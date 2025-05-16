Утренний бухгалтер № 5884. Чтобы избавиться от работника, компания съехала в другой офис

Сотрудник компании вышел после больничного и обнаружил, что фирма переехала и на работе его уже никто не ждет. В суде, компания заявила, что такой должности нет, а копию трудовой книжки сотрудник подделал.

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