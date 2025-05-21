Утренний бухгалтер № 5887. Утверждены новые перечни материально ответственных должностей и работ

Минтруд утвердил новые типовые договоры матответственности и списки материально ответственных должностей и работ.

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ФНС: если компания не ведет деятельность, то ей достаточно сдать единую упрощенную декларацию только за первый период, а не делать это каждый квартал, как раньше.

Не стоит ждать повышения зарплаты. Бухгалтер может взять дополнительные проекты на аутсорс.

Минфин: нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов прошлых периодов, если ставка по налогу увеличилась.

После подачи уточненной налоговой декларации к доплате — она отразится сразу на едином налоговом счете, а декларация к уменьшению — только после камеральной проверки.

Пользователей предупредили о том, что сервисы ФНС могут быть временно недоступны из-за масштабной DDoS-атаки.

Минтруд: у отгулов за работу в выходные и праздники есть срок действия.

Факторинг или кредит: в чем разница и что выбрать бизнесу, узнаете из статьи.

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