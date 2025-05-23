Выгодно ли брать отпуск и как отдыхаем в июне. 🌴👙«Ночной бухгалтер» № 1937

Сегодня в выпуске:
Июньские выходные и отпуск — как не прогадать.
Минфин хочет расширить налоговые льготы.
С 30 мая без регистрации в РКН нельзя собирать и обрабатывать персданные + проблемы при отправке уведомлений в Роскомнадзор: опыт «клерков».
Пятничный «Клерк».
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Мем дня.
В июне 2025 года будут длинные выходные и не очень выгодный отпуск
С одной стороны, 12 июня 2025 года отмечается День России, который выпадает на четверг и из-за переноса выходных отдыхать будем четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.
С другой, если вы захотите взять отпуск в июне, из-за меньшего количества рабочих дней (19) в месяце может выйти так, что отпускные выплаты будут меньше вашей обычной зарплаты.
Пример расчета есть в новости.
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Минфин предлагает апгрейд налоговым льготам для бизнеса и физлиц
Кабмин одобрил новые поправки Минфина в НК по законопроекту.
Что предлагает Минфин:
Повысить с 50 тыс. рублей до 1 млн необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную выплату при рождении ребенка сотруднику от работодателя. А сами такие расходы включать во внереализационные при расчете налога на прибыль.
Продлить действие ставки 0% НДС для гостиниц до 2030 года.
Повысить лимит выручки для общепита в целях освобождения от НДС с 2 до 3 млрд рублей.
Есть и другие изменения.
С 30 мая 2025 Роскомнадзор будет давать большой штраф за работу с персданными без уведомления
Организации, ИП или самозанятые, которые собирают и используют персданные обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. С 30 мая делать это можно только после уведомления РКН (сейчас можно направить уведомление даже после начала работы с ПД). Штрафы за нарушения суровые:
для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;
для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;
для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.
Бухгалтеры делятся в соцсетях «Клерка» проблемами при отправке уведомлений, например, не получается подписать документ на сайте РКН. Если у вас есть вопросы — задайте их в Красном уголке бухгалтера.
Для тех, кто хочет подробнее изучить тему и точно все сделать правильно мы актуализировали курс Новые правила по защите персданных — 2025. Узнаете обо всех изменениях по обработке персданных и получите 17 шаблонов документов, которые должны быть у оператора персональных данных и шаблоны уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.
А еще мы скоро проводим вебинар, акцентированный на изменениях, штрафах, подаче уведомлений и новых правилах для сайтов, которые использую и собирают персональные данные. На вебинаре тоже можно задавать вопросы.
Пятничный «Клерк»
Отдыхаем от РКН и прочих ужасов и попробуем напрячь мозги, разгадав необычный сканворд.
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🌸VIII Всероссийская бухгалтерская конференцию «Летняя сессия». Трехдневный онлайн-марафон
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия».
Трехдневный онлайн-марафон для бухгалтеров 18, 19 и 20 июня с насыщенной программой. Обсуждаем самые горячие темы: отчетность, проверки, налоговые изменения, работу с Росфинмониторингом, работу с маркетплейсами, новые штрафы и судебную практику.
Каждый участник сможет задавать вопросы! Выгодная цена на любой пакет участия.
Мем дня
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Ваша устроит себе отпуск на диване редакция
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