Сотрудник не выполнил свои задачи в командировке: можно ли не оплачивать его расходы

Роструд объяснил, должен ли работодатель оплачивать сотрудники период командировки и возместить расходы, если работник не выполнил служебное задание.
Согласно ст. 168 ТК, работодатель обязан возмещать работнику в командировке расходы:
на проезд;
по найму жилья;
суточные — дополнительные траты, связанные с проживанием вне постоянного места жительства;
другие расходы, разрешенные работодателем.
Выплата командировочных и компенсаций не зависит от того, выполнил ли сотрудник служебное задание или нет.
«При этом работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.
В ч. 2 ст. 21 ТК сказано, что работник обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. За нарушения ему можно сделать замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.
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