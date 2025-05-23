ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (темный 2)
Обзоры для бухгалтера

Выгодно ли брать отпуск и как отдыхаем в июне. 🌴👙«Ночной бухгалтер» № 1937

Ура, скоро лето! Вот и сезон отпусков начался, рассказываем, выгодно ли брать в июне отпуск и какие выходные нас ждут в этом месяце.

Сегодня в выпуске:

  • Июньские выходные и отпуск — как не прогадать.

  • Минфин хочет расширить налоговые льготы.

  • С 30 мая без регистрации в РКН нельзя собирать и обрабатывать персданные + проблемы при отправке уведомлений в Роскомнадзор: опыт «клерков».

  • Пятничный «Клерк».

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

В июне 2025 года будут длинные выходные и не очень выгодный отпуск

С одной стороны, 12 июня 2025 года отмечается День России, который выпадает на четверг и из-за переноса выходных отдыхать будем четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.

С другой, если вы захотите взять отпуск в июне, из-за меньшего количества рабочих дней (19) в месяце может выйти так, что отпускные выплаты будут меньше вашей обычной зарплаты.

Пример расчета есть в новости.

🔥 3-х дневный онлайн-интенсив БЕСПЛАТНО!

Узнайте, как стать востребованным стратегом, за которым охотятся все компании!

На интенсиве вы:
• Разработаете собственную стратегию развития
• Научитесь читать рынок и конкурентов
• Получите пошаговый план действий

Записывайтесь прямо сейчас:

Количество мест ограничено! 🎯

Реклама: ИП Мыльцев Александр Анатольевич, ИНН 744718631050, erid: 2W5zFK8ZHcc

Минфин предлагает апгрейд налоговым льготам для бизнеса и физлиц

Кабмин одобрил новые поправки Минфина в НК по законопроекту.

Что предлагает Минфин:

  • Повысить с 50 тыс. рублей до 1 млн необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную выплату при рождении ребенка сотруднику от работодателя. А сами такие расходы включать во внереализационные при расчете налога на прибыль.

  • Продлить действие ставки 0% НДС для гостиниц до 2030 года.

  • Повысить лимит выручки для общепита в целях освобождения от НДС с 2 до 3 млрд рублей.

Есть и другие изменения.

С 30 мая 2025 Роскомнадзор будет давать большой штраф за работу с персданными без уведомления

Организации, ИП или самозанятые, которые собирают и используют персданные обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. С 30 мая делать это можно только после уведомления РКН (сейчас можно направить уведомление даже после начала работы с ПД). Штрафы за нарушения суровые:

  • для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;

  • для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;

  • для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.

Бухгалтеры делятся в соцсетях «Клерка» проблемами при отправке уведомлений, например, не получается подписать документ на сайте РКН. Если у вас есть вопросы — задайте их в Красном уголке бухгалтера.

Для тех, кто хочет подробнее изучить тему и точно все сделать правильно мы актуализировали курс Новые правила по защите персданных — 2025. Узнаете обо всех изменениях по обработке персданных и получите 17 шаблонов документов, которые должны быть у оператора персональных данных и шаблоны уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.

А еще мы скоро проводим вебинар, акцентированный на изменениях, штрафах, подаче уведомлений и новых правилах для сайтов, которые использую и собирают персональные данные. На вебинаре тоже можно задавать вопросы.

Пятничный «Клерк»

Отдыхаем от РКН и прочих ужасов и попробуем напрячь мозги, разгадав необычный сканворд.

Главред рекомендует

🌸VIII Всероссийская бухгалтерская конференцию «Летняя сессия». Трехдневный онлайн-марафон

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия».

Трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров 18, 19 и 20 июня с насыщенной программой. Обсуждаем самые горячие темы: отчетность, проверки, налоговые изменения, работу с Росфинмониторингом, работу с маркетплейсами, новые штрафы и судебную практику.

Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.

Купить онлайн-билет

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1937 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер». Также читайте эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в телеграм-канале Клерк.Премиум.

Ваша устроит себе отпуск на диване редакция

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум