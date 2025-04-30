Утренний бухгалтер № 5878. Минфин пересмотрит сроки уплаты налогов в свою пользу

Новый законопроект Минфина: если последний день уплаты налогов приходится на праздник или выходной, то платеж нужно делать накануне.

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Обсуждают бухгалтеры: фирму попытались закрыть по доверенности без ведома гендиректора, причем история оказалась не единичной.

Эксперт: программа 1С:ЗУП не удержит НДФЛ со сверхнормативных суточных при выплате аванса. Это нужно будет сделать вручную.

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Донастройка налоговой системы: уведомления по ЕНП о суммах НДФЛ и страховых взносов хотят частично отменить.

Компании, которые работают с самозанятыми, находятся под пристальным вниманием ФНС и Роструда: как избежать рисков, узнаете здесь.

СФР: родитель может уйти на больничный при карантине в детсаду, если ребенку еще не исполнилось 7 лет.

Обсуждают бухгалтеры: что сделать аутсорсеру, чтобы встать на учет в Росфинмониторинге.

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