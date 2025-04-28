ФНС предупредила, что номинальный директор может получить реальный срок. 👨‍⚖️«Ночной бухгалтер» № 1922

Сегодня в выпуске:
Номиналам грозит ответственность по УК.
Образец платежки по НДС. И, кстати,
упрощенцев не станут штрафовать за опоздание с декларацией по НДС (на первый раз).
Даешь доступный шашлык! Мясо перед майскими подорожать не должно.
Покупателя нельзя спрашивать — нужен ему кассовый чек или нет.
Главред рекомендует.
Мем дня.
❌ Почему номинал рискует также как реальный руководитель
Для ФНС (да и собственно для любого контрагента) директор — тот, кто указан в ЕГРЮЛ. В случае возникновения проблем требовать отчета будут именно с него. Даже если директор выдаст генеральную доверенность заму или другому лицу, это не будет иметь значения. В конечном итоге отвечает по обязательствам именно директор.
Налоговики предупреждают, что незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации в УК карается сроком до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).
Если организация ищет номинала, то скорее всего и деятельность ее нечиста. Если выявят схемы обналичивания, которые попадут под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, то «виртуальному» директору грозят и другие статьи УК. Обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК.
Так что ответственность номинала будет реальной.
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💰 Как платить НДС за 1 квартал
Надеемся, что вы сегодня уже заплатили налоги, но на всякий случай все же сделали памятку для тех, кто платит НДС впервые — для упрощенцев.
Вот тут найдете образец платежки и короткий ликбез по платежу.
А еще есть хорошая новость — за несвоевременную подачу декларации по НДС впервые упрощенцев в 2025 году штрафовать не будут.
🎓Курс для упрощенцев стартует с 1 мая!
Работать с новыми правилами на УСН, правильно рассчитывать налоговую базу, учитывать доходы и расходы, а также начислять и отчитываться за НДС поможет курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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🥩 Цены на мясо перед майскими повышать не должны: ФАС проследит
В майские выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая спрос на мясо (говядину, свинину, баранину, курицу) всегда растет. А вот цены расти в это время не должны, предупредил ФАС.
А вы на длинных выходных собираетесь на шашлыки?
🧾 Чек надо выдавать всегда
Кассир не имеет права спрашивать покупателя — выдавать ли ему чек. Он может быть передан клиенту в бумажном виде или в электронном, если до момента расчета покупатель дал номер телефона или электронный адрес. ФНС напоминает об этом в письме от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.
Даже если сам покупатель говорит, что чек ему не нужен, кассир должен его пробить и выдать.
За нарушение применения ККТ и выдачи кассового чека продавцу грозит штраф по ч. 4 и 6 ст. 14.5 КоАП и по ч. 2 и 3 КоАП.
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Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1922 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.
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