ИП придется получать новый патент, если количество работников не соответствует заявленному. «Ночной бухгалтер» № 1928

Сегодня в выпуске:
Пока ИП нужно менять патент при изменении количества сотрудников.
ЦБ может повысить ключевую ставку.
Самозанятый должен указывать конкретную формулировку в чеке, иначе будут проблемы.
Меняете налоговую? Уведомление о УСН повторно подавать не надо.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Если у ИП на ПСН количество сотрудников не соответствует патенту, его надо заменить
Сейчас при изменении показателей, которые необходимы для расчета патента, ИП приходится действовать по письменным разъяснениям ФНС. В частности налоговики рекомендовали в свободной форме направлять заявление об изменении физического показателя. Но в НК это момент так и не прописан.
Изменения в налоговой политике по новому проекту предполагают добавить в пункт 2 статьи 346.45 НК новый абзац:
«В случае уменьшения количества используемых в предпринимательской деятельности объектов (физических показателей), указанных в патенте, индивидуальный предприниматель вправе подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного патента в течение 10 дней со дня, в котором произошло изменение физических показателей, используемых в предпринимательской деятельности.»
А пока, если у ИП сотрудников по факту трудится меньше, чем указано в патенте, то нужно закрыть старый и открыть новый патент.
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ЦБ не исключает, что может повысить ключевую ставку
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25.05.2025 г. Возможность повышения ключевой ставки не исключается, но она стала меньше.
В комментарии к новости наш постоянный пользователь, юрист отметил, что на его взгляд вероятность повышения ставки большая, так как «доходы бюджета уменьшили на 2 трлн. а прогноз по инфляции повысили в 2 раза».
Самозанятый пишет в чеке точное название работы или услуги
В строке «Наименование товара/услуги» по формировании чека самозанятый должен указать правильно наименование, оно должно быть точным.
Пример как правильно: «Оплата услуг переводчика по договору № 12 от 10 мая 2025 года», «Уборка квартиры», «Изготовление картины на заказ».
Пример как неправильно: «Услуга самозанятого», «Выполненная работа».
При смене налоговой не нужно дублировать уведомление об УСН
Если ИП или организация меняет адрес регистрации, то им не нужно повторно направлять в новую налоговую уведомление о переходе на УСН. Вопрос возник в чает ФНС, там ИП утверждает, что ему пришло уведомление, что он не сообщил о применении УСН.
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Мем дня
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Ваша не плачет, это просто изменения НК в глаз попали редакция
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