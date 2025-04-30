Утренний бухгалтер № 5878. Минфин пересмотрит сроки уплаты налогов в свою пользу

Новый законопроект Минфина: если последний день уплаты налогов приходится на праздник или выходной, то платеж нужно делать накануне.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Обсуждают бухгалтеры: фирму попытались закрыть по доверенности без ведома гендиректора, причем история оказалась не единичной.
Эксперт: программа 1С:ЗУП не удержит НДФЛ со сверхнормативных суточных при выплате аванса. Это нужно будет сделать вручную.
Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.
Донастройка налоговой системы: уведомления по ЕНП о суммах НДФЛ и страховых взносов хотят частично отменить.
Компании, которые работают с самозанятыми, находятся под пристальным вниманием ФНС и Роструда: как избежать рисков, узнаете здесь.
СФР: родитель может уйти на больничный при карантине в детсаду, если ребенку еще не исполнилось 7 лет.
Обсуждают бухгалтеры: что сделать аутсорсеру, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге.
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📶Как работать с ПБУ 18/02 в 2025 году
Стандарт ПБУ 18/02 регламентирует правила формирования расчетов по налогу на прибыль. На вебинаре ведущий методолог компании «Мое дело» поделится рекомендациями по его применению, которые обезопасят вас от ошибок в учете.
В программе:
Обязанность применения ПБУ 18/02.
Постоянные и временные разницы.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
Вычитаемая временная разница и налогооблагаемая временная разница.
Учет налога на прибыль и его отражение в отчетности.
Когда? 07 мая в 11:00
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Разборы законов
— АУСН: идет ли пенсионный стаж и начисляются ли пенсионные баллы
Налогоплательщики переживают: на АУСН страховые взносы не платят, а будет ли накапливаться страховой стаж для пенсии. Такие же фобии терзают трудящихся, чьи работодатели перешли на АУСН. Не стоит переживать: в страховой стаж включаются периоды работы на АУСН, просто по особым правилам.
— Как рассчитать оклад сотруднику на неполной ставке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как рассчитать оклад на неполной ставке.
— Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику
Отпускной «хвост» может образоваться по разным причинам: в связи с переносом на следующий год (ст. 124 ТК), отзывом из отпуска (ст. 125 ТК), увольнением, длительным больничным, отпуском по беременности и родам и т.д. Причины не так важны, главное — правильно устранить последствия.
— Как оформить работу наставника. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем все тонкости оформления работы наставника.
— Когда ФНС может снять с учета ККТ в одностороннем порядке. Мини-курс
Пользователи ККТ вправе снять технику с учета в налоговой. Но иногда инспекция делает это в одностороннем порядке. В мини-курсе разберем, в каких случаях это происходит.
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Новости
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5 От маркировки «Честный ЗНАК» бюджет получил 1,2 трлн рублей
6 📄 ФНС хочет обновить декларацию по налогу на прибыль
7 ❗ Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики
8 Операторы персональных данных должны с 1 сентября 2025 отправлять обезличенную информацию в ГИС
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14 Минфин предлагает ввести новые послабления по туристическому налогу
15 Ряд доходов освободят от НДФЛ, а вычет на детей будут считать только по основной налоговой базе
16 Минфин изменит подход к имущественным налогам
17 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!
18 🔥 Telegram-интервью: в прямом диалоге общаемся с основателем сайта Audit-it.ru Виталием Авдеевым
19 Центробанк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
20 СФР: как оплачивают больничный при карантине в детском саду у ребенка сотрудника
21 ✅ Все основные изменения с мая для бухгалтера: обзор
22 ❗❗❗ Власти пересмотрят сроки уплаты налогов в свою пользу
23 Новая налоговая политика освободит военнослужащих от страховых взносов
24 Предпринимателям из Краснодарского края продлили сроки уплаты налогов на имущество
25 До старта потока остался один день! Скорее выбирайте профкурсы со скидками до 83% и начинайте учиться
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29 Как отразить в 1С:ЗУП командировочные сверх лимита: есть нюанс
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Мероприятия
Новые штрафы за утечку персональных данных и другие нарушения при работе с ПД
Дата проведения: 30 апреля, среда
Статьи
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Чтобы выйти на пенсию по достижению пенсионного возраста, нужно иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. И если таких значений на лицевом счете гражданина не будет, то в пенсии ему откажут. Право на пенсию, да и то только на социальную, он будет иметь через пять лет.
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Для открытия салона красоты нужно выбрать систему налогообложения, подобрать помещение, нанять сотрудников. А если планируете оказывать косметологические услуги — получить медицинскую лицензию. Рассказали обо всех нюансах в статье.
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РСВ — ежеквартальный отчет, в который включаются данные о всех страховых взносах по сотрудникам. Разбираемся, что именно в нем нужно заполнять.
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Резюме
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Документы
Совет ТПП РФ: Постановление № 74-19 от 15.04.2025
Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-5219/2025 от 20.03.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/61@ от 30.01.2025
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/173@ от 06.03.2025
Правительство РФ: Постановление № 852 от 01.06.2021
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Минздрав РФ: Приказ № 866н от 19.08.2021
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Минздрав РФ: Приказ № 206н от 02.05.2023
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Минздравсоцразвития России: Приказ № 381н от 18.04.2012
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Президиум ВАС РФ: Постановление № 2926/98 от 29.12.1998
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ: Решение № АКПИ24-1135 от 05.03.2025
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