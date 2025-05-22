И снова «здравствуйте!»: СФР хочет корректировок отчетов за «лохматые» годы. «Ночной бухгалтер» № 1936

Сегодня в выпуске:
Соцфонд требует исправить отчеты, которых у бухгалтера уже нет, как поступить?
ФНС рассказала об ошибках при внесении изменений в ЕГРЮЛ или устав.
Как заполнить уведомление о контролируемых сделках.
Предлагают понизить НДФЛ сотрудникам до 35 лет, которые мало зарабатывают.
Юридическая коллизия с нормами по компенсации для авто.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Пенсионный прислал запрос по расхождениям за 2017 год: что делать?
В Красном уголке бухгалтера задали вопрос — как быть, если СФР просит уточнить отчеты 2017 года (проблема с указанием периодов НЕОПЛ, большой список работников)?
Коллеги говорят, что такие запросы от Фонда не редкость, некоторые получали даже письма по корректировке отчетов за 2013 год. Кто-то отвечает неформализованно, кто-то все же подает корректировочные сведения, а вот пользователь Ольга дала исчерпывающий ответ (приводим с сокращением).
Срок давности по корректировке отчетов в ПФР . Формально закон о персучёте не устанавливает конкретных сроков давности для уточнения (корректировки) сведений, однако НК устанавливает общий срок давности привлечения к ответственности – 3 года. КоАП РФ предусматривает 2-летний срок давности для административных штрафов.
Что делать с запросом ПФР? Можно ответить, что данные за 2017 год уточнить невозможно в связи с истечением сроков хранения документов (обычно организации хранят отчеты 5 лет, но первичные документы по зарплате – 75 лет). Можно попробовать уточнить данные выборочно, но без признания вины и штрафов.
Штрафы за ошибки в стаже. Если ошибка привела к недоплате взносов, то СФР мог бы требовать доплату + пени, но за такой срок они уже неправомочны. Если ошибка только в стаже (без финансовых последствий), то штрафы маловероятны.
Бухгалтеры говорят, что в СФР на вопрос — почему запрос поступает спустя столько лет, говорят, что сведения им отгружала ФНС и не всегда вовремя и корректно.
А вам такие запросы поступали? Храните старые отчеты?
Увеличивайте лимиты на переводы и экономьте на комиссиях с подписками к тарифам РКО Ак Барс Банка!
Если вам не хватает бесплатных лимитов на переводы, подписка на тарифы расчетно-кассового обслуживания Ак Барс Банка поможет избежать комиссий за каждую операцию. Вместо постоянных переплат вы просто платите фиксированную сумму раз в месяц.
Оформляйте одну из подписок и вносите фиксированную сумму каждый месяц, не переживая о переплатах. Например, можно увеличить лимит на переводы физлицам внутри банка до 300 000 ₽ всего за 1990 ₽ в месяц, сэкономив при этом 1000 ₽.
Сравните подписки и выберите выгодную для вашего бизнеса по ссылке.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805, erid: 2W5zFHtG3dA
На что обратить внимание при внесении изменений в ЕГРЮЛ
Налоговики могут отказать регистрации изменений, если допустить ошибки при подаче заявления.
Для внесения изменений в учредительные документы или сведения в ЕГРЮЛ подают форму Р13014. Вот такие ошибки при его заполнении чаще всего допускают:
неправильно указан код причины внесения изменений:
— на титульном листе в п. 2 необходимо проставить значение «1» + нужно указать в какой форме вносятся изменения — в виде новой формы устава или в виде изменений к уставу, если ОО решает применять типовой устав, надо указать значение «3»;
— если меняются только данные в ЕГРЮЛ (например, замена руководителя, смена кодов ОКВЭД, адрес электронной почты), необходимо выбирать значение «2» — «изменение сведений о юридическом лице».
Заполнять листы нужно новыми сведениями и не надо заполнять лишние листы.
О других ошибках рассказали тут.
Налоговики объяснили, как заполнить уведомление о контролируемых сделках
Форма, порядок заполнения и формат отправки уведомления о контролируемых сделках утверждены приказом ФНС от 02.12.2024 № ЕД-7-13/1088@. Налоговики пояснили, какие коды правильно указывать в уведомлении. Мы собрали их в удобной таблице.
Депутаты предложили пониженную ставку НДФЛ для молодых сотрудников
Депутаты (нет, не от ЛДПР!) предложили установить для работников до 35 с низкими доходами ставку НДФЛ в пределах 8%.
Пониженную ставку по мнению чиновников должны получиь сотрудники со среднедушевым доходом на семью не более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.
Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
Не упустите шанс подняться по карьерной лестнице и стать незаменимым сотрудником для своего руководства. Пройдите курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.
Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь управленческому учету и автоматизации расчетов, основам бюджетирования и построения финансовых моделей и внедрите их в работу в своей компании.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей.
Компенсация за использование личного авто работнику: можно ли полностью учесть в расходах на УСН
В письме Минфина от 24.04.2025 № 03-11-11/41294 указано, что п. 12 ст. 346.16 НК позволяет учесть при расчете налоговой базы по УСН расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных авто и мотоциклов. Но – в пределах норм, установленных Правительством.
Такие нормы установлены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92 и зависят от рабочего объема двигателя (2 400 руб. или 3 000 в месяц).
Однако, нормы в постановлении касаются налога на прибыль, а вот для УСН отдельных норм не установлено, поэтому этот момент до сих пор остается спорным и ФНС может попытаться снять такие расходы при проверке.
Обсудить юридический казус можно в комментариях.
Главред рекомендует
Нужно ли регистрироваться в РКН при сотрудничестве с самозанятыми
Учет продаж на маркетплейсах в 2025 году: подробное руководство для бизнеса
Можно ли оформить отпуск с понедельника по пятницу или только на выходные дни?
Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1936 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша скоростная редакция
Начать дискуссию