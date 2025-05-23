Выгодно ли брать отпуск и как отдыхаем в июне. 🌴👙«Ночной бухгалтер» № 1937

С 30 мая 2025 Роскомнадзор будет давать большой штраф за работу с персданными без уведомления

Организации, ИП или самозанятые, которые собирают и используют персданные обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. С 30 мая делать это можно только после уведомления РКН (сейчас можно направить уведомление даже после начала работы с ПД). Штрафы за нарушения суровые:

для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;

для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.

Бухгалтеры делятся в соцсетях «Клерка» проблемами при отправке уведомлений, например, не получается подписать документ на сайте РКН. Если у вас есть вопросы — задайте их в Красном уголке бухгалтера.

Для тех, кто хочет подробнее изучить тему и точно все сделать правильно мы актуализировали курс Новые правила по защите персданных — 2025. Узнаете обо всех изменениях по обработке персданных и получите 17 шаблонов документов, которые должны быть у оператора персональных данных и шаблоны уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.

А еще мы скоро проводим вебинар, акцентированный на изменениях, штрафах, подаче уведомлений и новых правилах для сайтов, которые использую и собирают персональные данные. На вебинаре тоже можно задавать вопросы.