Утренний бухгалтер № 5888. ФНС: механизм ЕНС аналогичен пополнению баланса телефона

Замглавы ФНС: после внедрения ЕНС платежная дисциплина улучшилась, так как расчеты с бюджетом стали простыми и понятными. В качестве аналогии можно привести то, как мы платим за телефон.
Утренний бухгалтер
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Как отражать услуги в бухгалтерском и налоговом учете? Про особенности для исполнителя в 2025 году, узнаете из статьи.
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20 За 5 лет доля ИТ в ВВП выросла в два раза, а зарплата до 195,7 тыс. В отрасли заняты почти 1 млн человек
21 🍃 Компании будут должны перейти на органическое производство, чтобы писать на упаковках «био» и «эко». Эксперт: стоит готовиться к прозрачности
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 584 от 16.07.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/43828 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43827 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43780 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43680 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/44963 от 06.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/44946 от 06.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/44734 от 05.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/44643 от 05.05.2025
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