Чтобы по-быстрому избавиться от сотрудника, компании пришлось съехать в другой офис

Строительная фирма не допускала до работы главного инженера. Когда он обратился в суд, компания заявила, что такой должности нет, а копию трудовой сотрудник подделал.

Главный инженер строительной компании вышел на работу после больничного и обнаружил, что фирма переехала в другой офис, при этом работодатель ничего ему не сообщил об изменениях. Затем сотрудник нашел новое помещение работодателя, но не смог туда попасть, поскольку для него нет заказанного пропуска.

Руководитель компании заявил, что услуги сотрудника больше не нужны, но не вернули никаких документов, в том числе и трудовую книжку. Работник в течение полугода каждый день приходил «на работу» и фиксировал отказ в сотрудничестве. Он собрал все доказательства и подал иск в суд с требованием выплатить ему больше 1 млн рублей — это средний заработок за все время вынужденного простоя.

Суд первой инстанции принял доводы сотрудника о том, что тот не был уволен, приходил на работу исправно, но был отстранен по вине работодателя. Представители компании в суде заявили, что сотрудник не могу работать главным инженером, поскольку у специалиста нет нужного образования, а в самой компании отсутствует такая должность. Также работодатель заявил, что инженер подделал копию трудовой книжки, где указана его должность.

Судья принял сторону строительной фирмы и отказал в иске. Однако апелляционная инстанция решила, что работодатель не доказал подделку документов. Компания попыталась это оспорить, но не удалось.

«Иное мнение заявителя о том, как должно быть рассмотрено дело и какое решение по заявленным требованиям должно быть принято, не свидетельствует о незаконности судебных актов», — сказано в определении Седьмого кассационного суда от 15.04.2025 № 88-5166/2025.

В итоге в пользу сотрудника взыскали 1,3 млн рублей.

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