Изменить бессрочный трудовой договор на срочный допсоглашением нельзя — Роструд

Если постоянного работника перевели на другую временную ставку, его нельзя уволить по окончании срочного договора.

Роструду задали вопрос: что делать с работником, у которого есть ребенок до трех лет, если его ставка попала под сокращение. Работодатель рассматривает два варианта: отправить его в простой или перевести на другую временную (сезонную) ставку. Если будет сезонная работа — его потом нужно вернуть на сокращаемую должность или можно уволить после окончания срочного договора?

Отправить такого работника в простой можно, если приостанавливается деятельность структурного подразделения работника или всей организации в целом, ответили в Роструде.

Перевести сотрудника на временную работу тоже можно — с его письменного согласия путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору (ч. 3 ст. 72.2 ТК). Но уволить его после окончания срока трудового договора нельзя, так как изначально с работником был заключен трудовой договор на неопределенный срок.

Изменить трудовой договор на срочный путем допсоглашения нельзя. Определенный срок трудового договора можно установить только при его заключении, пишет ведомство.

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