Утренний бухгалтер № 5887. Утверждены новые перечни материально ответственных должностей и работ

Минтруд утвердил новые типовые договоры матответственности и списки материально ответственных должностей и работ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: если компания не ведет деятельность, то ей достаточно сдать единую упрощенную декларацию только за первый период, а не делать это каждый квартал, как раньше.
Не стоит ждать повышения зарплаты. Бухгалтер может взять дополнительные проекты на аутсорс.
Минфин: нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов прошлых периодов, если ставка по налогу увеличилась.
После подачи уточненной налоговой декларации к доплате — она отразится сразу на едином налоговом счете, а декларация к уменьшению — только после камеральной проверки.
Пользователей предупредили о том, что сервисы ФНС могут быть временно недоступны из-за масштабной DDoS-атаки.
Минтруд: у отгулов за работу в выходные и праздники есть срок действия.
Факторинг или кредит: в чем разница и что выбрать бизнесу, узнаете из статьи.
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 584 от 16.07.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/47786 от 15.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: нельзя уменьшать налог на прибыль в 2025 году на расходы прошлых лет, если ставка налога выросла
: Федеральный закон № 516-ФЗ от 28.12.2024
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-1015/2025 от 24.04.2025
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-881/25 от 22.04.2025
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-331/25 от 21.04.2025
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-2178/2024 от 27.05.2024
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-1584/2024 от 26.04.2024
Президиум Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа: Обзор судебной практики № 2 от 09.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/132452 от 27.12.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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