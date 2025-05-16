Утренний бухгалтер № 5884. Чтобы избавиться от работника, компания съехала в другой офис

Сотрудник компании вышел после больничного и обнаружил, что фирма переехала и на работе его уже никто не ждет. В суде, компания заявила, что такой должности нет, а копию трудовой книжки сотрудник подделал.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Утвержден план проверок Роструда на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания.
Минфин изменит ФСБУ 4/2023: уточнит условие обозначения актива как оборотного, поменяет наименования кодов показателей отчетности.
УФНС: если получено освобождение от НДС на ОСНО — от него нельзя отказаться в течение года.
Законопроект: в ТК появится новое основание для увольнения иностранных сотрудников.
Что изменилось в законе об обработке персональных данных? Расскажем на вебинаре, как компаниям соблюдать основные требования 152-ФЗ.
Минпромторг: законопроект о регулировании маркетплейсов уже готов.
Бухгалтеры и кадровики смогут управлять Личным кабинетом на сайте Роструда.
Как подготовить сайт к подключению интернет-эквайринга: забирайте карманную шпаргалку от экспертов.
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Разборы законов
— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.
— Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.
— Должны ли организации платить налог с суммы прощенного долга
Если в результате такой операции организация-налогоплательщик не включит во внереализационные доходы долг, прощенный учредителем, будут претензии от ФНС. Как поступить правильно?
— Бухгалтерский учет в стоматологии: особенности, проводки
Бухучет в стоматологии почти аналогичен бухучету на предприятии, предоставляющем любые другие услуги. Нюансы могут быть в учете драгоценных металлов и расходовании медицинских средств.
— Как упрощенцу принять к вычету НДС по пониженной ставке и выделить его из стоимости товаров. Мини-курс
Если налогоплательщик применяет пониженную ставку НДС, он не имеет права на вычет. Однако существуют исключения. В мини-курсе разберем, когда можно заявить налог к вычету и как выделить его из стоимости товаров.
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Мероприятия
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 19 мая, понедельник
Дашборды в управленческом учете: сбор и построение
Дата проведения: 20 мая, вторник
Налоговое планирование и реформа 2025 г. – полный курс изменений. Защита бизнеса
Дата проведения: 21 мая, среда
Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ
Дата проведения: 21 мая, среда
EmplDocs меняет кадры: персональный ИИ-специалист, кадровый BI и HCM-функционал
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Документы
Московская область: Закон № 164/2012-ОЗ от 06.11.2012
Санкт-Петербургский городской суд: Определение № 33-7356 от 26.05.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4014 от 20.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 07-01-15/129694 от 20.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/126749 от 16.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/112947 от 14.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/80547 от 05.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/32281 от 01.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/28975 от 24.03.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/2385 от 21.03.2025
Утренний бухгалтер
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