И снова «здравствуйте!»: СФР хочет корректировок отчетов за «лохматые» годы. «Ночной бухгалтер» № 1936

Пенсионный прислал запрос по расхождениям за 2017 год: что делать?

В Красном уголке бухгалтера задали вопрос — как быть, если СФР просит уточнить отчеты 2017 года (проблема с указанием периодов НЕОПЛ, большой список работников)?

Коллеги говорят, что такие запросы от Фонда не редкость, некоторые получали даже письма по корректировке отчетов за 2013 год. Кто-то отвечает неформализованно, кто-то все же подает корректировочные сведения, а вот пользователь Ольга дала исчерпывающий ответ (приводим с сокращением).

Срок давности по корректировке отчетов в ПФР . Формально закон о персучёте не устанавливает конкретных сроков давности для уточнения (корректировки) сведений, однако НК устанавливает общий срок давности привлечения к ответственности – 3 года. КоАП РФ предусматривает 2-летний срок давности для административных штрафов.

Что делать с запросом ПФР? Можно ответить, что данные за 2017 год уточнить невозможно в связи с истечением сроков хранения документов (обычно организации хранят отчеты 5 лет, но первичные документы по зарплате – 75 лет). Можно попробовать уточнить данные выборочно, но без признания вины и штрафов.

Штрафы за ошибки в стаже. Если ошибка привела к недоплате взносов, то СФР мог бы требовать доплату + пени, но за такой срок они уже неправомочны. Если ошибка только в стаже (без финансовых последствий), то штрафы маловероятны.

Бухгалтеры говорят, что в СФР на вопрос — почему запрос поступает спустя столько лет, говорят, что сведения им отгружала ФНС и не всегда вовремя и корректно.

А вам такие запросы поступали? Храните старые отчеты?