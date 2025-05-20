Утренний бухгалтер № 5886. Нельзя платить налог по УСН только по итогам года

ФНС: ИП не может заплатить УСН только по итогам года после сдачи декларации, но при этом не сдавать квартальные уведомления даже при наличии положительного остатка на ЕНС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/114264 от 15.11.2024
Совет Евразийской экономической комиссии: Решение № 32 от 15.05.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1950 от 15.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/28223 от 21.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28279 от 21.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/27689 от 20.03.2025
Центральный банк РФ: Письмо № Ц38-1-14/2682 от 22.04.2025
Минтруд РФ: Письмо № 16-5/ООГ-522 от 16.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21534 от 05.03.2025
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