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?» могут оштрафовать, предупреждает ФНС
24 Проведите майские праздники с пользой для карьеры! Успейте купить профкурсы со скидками до 73%
25 ФНС: для упрощенцев фактически создан переходный специальный налоговый режим
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Мероприятия
Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг
Дата проведения: 29 апреля, вторник
Новые штрафы за утечку персональных данных и другие нарушения при работе с ПД
Дата проведения: 30 апреля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5876. Штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов хотят увеличить в 10 раз
Госдума предлагает увеличить размеры штрафов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.
— Когда нужно проводить тест на обесценение вклада и как правильно это сделать
Если участник общества сделал вклад в имущество организации без увеличения уставного капитала, то в некоторых случаях нужно провести тест на обесценение. Рассказываем, когда и как это делают.
— Как вести раздельный учет НДС в строительстве
Если у организации есть операции, облагаемые НДС и освобожденные от этого налога, то нужно вести раздельный учет. Рассказываем, как учитывать операции, если в течение одного периода осуществлялась отгрузка только облагаемых или освобождаемых от НДС товаров.
— Расхождение по контрольным соглашениям в декларации по НДС: что делать
Если по контрольным соглашением возникло расхождение, то все дело может быть в округлении данных. Разбираемся, что делать в таком случае.
— Нужно ли платить НДС с обеспечительного платежа по аренде
Обеспечительный платеж — это средства, которые гарантируют арендодателю защиту от невыполнения обязательства по аренде и покрытие стоимости ремонта при ущербе. Разбираемся, нужно ли платить НДС с этой суммы.
Блоги компаний
Комплексное сопровождение 1С: что входит и зачем это нужно
Внедрение цифрового обслуживания газового оборудования с помощью Битрикс24 для компании «Газэнергоучет»
Суперакция на профкурсы, чтобы вы провели праздники с пользой для карьеры! Ловите скидки до 73% на все программы обучения
Как делегировать тендерные задачи, чтобы потом об этом не сожалеть?
Госключ для торгов: как применять приложение
ИП нанимает ИП: законно ли это
Юнит-экономика, оптимизация налогов и дашборды в управленческом учете. Календарь вебинаров на май
Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете: причины и последствия
Как оформить виртуальную карту в 2025 году: пошаговая инструкция
Новое в зарплате, кадрах и отчетности по сотрудникам в 2025 году. Что нужно знать бухгалтеру / БухСтрим
Консультации
подача уведомления о выплате ЗП иностранным сотрудникам
Счет-фактуру выставлять на сумму оплаты или на остаток
Заполнение декларации по УСН доходы
Отчетность ИП на УСН при повторном открытии ИП в текущем году
Сотрудник не выходит на работу.
Для заключения договора контрагент просит предоставить - бланк ОБЯЗАТЕЛЬНО с перечислением основных средств.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 80000 до 130000 ₽, Подольск, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 60000 до 150000 ₽, , Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 60000 до 150000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер на первичную документацию в строительную организацию Зарплата от 80000 до 85000 ₽, Казань, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
7 стратегических ошибок, которые сто́ят бизнесу контрактов, репутации и миллионов
ФНС оценила в 111 млрд рублей поступления от налога на доходы по вкладам
💥Опа news. ТОП-5 новостей на 28 апреля
👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (21-27 апреля 2025): топ-10
Идентификационные маркеры правозащитной деятельности в России: мнение Васяева Александра Александровича
Мифы о судебном финансировании!
Об учете операций по уступке будущих лизинговых платежей
⚡️Роснефть рекомендовала финальные дивиденды за 2024 год!
НАЛОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ: Как законно снизить страховые взносы до 7,6%
Как работать с налогами и отчетностью в мае: все изменения
Как избежать споров: важные положения договора управления строительным проектом
🎉 Завершила 10 модуль курса «Аналитик 1С»: Важные инсайты и итоги
6 причин, почему лучше обойти криптовалюты стороной
Нагрузка на игорный бизнес может вырасти. Игорный бизнес втягивает россиян в процесс отмывания средств
Обзор: Новый лимит по необлагаемым суточным, налог на сверхприбыль, Tax Free в Китае
Разделяй и властвуй: почему ведение кадрового учета — не всегда задача HR-менеджера
💡 Как ФНС блокирует возврат с ЕНС — и почему суды с этим согласны
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/25828 от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/17955 от 25.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/29298 от 25.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17425 от 24.02.2025
Роструд: Письмо № ПГ/04545-6-1 от 26.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15891 от 20.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15168 от 19.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30989 от 28.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-06/14783 от 18.02.2025
Последние темы форума
— Исчисление сроков при продаже автомобиля для расчета НДФЛ
— ООО без кассы, продажа авто физлицу
— Заявление по форме 13014 при внесении изменений в Устав
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию