ИП придется получать новый патент, если количество работников не соответствует заявленному. «Ночной бухгалтер» № 1928

Если у ИП на ПСН количество сотрудников не соответствует патенту, его надо заменить

Сейчас при изменении показателей, которые необходимы для расчета патента, ИП приходится действовать по письменным разъяснениям ФНС. В частности налоговики рекомендовали в свободной форме направлять заявление об изменении физического показателя. Но в НК это момент так и не прописан.

Изменения в налоговой политике по новому проекту предполагают добавить в пункт 2 статьи 346.45 НК новый абзац:

«В случае уменьшения количества используемых в предпринимательской деятельности объектов (физических показателей), указанных в патенте, индивидуальный предприниматель вправе подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного патента в течение 10 дней со дня, в котором произошло изменение физических показателей, используемых в предпринимательской деятельности.»

А пока, если у ИП сотрудников по факту трудится меньше, чем указано в патенте, то нужно закрыть старый и открыть новый патент.