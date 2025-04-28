ФНС предупредила, что номинальный директор может получить реальный срок. 👨‍⚖️«Ночной бухгалтер» № 1922

❌ Почему номинал рискует также как реальный руководитель

Для ФНС (да и собственно для любого контрагента) директор — тот, кто указан в ЕГРЮЛ. В случае возникновения проблем требовать отчета будут именно с него. Даже если директор выдаст генеральную доверенность заму или другому лицу, это не будет иметь значения. В конечном итоге отвечает по обязательствам именно директор.

Налоговики предупреждают, что незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации в УК карается сроком до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).

Если организация ищет номинала, то скорее всего и деятельность ее нечиста. Если выявят схемы обналичивания, которые попадут под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, то «виртуальному» директору грозят и другие статьи УК. Обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК.

Так что ответственность номинала будет реальной.