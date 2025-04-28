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Обзоры для бухгалтера

ФНС предупредила, что номинальный директор может получить реальный срок. 👨‍⚖️«Ночной бухгалтер» № 1922

Если думаете, что номиналы все сплошь бездомные или случайные люди, потерявшие паспорт, то это не совсем так. Номиналом может знакомый или родственник, которому обещают вознаграждение за назначение на должность. Также часто деньгами привлекают студентов, мам в декрете, пенсионеров. Однако ответственность такого номинального директора более чем реальная.

Сегодня в выпуске:

  • Номиналам грозит ответственность по УК.

  • Образец платежки по НДС. И, кстати,

    упрощенцев не станут штрафовать за опоздание с декларацией по НДС (на первый раз).

  • Даешь доступный шашлык! Мясо перед майскими подорожать не должно.

  • Покупателя нельзя спрашивать — нужен ему кассовый чек или нет.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

❌ Почему номинал рискует также как реальный руководитель

Для ФНС (да и собственно для любого контрагента) директор — тот, кто указан в ЕГРЮЛ. В случае возникновения проблем требовать отчета будут именно с него. Даже если директор выдаст генеральную доверенность заму или другому лицу, это не будет иметь значения. В конечном итоге отвечает по обязательствам именно директор.

Налоговики предупреждают, что незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации в УК карается сроком до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).

Если организация ищет номинала, то скорее всего и деятельность ее нечиста. Если выявят схемы обналичивания, которые попадут под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, то «виртуальному» директору грозят и другие статьи УК. Обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК.

Так что ответственность номинала будет реальной.

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💰 Как платить НДС за 1 квартал

Надеемся, что вы сегодня уже заплатили налоги, но на всякий случай все же сделали памятку для тех, кто платит НДС впервые — для упрощенцев.

Вот тут найдете образец платежки и короткий ликбез по платежу.

А еще есть хорошая новость — за несвоевременную подачу декларации по НДС впервые упрощенцев в 2025 году штрафовать не будут.

🎓Курс для упрощенцев стартует с 1 мая!

Работать с новыми правилами на УСН, правильно рассчитывать налоговую базу, учитывать доходы и расходы, а также начислять и отчитываться за НДС поможет курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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🥩 Цены на мясо перед майскими повышать не должны: ФАС проследит

В майские выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая спрос на мясо (говядину, свинину, баранину, курицу) всегда растет. А вот цены расти в это время не должны, предупредил ФАС.

А вы на длинных выходных собираетесь на шашлыки?

🧾 Чек надо выдавать всегда

Кассир не имеет права спрашивать покупателя — выдавать ли ему чек. Он может быть передан клиенту в бумажном виде или в электронном, если до момента расчета покупатель дал номер телефона или электронный адрес. ФНС напоминает об этом в письме от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.

Даже если сам покупатель говорит, что чек ему не нужен, кассир должен его пробить и выдать.

За нарушение применения ККТ и выдачи кассового чека продавцу грозит штраф по ч. 4 и 6 ст. 14.5 КоАП и по ч. 2 и 3 КоАП.

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Мем дня

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