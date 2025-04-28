Новое в зарплате, кадрах и отчетности по сотрудникам в 2025 году. Что нужно знать бухгалтеру / БухСтрим

МРОТ 2025

С 2025 года изменился МРОТ, сейчас он составляет 22 440 рублей. Это значит, что если в вашем штатном расписании были работники с зарплатой ниже этой суммы в месяц, то вам необходимо было с 1 января внести изменения в трудовой договор с ними, и в штатное расписание тоже.

При этом частая ошибка считать, что сумма федерального МРОТ это 100% обязательная минимальная зарплата.

Есть регионы, в которых установлены районные коэффициенты и / или северная надбавка. Их нужно считать сверх минималки.

Например, в регионе районный коэффициент — 15%. Значит минимальный заработок сотрудника в таком регионе — 22 440 + 15% = 25 806 рублей.

Также региональным соглашением может быть установлена и более высокая минимальная зарплата, чем федеральный МРОТ. В 2025 году, например, в Санкт-Петербурге минималка — 28 750 рублей.

Таблицу с МРОТ по регионам вы можете найти в нашей статье.

В МРОТ не входят также выплаты за переработку — сверхурочные и оплата за работу в выходные и праздничные дни.

В 2025 году МРОТ серьезно влияет на расчет страховых взносов у малого бизнеса. Организации и ИП, отнесенные к малому и среднему бизнесу, а также резиденты инновационного проекта «Сколково» могут применять пониженный тариф взносов в размере 15% (п. 2.4 ст. 427 НК).

Льготный тариф применяется не ко всей зарплате, а только к той части, которая превышает 1,5 МРОТ. Выплаты до 1,5 МРОТ облагаются взносами по общему тарифу в 30%.

МРОТ повлиял и на размеры социальных пособий.

В 2025 году дневное пособие по болезни составит:

максимум — 5 673,97 руб .;

минимум — 737,75 руб.

Подробнее о детских пособиях можно почитать в статье от нашего эксперта.