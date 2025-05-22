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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5888. ФНС: механизм ЕНС аналогичен пополнению баланса телефона

Налогоплательщики могут не думать, в какие бюджеты разносить платежи, утверждает высокопоставленный чиновник ФНС.

Замглавы ФНС: после внедрения ЕНС платежная дисциплина улучшилась, так как расчеты с бюджетом стали простыми и понятными. В качестве аналогии можно привести то, как мы платим за телефон.

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Утренний бухгалтер

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Роструд: выплата командировочных и компенсаций не зависит от того, выполнил сотрудник служебное задание или нет.

Исследование: большинство россиян считает, что у бухгалтеров максимальная степень «вредности».

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Законопроект: компании будут должны перейти на органическое производство, чтобы писать на упаковках «био» и «эко».

Недобросовестным алиментщикам могут запретить покупку билетов повышенной комфортности, займы и кредиты, поступать на госслужбу и даже пользоваться сайтом Госуслуги.

Как отражать услуги в бухгалтерском и налоговом учете? Про особенности для исполнителя в 2025 году, узнаете из статьи.

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Что такое невостребованные дивиденды. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что такое невостребованные дивиденды и как можно их восстановить.

Неуведомление о начале предпринимательской деятельности: с 27 июня 2025 года увеличат штрафы

В июне вступят в силу поправки в КоАП: нарушение порядка уведомления о начале предпринимательской деятельности будет стоить дороже.

Новое правило в 2025 году: как считать среднюю зарплату для отпусков, командировок и выходных пособий

Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.

Учет и списания ГСМ по путевым листам в 2025 году: проводки и примеры

Разбираем на примерах особенности бухгалтерского и налогового учета ГСМ в организации.

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Дата проведения: 23 мая, пятница

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Главный бухгалтер Зарплата не указана, Тамбов, Полный день

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Резюме

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

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