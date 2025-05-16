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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5884. Чтобы избавиться от работника, компания съехала в другой офис

Фирма решила экстравагантным способом разорвать отношения с работником.

Сотрудник компании вышел после больничного и обнаружил, что фирма переехала и на работе его уже никто не ждет. В суде, компания заявила, что такой должности нет, а копию трудовой книжки сотрудник подделал.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Утвержден план проверок Роструда на 2025 год: проверьте, попала ли ваша компания.

Минфин изменит ФСБУ 4/2023: уточнит условие обозначения актива как оборотного, поменяет наименования кодов показателей отчетности.

УФНС: если получено освобождение от НДС на ОСНО — от него нельзя отказаться в течение года.

Законопроект: в ТК появится новое основание для увольнения иностранных сотрудников.

Что изменилось в законе об обработке персональных данных? Расскажем на вебинаре, как компаниям соблюдать основные требования 152-ФЗ.

Минпромторг: законопроект о регулировании маркетплейсов уже готов.

Бухгалтеры и кадровики смогут управлять Личным кабинетом на сайте Роструда.

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Разборы законов

Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.

Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.

Должны ли организации платить налог с суммы прощенного долга

Если в результате такой операции организация-налогоплательщик не включит во внереализационные доходы долг, прощенный учредителем, будут претензии от ФНС. Как поступить правильно?

Бухгалтерский учет в стоматологии: особенности, проводки

Бухучет в стоматологии почти аналогичен бухучету на предприятии, предоставляющем любые другие услуги. Нюансы могут быть в учете драгоценных металлов и расходовании медицинских средств.

Как упрощенцу принять к вычету НДС по пониженной ставке и выделить его из стоимости товаров. Мини-курс

Если налогоплательщик применяет пониженную ставку НДС, он не имеет права на вычет. Однако существуют исключения. В мини-курсе разберем, когда можно заявить налог к вычету и как выделить его из стоимости товаров.

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Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

  • маркетплейсы и Ecom;

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

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Мероприятия

Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Дата проведения: 19 мая, понедельник

Дашборды в управленческом учете: сбор и построение

Дата проведения: 20 мая, вторник

Налоговое планирование и реформа 2025 г. – полный курс изменений. Защита бизнеса

Дата проведения: 21 мая, среда

Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ

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Документы

Московская область: Закон № 164/2012-ОЗ от 06.11.2012

Санкт-Петербургский городской суд: Определение № 33-7356 от 26.05.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4014 от 20.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 07-01-15/129694 от 20.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/126749 от 16.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/112947 от 14.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/80547 от 05.12.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/32281 от 01.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/28975 от 24.03.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/2385 от 21.03.2025

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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