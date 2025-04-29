Утренний бухгалтер № 5877. Введен мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС

Кабмин: за несвоевременно представленную декларацию по НДС на первый раз не будут наказывать штрафом.

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ФНС: за вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?», можно получить штраф.

В 2025 году налоговики пересчитают НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год и вернут людям деньги.

Новый закон: с 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ.

С 1 сентября 2025 года нужно будет по-другому рассчитывать выходные пособия.

Тех, кто отдает свои карты мошенникам, хотят штрафовать на сумму до 1 млн рублей и лишать свободы на срок до 6 лет.

Роструд: изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя.