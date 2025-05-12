Организация принимает гражданина Беларуси на работу: что нужно учесть

При работе с иностранцами нужно учесть множество нюансов: постановку на регистрационный учет, ставку НДФЛ для нерезидентов. Рассказываем, на какие моменты обратить внимание при приеме.

Ситуация: у гражданина Белоруссии есть ВНЖ в Литве. Нужно ли делать ему временную регистрацию и какую ставку НДФЛ применять?

Наличие вида на жительство в каком-либо государстве не влияет на трудоустройство. Для организации этот работник — гражданин Белоруссии.

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Граждане Беларуси могут пребывать в РФ без постановки на миграционный учет 90 дней с даты въезда в соответствии с Соглашением между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006. Если иностранец пребывает дольше, то ему необходимо встать на регистрационный учет в качестве временно пребывающего.

Ставка НДФЛ у граждан Беларуси в России как у резидентов — от 13 до 22%. Если по итогам налогового периода белорус не приобрел статус резидента, то есть находился в РФ менее 183 дней, то доходы облагаются НДФЛ по ставке 30%.

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