Сотрудник не выполнил свои задачи в командировке: можно ли не оплачивать его расходы

Если сотрудник в командировке не выполнил свои обязанности, то его можно привлечь к дисциплинарной ответственности, но работодатель должен возместить все расходы, связанные с командировкой.

Роструд объяснил, должен ли работодатель оплачивать сотрудники период командировки и возместить расходы, если работник не выполнил служебное задание.

Согласно ст. 168 ТК, работодатель обязан возмещать работнику в командировке расходы:

на проезд;

по найму жилья;

суточные — дополнительные траты, связанные с проживанием вне постоянного места жительства;

другие расходы, разрешенные работодателем.

Выплата командировочных и компенсаций не зависит от того, выполнил ли сотрудник служебное задание или нет.

«При этом работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

В ч. 2 ст. 21 ТК сказано, что работник обязан добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. За нарушения ему можно сделать замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.