Утренний бухгалтер № 5886. Нельзя платить налог по УСН только по итогам года

ФНС: ИП не может заплатить УСН только по итогам года после сдачи декларации, но при этом не сдавать квартальные уведомления даже при наличии положительного остатка на ЕНС.

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Роструд: работодатель не обязан оплачивать переподготовку сотрудника по специальности, которой нет в компании.

Передача бизнеса по договору дарения облагается НДФЛ в обычном порядке.

Как персональный ИИ-специалист может забрать на себя отпуска, заявления и ответы на вопросы сотрудников, узнаете здесь.

Минфин: упрощенец не учитывает в доходах НДС. Но и в расходы его включать нельзя, даже если это НДС с прошлогодних авансов.

Путин поручил больше информировать население о социальном вычете за диспансеризацию и сдачу норм ГТО.

Сайт для бизнеса: о тенденциях-2025, узнаете из статьи.

Приближаются сроки отправки отчетов и уплаты налогов в мае 2025: смотрите таблицу, что нужно сдать и уплатить.

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